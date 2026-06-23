දේශීය හා විදේශීය ඩිජිටල් සේවා සපයන්නන් අතර බදු අසමානතාවය පිළිබඳ MP හර්ෂ ද සිල්වා අවධානය යොමු කරයි
පොදු මුදල් පිළිබඳ කමිටුවේ (COPF) සභාපති සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී හර්ෂ ද සිල්වා, ශ්රී ලංකාවේ ක්රියාත්මක වන දේශීය හා විදේශීය ඩිජිටල් සේවා සපයන්නන් අතර බදු විෂමතාවයක් පවතින බව පෙන්වා දෙමින්, බදු මධ්යස්ථභාවය පිළිබඳ කාරණය කඩිනමින් විසඳන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේය.
මූලික සැලකිල්ල
ඩිජිටල් සේවා බදු අැකිරීමේදී අසම ක්රීඩා පිටියක් පවතින බවට ද සිල්වා දක්වන ආකල්පය ඔහුගේ මැදිහත්වීමේ හරය වේ. ශ්රී ලංකාව තුළ පිහිටි ඩිජිටල් සේවා සපයන්නන් දේශීය බදු බැඳීම්වලට සම්පූර්ණයෙන් යටත් වන අතර, ශ්රී ලංකාවේ පාරිභෝගිකයන්ට සමාන සේවා සපයන විදේශීය හෝ අනිදේශික සපයන්නන්ට එම මට්ටමේ බදු ගවේෂණයකට හෝ බරකට මුහුණ දීමට සිදු නොවිය හැකි බව, අසාධාරණ තරඟකාරී පරිසරයක් නිර්මාණය කරන බව ඒ මහතා තර්ක කරයි.
COPF සභාපතිවරයා, දේශීය හා අනිදේශික යන දෙපිරිසටම සමාන හා විනිවිද පෙනෙන පදනමකින් බදු අය කිරීම සහතික කිරීමට රජය සැලසුම් කරන්නේ කෙසේදැයි පැහැදිලි කිරීමක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස රජයෙන් 촉구 කළේය.
වර්ධනය වන ප්රතිපත්ති අභියෝගයක්
ගෝලීය තාක්ෂණ විශාල ආයතන හා මාර්ගගත වේදිකා ශාරීරික පැවැත්මකින් තොරව දේශීය වෙළඳපොළවලට ව්යාප්ත වීමත් සමඟ, අනිදේශික ඩිජිටල් සේවා සපයන්නන්ට බදු අය කිරීමේ ප්රශ්නය ලොව පුරා රජයන්ට ක්රමයෙන් දැඩි ගැටළුවක් බවට පත්ව ඇත.
ශ්රී ලංකාව, බොහෝ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින ආර්ථිකයන් මෙන්ම, දේශ සීමා හරහා සිදුවන ඩිජිටල් ගනුදෙනු හරහා ආදායම ලබා ගනිමිනුත්, ලියාපදිංචි ස්ථානය හේතුවෙන් දේශීය ව්යාපාරවලට අහිතකර තත්ත්වයකට නොපත් වන බව සහතික කරමිනුත් සමතුලිතතාව සාධිත කර ගැනීමේ අභියෝගයට මුහුණ දෙයි.
ප්රතිපත්ති පැහැදිලිකම සඳහා ඉල්ලීම්
ශ්රී ලංකාවේ විකාශනය වන ඩිජිටල් ආර්ථික බදු රාමුවේ සාධාරණභාවය හා සමකාලීනභාවය පිළිබඳ ව්යාපාරික හා ප්රතිපත්ති ප්රජාව තුළ පවතින පුළුල් කනස්සල්ල ද සිල්වාගේ ස්ථාවරය තුළ පිළිබිඹු වේ. මතු කරන ලද ප්රධාන කරුණු අතර:
- අනිදේශික ඩිජිටල් සේවා සපයන්නන් නිසි ලෙස හඳුනාගෙන බදු ජාලය තුළට ඇතුළත් කරනු ලැබේද යන්න
- ශ්රී ලංකාවේ ශාරීරික පැවැත්මකින් තොර විදේශීය ආයතනවලට බදු බැඳීම් ක්රියාත්මක කිරීමට රජය සැලසුම් කරන ආකාරය
- අංශය පුරා සැබෑ බදු මධ්යස්ථභාවයක් ළඟා කර ගැනීමට වත්මන් නීති රෙගුලාසිවල ප්රමාණවත් මෙවලම් තිබේද යන්න
පොදු මුදල් පිළිබඳ කමිටුවේ ඒ මහතාගේ මැදිහත්වීම, ශ්රී ලංකාව තම ආර්ථික ප්රකෘතිය ශක්තිමත් කිරීමේ ක්රියාවලියේ කොටසක් ලෙස ආදායම් පදනම තහවුරු කිරීමට ව්යාපෘති කරන මෙවලදී, රටේ ඩිජිටල් බදු ප්රතිපත්තියේ ව්යුහාත්මක හිඩැස් කෙරෙහි නීති සම්පාදකයන් සමීප අවධානයක් යොමු කරන බව පෙන්නුම් කරයි.
දේශීය හා අනිදේශික ඩිජිටල් සේවා සපයන්නන් අතර බදු මධ්යස්ථභාවය පිළිබඳ ස්ථාවරය පැහැදිලි කරන ලෙස ද සිල්වා රජයෙන් ඉල්ලා සිටි අතර, සාධාරණ හා ක්රියාකාරී ඩිජිටල් ආර්ථිකයක් සඳහා සම ක්රීඩා පිටියක් අත්යවශ්ය බව අවධාරණය කළේය.
මෙම කනස්සල්ලට රජය ප්රතිචාර දක්වන්නේ කෙසේදැයි තවමත් දැක ගැනීමට නොමැති නමුත්, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ පාර්ලිමේන්තු මුදල් සාකච්ඡාවලදී මෙම කාරණය වැඩිදුර අවධානයට ලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.