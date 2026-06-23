මම නායිකාවක් ලෙස අසාර්ථකයි" — කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන සමුගැනීමේ අවදානම මධ්යයේ චමාරි අතාපත්තුගේ හදවතින් නිකුත් වූ පාපෝච්චාරණය
ශ්රී ලංකා කාන්තා ක්රිකට් නායිකා චමාරි අතාපත්තු, ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයෙන් කලින් සමුගැනීමේ කටුක ඉරණම ජාතික කණ්ඩායමට ලඟා වෙමින් පවතින මේ මොහොතේ, තමා නායිකාවක් ලෙස අසාර්ථක වූ බවට හෘදයාංගම හා සුවිශේෂී පාපෝච්චාරණයක් සිදු කර තිබේ.
නායිකාවකගේ අවංක පාපෝච්චාරණය
ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම ගැනුම්කාර කාන්තා ක්රිකට් ක්රීඩිකාවන් අතර ප්රමුඛ ස්ථානයක් ගන්නා, ජාතික ගෞරවයේ සංකේතයක් බඳු වූ අතාපත්තු, කණ්ඩායමේ බලාපොරොත්තු සුන් කළ ප්රදර්ශනය සඳහා පෞද්ගලික වගකීම භාර ගැනීමෙන් පසුබට නොවීය. තරගාවලිය තුළ ශ්රී ලංකාව මුහුණ දුන් අරගලයන් පිළිබඳ අවංකව අදහස් දක්වමින්, ප්රකට පිතිකාරිය සහ නායිකාව, තරගාවලියේ මෙම තීරණාත්මක අදියරේ දී සිය නායකත්වය පිළිබඳ ගැඹුරු කනගාටුව ප්රකාශ කළාය.
"මම නායිකාවක් ලෙස අසාර්ථකයි," යනුවෙන් අතාපත්තු දෘඪ ලෙස ප්රකාශ කළ අතර, ඇගේ ක්රීඩාව සහ රට කෙරෙහි දක්නා ලද දැඩි කැපවීම බොහෝ කලක් තිස්සේ ඇගාදෙව් ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් රසිකයන්ගේ හදවත් ස්පර්ශ කළ මෙම වදන් නිසැකවම දිගු ප්රතිධ්වනියක් ඇති කරනු ඇත.
ලෝක වේදිකාවේ දී දුෂ්කර ගමනක්
කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයට ශ්රී ලංකාව පිය නැගුවේ, ජාත්යන්තර වේදිකාවේ සිය කාන්තා කණ්ඩායම අර්ථවත් සලකුණක් තැබීම දකින්නට ජාතිය ගත් ශ්රේෂ්ඨ අරාශාවන් දරාගෙනය. එහෙත් ඒ ගමන් බලාපොරොත්තු ඉතා ඈතින් බැහැරව ගොස් ඇති අතර, කෙළවර වළාකළු රෙදි ඉවත් කිරීමට ප්රථම කණ්ඩායම ස්ථිර අවසාන රැකගනු ලබයි.
අතාපත්තු මත පැටවී ඇති බර ඉතා සැලකිය යුතු ය. කණ්ඩායමේ වඩාත්ම විශ්වසනීය පිතිකාරිය ලෙස මෙන්ම නායිකාව ලෙස ද ද්විත්ව භාරයක් ඇය දරන අතර, ඒ වගකීමේ බර, පළපුරුදු ක්රීඩිකාව මත හැඟීම්බර ලෙස දිය ගොස් ඇති බව නිකරුණේ ම පෙනේ.
එක් තරගාවලියකට ඔබ්බෙන් ඇති උරුමය
මෙම ගමනේ හදවත කිසිව් කළ ද, ශ්රී ලංකා කාන්තා ක්රිකට් ක්රීඩාව සඳහා අතාපත්තු ඉටු කළ දායකත්වය ප්රමාණ කළ නොහැකිය. දිගු වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඇය පාහේ තනිව ද්වීපයේ කාන්තා ක්රිකට් ක්රීඩාවේ ගෞරවය ඉහළ නංවා, රට පුරා තරුණ ගෑනු දරු ක්රිකට් ක්රීඩිකාවන් පිරිසකට ආශ්වාදයේ පහන් දල්වා ඇත.
ක්රිකට් විශ්ලේෂකයන් සහ සහාය දක්වන්නන් ඉක්මනින්ම සඳහන් කළේ, කණ්ඩායමේ ලෝක කුසලාන ප්රදර්ශනය බලාපොරොත්තු සුන් කරන සුළු වූවත්, ශ්රී ලංකා කාන්තා ක්රිකට් ක්රීඩාව මුහුණ දෙන ව්යූහාත්මක අභියෝගයන් — සීමිත සම්පත් සහ අසම්පූර්ණ තරග නිරාවරණය ඇතුළු ව — කණ්ඩායමේ ප්රතිඵල ඇගයීමේ දී නොසළකා හැරිය නොහැකි බවයි.
ඉදිරියේ දී සිදු වන්නේ කුමක් ද?
ශ්රී ලංකාව, තරගාවලි ලකුණු වගුවේ ස්ථානය ඇගයීම සඳහා ඉදිරි දින ඉතා තීරණාත්මක වනු ඇත. අනෙකුත් තරගවල ප්රතිඵල අනුව, ඉදිරි වටයට ගණිතමය ඉඩකඩ තවමත් පවතින්නට ඉඩ ඇති නමුත්, කඳවුර වටාතිබෙන මනෝ ස්ථිතිය ගැඹුරු දිලිසෙනා ශෝකයෙන් ගහන ව ඇති බව ස්වාභාවිකය.
අතාපත්තු ගේ පෞද්ගලික ජීවිතය සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, ඇගේ අවංක ආත්ම විමර්ශනය, අලූතින් අරමුණු ස්ථාපිත කර ගැනීමේ පදනම බවට හොඳින්ම පත් විය හැකිය. ශ්රී ලාංකික රසිකයන්, තම නායිකාගේ නිර්භීත අවංකබව, තරගාවලියේ සටන්කාමී ගෙවා දැමීමක් බවට සහ අවසාන වශයෙන් රටේ කාන්තා ක්රිකට් ක්රීඩාව සඳහා ශක්තිමත් අනාගතයක් බවට පෙරළෙනු ඇතැයි ශ්රද්ධාවෙන් බලාසිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.