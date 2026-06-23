පාකිස්තාන් දරුණු කාලගුණ තත්ත්වයකට මුහුණ දෙයි — ආපදා අධිකාරිය ජාතික අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි
පාකිස්තානයේ ආපදා කළමනාකරණ නිලධාරීන් විසින් තීරණාත්මක කාලගුණ හදිසි අවස්ථාවක් ප්රකාශයට පත් කරමින්, දරුණු ගිගුරුම් සහිත嵐 කුණාටු, අධික වර්ෂාපතනය, ව්යාප්ත නාගරික ගංවතුර සහ හිමනද විල් පිපිරීමේ ගංවතුර (GLOFs) ඇතිවීමේ ඉහළ අවදානම පිළිබඳව රටපුරා ජනතාවට අනතුරු ඇඟවීමේ දැනුම්දීමක් නිකුත් කර ඇත.
NDMA විසින් තීරණාත්මක කාලගුණ කවුළුව පිළිබඳව අනතුරු අඟවයි
ජාතික ආපදා කළමනාකරණ අධිකාරිය (NDMA) ඉරිදා දිනයේ මෙම අනතුරු ඇඟවීම නිකුත් කළ අතර, වර්තමාන කාලපරිච්ඡේදය "තීරණාත්මක" කාලගුණ කවුළුවක් ලෙස විස්තර කරමින් බලධාරීන්ගෙන් මෙන්ම සාමාන්ය ජනතාවගෙන් ද හදිසි අවධානය හා සූදානමක් ඉල්ලා සිටියේය.
රට පුරා විවිධ ප්රදේශවලට එකවරම බලපාන බව අපේක්ෂා කෙරෙන බහු අන්තරාකාරී කාලගුණ සංසිද්ධීන් මෙම අනතුරු ඇඟවීමෙන් ආවරණය වන අතර, බහුවිධ ආපදා කළමනාකරණය කිරීමේ ධාරිතාව පිළිබඳව හදිසි ප්රතිකාර කණ්ඩායම් අතර සැලකිලිමත් බවක් ඇති වී තිබේ.
හඳුනාගත් තර්ජනවල පරාසය
NDMA ට අනුව, අනතුරු ඇඟවීමේ හඳුනාගත් ප්රධාන තර්ජන අතර ඇතුළත් වන්නේ:
- යටිතල පහසුකම් හා දේපළට සැලකිය යුතු හානි කළ හැකි දරුණු ගිගුරුම් සහිත කුණාටු
- බොහෝ කලාප හරහා අධික හා දිගුකාලීන වර්ෂාපතනය
- ජනාකීර්ණ නගර හා නියෝජිත ආයතනවල නාගරික ගංවතුර
- උතුරු කඳුකර ප්රදේශවල හිමනද විල් පිපිරීමේ ගංවතුරවල ඉහළ අවදානමක්
ගංවතුර විනාශයට අමුතු නොවන රටක්
පාකිස්තානය පසුගිය වසරවලදී ඉතා දරුණු ගංවතුරවලට මුහුණ දී ඇති අතර, ඒ අතරින් කැපී පෙනෙන්නේ 2022 වර්ෂයේ ව්යසනකාරී ගංවතුරය — එය රටේ අනුතෘතීයක් පමණ ජලයෙන් යෙදී, 1,700 කට අධික ජනතාවක් ජීවිතක්ෂයට පත් කළ අතර, ආර්ථික හානිය බිලියන ගණනක් ඩොලර් දක්වා ලඟා විය. දේශගුණ විද්යාඥයන් නොයෙකුත් අවස්ථාවලදී පාකිස්තානය දේශගුණ විපර්යාසවල ශීඝ්රයෙන් ඉහළ යන බලපෑමට වඩාත්ම අවදානමට ලක් වූ රටවලින් එකක් ලෙස පෙන්වා දී ඇත.
හිමනද විල් පිපිරීමේ ගංවතුර උතුරු ප්රජාවන්ට විශේෂ තර්ජනයක් එල්ල කරයි — ඒ ප්රදේශවල ඉහළ යන උෂ්ණත්වය නිසා වේගයෙන් දියවෙන හිමනද මගින් ඇතිවී ඇති අස්ථායී හිමනද විල් සිය ගණනක් කිසිදු අනතුරු ඇඟවීමකින් තොරව පිපිරී, ගංගා නිම්නවලට ජලය හා ගොරෝසු කුණු ගලා බසින ව්යසනකාරී ජල රැල්ල ඇති කිරීමේ හැකියාව ඇත.
බලධාරීන් ජනතාවගෙන් අවධානය ඉල්ලා සිටිති
අධික අවදානම් කලාපවල පදිංචිකරුවන් අවධියෙන් සිටීමට, නිල මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කිරීමට සහ දැඩි වර්ෂාපතනය ඇති කාල පරිච්ඡේද තුළ අනවශ්ය ගමන් බිමන් වළකා ගැනීමට දැනුම් දී ඇත. රට මෙම භයානක කාලගුණ කාලපරිච්ඡේදයට ඇතුළු වෙද්දී හදිසි ප්රතිකාර කණ්ඩායම් ඉහළ සූදානමකින් සිටින බව වාර්තා වේ.
NDMA සමඟ ෆෙඩරල් මට්ටමින් සම්බන්ධීකරණය කරගනිමින් ක්රියා කරන පළාත් ආපදා කළමනාකරණ අධිකාරීන් විසින් තත්ත්වය දැඩිව නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.