Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පාකිස්තාන් දරුණු කාලගුණ තත්ත්වයකට මුහුණ දෙයි — ආපදා අධිකාරිය ජාතික අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

23 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පාකිස්තාන් දරුණු කාලගුණ තත්ත්වයකට මුහුණ දෙයි — ආපදා අධිකාරිය ජාතික අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

පාකිස්තානයේ ආපදා කළමනාකරණ නිලධාරීන් විසින් තීරණාත්මක කාලගුණ හදිසි අවස්ථාවක් ප්‍රකාශයට පත් කරමින්, දරුණු ගිගුරුම් සහිත嵐 කුණාටු, අධික වර්ෂාපතනය, ව්‍යාප්ත නාගරික ගංවතුර සහ හිමනද විල් පිපිරීමේ ගංවතුර (GLOFs) ඇතිවීමේ ඉහළ අවදානම පිළිබඳව රටපුරා ජනතාවට අනතුරු ඇඟවීමේ දැනුම්දීමක් නිකුත් කර ඇත.

NDMA විසින් තීරණාත්මක කාලගුණ කවුළුව පිළිබඳව අනතුරු අඟවයි

ජාතික ආපදා කළමනාකරණ අධිකාරිය (NDMA) ඉරිදා දිනයේ මෙම අනතුරු ඇඟවීම නිකුත් කළ අතර, වර්තමාන කාලපරිච්ඡේදය "තීරණාත්මක" කාලගුණ කවුළුවක් ලෙස විස්තර කරමින් බලධාරීන්ගෙන් මෙන්ම සාමාන්‍ය ජනතාවගෙන් ද හදිසි අවධානය හා සූදානමක් ඉල්ලා සිටියේය.

රට පුරා විවිධ ප්‍රදේශවලට එකවරම බලපාන බව අපේක්ෂා කෙරෙන බහු අන්තරාකාරී කාලගුණ සංසිද්ධීන් මෙම අනතුරු ඇඟවීමෙන් ආවරණය වන අතර, බහුවිධ ආපදා කළමනාකරණය කිරීමේ ධාරිතාව පිළිබඳව හදිසි ප්‍රතිකාර කණ්ඩායම් අතර සැලකිලිමත් බවක් ඇති වී තිබේ.

හඳුනාගත් තර්ජනවල පරාසය

NDMA ට අනුව, අනතුරු ඇඟවීමේ හඳුනාගත් ප්‍රධාන තර්ජන අතර ඇතුළත් වන්නේ:

  • යටිතල පහසුකම් හා දේපළට සැලකිය යුතු හානි කළ හැකි දරුණු ගිගුරුම් සහිත කුණාටු
  • බොහෝ කලාප හරහා අධික හා දිගුකාලීන වර්ෂාපතනය
  • ජනාකීර්ණ නගර හා නියෝජිත ආයතනවල නාගරික ගංවතුර
  • උතුරු කඳුකර ප්‍රදේශවල හිමනද විල් පිපිරීමේ ගංවතුරවල ඉහළ අවදානමක්

ගංවතුර විනාශයට අමුතු නොවන රටක්

පාකිස්තානය පසුගිය වසරවලදී ඉතා දරුණු ගංවතුරවලට මුහුණ දී ඇති අතර, ඒ අතරින් කැපී පෙනෙන්නේ 2022 වර්ෂයේ ව්‍යසනකාරී ගංවතුරය — එය රටේ අනුතෘතීයක් පමණ ජලයෙන් යෙදී, 1,700 කට අධික ජනතාවක් ජීවිතක්ෂයට පත් කළ අතර, ආර්ථික හානිය බිලියන ගණනක් ඩොලර් දක්වා ලඟා විය. දේශගුණ විද්‍යාඥයන් නොයෙකුත් අවස්ථාවලදී පාකිස්තානය දේශගුණ විපර්යාසවල ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යන බලපෑමට වඩාත්ම අවදානමට ලක් වූ රටවලින් එකක් ලෙස පෙන්වා දී ඇත.

හිමනද විල් පිපිරීමේ ගංවතුර උතුරු ප්‍රජාවන්ට විශේෂ තර්ජනයක් එල්ල කරයි — ඒ ප්‍රදේශවල ඉහළ යන උෂ්ණත්වය නිසා වේගයෙන් දියවෙන හිමනද මගින් ඇතිවී ඇති අස්ථායී හිමනද විල් සිය ගණනක් කිසිදු අනතුරු ඇඟවීමකින් තොරව පිපිරී, ගංගා නිම්නවලට ජලය හා ගොරෝසු කුණු ගලා බසින ව්‍යසනකාරී ජල රැල්ල ඇති කිරීමේ හැකියාව ඇත.

බලධාරීන් ජනතාවගෙන් අවධානය ඉල්ලා සිටිති

අධික අවදානම් කලාපවල පදිංචිකරුවන් අවධියෙන් සිටීමට, නිල මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කිරීමට සහ දැඩි වර්ෂාපතනය ඇති කාල පරිච්ඡේද තුළ අනවශ්‍ය ගමන් බිමන් වළකා ගැනීමට දැනුම් දී ඇත. රට මෙම භයානක කාලගුණ කාලපරිච්ඡේදයට ඇතුළු වෙද්දී හදිසි ප්‍රතිකාර කණ්ඩායම් ඉහළ සූදානමකින් සිටින බව වාර්තා වේ.

NDMA සමඟ ෆෙඩරල් මට්ටමින් සම්බන්ධීකරණය කරගනිමින් ක්‍රියා කරන පළාත් ආපදා කළමනාකරණ අධිකාරීන් විසින් තත්ත්වය දැඩිව නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

යුනිවර්සිටි ඔෆ් වෙස්ට් ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු සම්පූර්ණ බ්‍රිතාන්‍ය විශ්වවිද්‍යාල ශාඛා පිහිටුවයි Sinhala

යුනිවර්සිටි ඔෆ් වෙස්ට් ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු සම්පූර්ණ බ්‍රිතාන්‍ය විශ්වවිද්‍යාල ශාඛා පිහිටුවයි

ශ්‍රී ලාංකික උසස් අධ්‍යාපනයේ ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක් එක්සත් රාජධානියේ විශ්වවිද්‍යාලයක පළමු සම්පූර්ණ ශාඛා පිහිටුවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය…

23 Jun 2026 Discuss
වාණිජ බැංකුවල එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ විකුණුම් අනුපාතය රු. 339 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ රුපියල තවදුරටත් අවප්‍රමාණ වෙයි Sinhala

වාණිජ බැංකුවල එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ විකුණුම් අනුපාතය රු. 339 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ රුපියල තවදුරටත් අවප්‍රමාණ වෙයි

අද 23 වැනිදා වන විට රට පුරා වාණිජ බැංකුවල එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ විකුණුම් අනුපාතය රු. 339 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල…

23 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ඔත්තු සේවා ප්‍රධානියාට වධ පීඩා කළ බවට AI මගින් නිර්මිත ව්‍යාජ රූප සාක්ෂි ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ඔත්තු සේවා ප්‍රධානියාට වධ පීඩා කළ බවට AI මගින් නිර්මිත ව්‍යාජ රූප සාක්ෂි ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියා පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිටියදී වධ පීඩාවලට ලක් කළ බවට සත්‍ය යැයි කියා ගනිමින් කෘත්‍රිම බුද්ධිය මගින් නිර්මිත රූප සමාජ මාධ්‍ය…

23 Jun 2026 Discuss