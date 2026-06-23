Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මම නායිකාවක් ලෙස අසාර්ථකයි" — කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන සමුගැනීමේ අවදානම මධ්‍යයේ චමාරි අතාපත්තුගේ හදවතින් නිකුත් වූ පාපෝච්චාරණය

23 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මම නායිකාවක් ලෙස අසාර්ථකයි" — කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන සමුගැනීමේ අවදානම මධ්‍යයේ චමාරි අතාපත්තුගේ හදවතින් නිකුත් වූ පාපෝච්චාරණය

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් නායිකා චමාරි අතාපත්තු, ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයෙන් කලින් සමුගැනීමේ කටුක ඉරණම ජාතික කණ්ඩායමට ලඟා වෙමින් පවතින මේ මොහොතේ, තමා නායිකාවක් ලෙස අසාර්ථක වූ බවට හෘදයාංගම හා සුවිශේෂී පාපෝච්චාරණයක් සිදු කර තිබේ.

නායිකාවකගේ අවංක පාපෝච්චාරණය

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම ගැනුම්කාර කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාවන් අතර ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගන්නා, ජාතික ගෞරවයේ සංකේතයක් බඳු වූ අතාපත්තු, කණ්ඩායමේ බලාපොරොත්තු සුන් කළ ප්‍රදර්ශනය සඳහා පෞද්ගලික වගකීම භාර ගැනීමෙන් පසුබට නොවීය. තරගාවලිය තුළ ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දුන් අරගලයන් පිළිබඳ අවංකව අදහස් දක්වමින්, ප්‍රකට පිතිකාරිය සහ නායිකාව, තරගාවලියේ මෙම තීරණාත්මක අදියරේ දී සිය නායකත්වය පිළිබඳ ගැඹුරු කනගාටුව ප්‍රකාශ කළාය.

"මම නායිකාවක් ලෙස අසාර්ථකයි," යනුවෙන් අතාපත්තු දෘඪ ලෙස ප්‍රකාශ කළ අතර, ඇගේ ක්‍රීඩාව සහ රට කෙරෙහි දක්නා ලද දැඩි කැපවීම බොහෝ කලක් තිස්සේ ඇගාදෙව් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් රසිකයන්ගේ හදවත් ස්පර්ශ කළ මෙම වදන් නිසැකවම දිගු ප්‍රතිධ්වනියක් ඇති කරනු ඇත.

ලෝක වේදිකාවේ දී දුෂ්කර ගමනක්

කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයට ශ්‍රී ලංකාව පිය නැගුවේ, ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ සිය කාන්තා කණ්ඩායම අර්ථවත් සලකුණක් තැබීම දකින්නට ජාතිය ගත් ශ්‍රේෂ්ඨ අරාශාවන් දරාගෙනය. එහෙත් ඒ ගමන් බලාපොරොත්තු ඉතා ඈතින් බැහැරව ගොස් ඇති අතර, කෙළවර වළාකළු රෙදි ඉවත් කිරීමට ප්‍රථම කණ්ඩායම ස්ථිර අවසාන රැකගනු ලබයි.

අතාපත්තු මත පැටවී ඇති බර ඉතා සැලකිය යුතු ය. කණ්ඩායමේ වඩාත්ම විශ්වසනීය පිතිකාරිය ලෙස මෙන්ම නායිකාව ලෙස ද ද්විත්ව භාරයක් ඇය දරන අතර, ඒ වගකීමේ බර, පළපුරුදු ක්‍රීඩිකාව මත හැඟීම්බර ලෙස දිය ගොස් ඇති බව නිකරුණේ ම පෙනේ.

එක් තරගාවලියකට ඔබ්බෙන් ඇති උරුමය

මෙම ගමනේ හදවත කිසිව් කළ ද, ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සඳහා අතාපත්තු ඉටු කළ දායකත්වය ප්‍රමාණ කළ නොහැකිය. දිගු වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඇය පාහේ තනිව ද්වීපයේ කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ගෞරවය ඉහළ නංවා, රට පුරා තරුණ ගෑනු දරු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාවන් පිරිසකට ආශ්වාදයේ පහන් දල්වා ඇත.

ක්‍රිකට් විශ්ලේෂකයන් සහ සහාය දක්වන්නන් ඉක්මනින්ම සඳහන් කළේ, කණ්ඩායමේ ලෝක කුසලාන ප්‍රදර්ශනය බලාපොරොත්තු සුන් කරන සුළු වූවත්, ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව මුහුණ දෙන ව්‍යූහාත්මක අභියෝගයන් — සීමිත සම්පත් සහ අසම්පූර්ණ තරග නිරාවරණය ඇතුළු ව — කණ්ඩායමේ ප්‍රතිඵල ඇගයීමේ දී නොසළකා හැරිය නොහැකි බවයි.

ඉදිරියේ දී සිදු වන්නේ කුමක් ද?

ශ්‍රී ලංකාව, තරගාවලි ලකුණු වගුවේ ස්ථානය ඇගයීම සඳහා ඉදිරි දින ඉතා තීරණාත්මක වනු ඇත. අනෙකුත් තරගවල ප්‍රතිඵල අනුව, ඉදිරි වටයට ගණිතමය ඉඩකඩ තවමත් පවතින්නට ඉඩ ඇති නමුත්, කඳවුර වටාතිබෙන මනෝ ස්ථිතිය ගැඹුරු දිලිසෙනා ශෝකයෙන් ගහන ව ඇති බව ස්වාභාවිකය.

අතාපත්තු ගේ පෞද්ගලික ජීවිතය සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, ඇගේ අවංක ආත්ම විමර්ශනය, අලූතින් අරමුණු ස්ථාපිත කර ගැනීමේ පදනම බවට හොඳින්ම පත් විය හැකිය. ශ්‍රී ලාංකික රසිකයන්, තම නායිකාගේ නිර්භීත අවංකබව, තරගාවලියේ සටන්කාමී ගෙවා දැමීමක් බවට සහ අවසාන වශයෙන් රටේ කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සඳහා ශක්තිමත් අනාගතයක් බවට පෙරළෙනු ඇතැයි ශ්‍රද්ධාවෙන් බලාසිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට උසස් චන්ද්‍රිකා සන්නිවේදන පද්ධතියක් භාරදෙයි Sinhala

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට උසස් චන්ද්‍රිකා සන්නිවේදන පද්ධතියක් භාරදෙයි

කොළඹ සහ වොෂිංටනය අතර නාවික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට අති නවීන චන්ද්‍රිකා සන්නිවේදන පද්ධතියක් සපයා ඇති අතර, එය දෙරට අතර ආරක්ෂක…

23 Jun 2026 Discuss
ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය වැඩසටහනක් යටතේ ශ්‍රී ලංකාව පාසල්වලින් අසෞඛ්‍යකර ආහාර තහනම් කිරීමට සූදානම් Sinhala

ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය වැඩසටහනක් යටතේ ශ්‍රී ලංකාව පාසල්වලින් අසෞඛ්‍යකර ආහාර තහනම් කිරීමට සූදානම්

ළමා පෝෂණ අර්බුදය විසඳීමට රජය ක්‍රියාත්මක වෙයි රටේ දරුවන්ගේ සෞඛ්‍යය හා පෝෂණ තත්ත්වය පිළිබඳ වැඩෙන කනස්සල්ල හමුවේ, ශ්‍රී ලංකාව සියලු පාසල්වල අසෞඛ්‍යකර ආහාර තහනම්…

23 Jun 2026 Discuss
මැයි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය 5.4% දක්වා ඉහළ යාම ආර්ථික ‍කනස්සල්ල මතු කරයි Sinhala

මැයි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය 5.4% දක්වා ඉහළ යාම ආර්ථික ‍කනස්සල්ල මතු කරයි

නවතම දත්තයන්ට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමන අනුපාතය මැයි මාසයේ දී 5.4% දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, දිවයිනේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිය ගමන සිදු වෙමින් පවතින මෙම අවස්ථාවේ සාමාන්‍ය…

23 Jun 2026 Discuss