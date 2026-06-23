අද්භූත ද්රව්යයකින් සමුද්රීය තර්ජනයක් දක්වා: ප්ලාස්ටික් දූෂණයට එරෙහි ශ්රී ලංකාවේ වර්ධනශීලී සටන
නූතන කර්මාන්තය සහ දෛනික ජීවිතය පරිවර්තනය කළ විප්ලවීය ද්රව්යයක් ලෙස ඉතා ගෞරවයෙන් සැලකූ දෙය අද ලොව මුහුණ දී ඇති දරුණුතම පරිසරීය තර්ජනයක් බවට පත්ව ඇත. විසිවන සියවස පුරා මිනිස් නිර්මාණශීලිත්වයේ අදිසි ඵලයක් ලෙස ප්රශංසාලාභී වූ ප්ලාස්ටික්, දැන් "ටෙක්නොෆොසිල්" යන කම්පාකාරී නාමකරණය දරන්නෙකු බවට පත් වී ඇති අතර, එය පෘථිවියේ භූ විද්යාත්මක වාර්තාව තුළ ගැඹුරින් කාවැදී ගිය කල් පවත්නා ලා මානව නිර්මිත ද්රව්යයකි.
වෙරළට සෝදා ගෙන එන ගෝලීය අර්බුදයක්
ස්වාභාවික ලෝකය පුරා ප්ලාස්ටික් දූෂණයේ පරිමාව නොසිතූ මට්ටමකය. විද්යාඥයන් පෘථිවියේ ඉහළම ස්ථානය වන එවරස්ට් කන්දේ හිමේ ද, ගැඹුරුම ස්ථානය වන මරියානා ගැඹුරේ ද ප්ලාස්ටික් අංශු සොයාගෙන ඇත. කිසිදු පරිසර පද්ධතියක් ගැලවී ගොස් නොමැති බව පෙනෙන්නට ඇත. ඉන්දියානු සාගරයෙන් වටවූ, ආහාර සුරක්ෂිතතාවය, ජීවනෝපාය හා සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා සිය සමුද්රීය පරිසරය මත යැපෙන ශ්රී ලංකාව වැනි දූපත් රාජ්යයකට මෙම ගෝලීය අර්බුදය ඉතාමත් සමීප දේශීය ප්රතිවිපාක රැගෙන යයි.
ශ්රී ලංකාවේ වෙරළ තීරයන් හා අභ්යන්තර ජලමාර්ගයන් බොහෝ කලක් තිස්සේ සාගරයට ඇතුළු වන ප්ලාස්ටික් දූෂණයේ මූලාශ්රයක් ලෙස ද, කලාපීය ධාරාවන් ගෙනෙන සුන්බුන් ලැබෙන ස්ථානයක් ලෙස ද දෙවිදියටම ක්රියා කර ඇත. නිෂ්පාදනය වැඩිවීම, පරිසර පද්ධති වලට කාන්දු වීම වැඩිවීම, සහ ඒ නිරෝධනය කිරීමට ප්රමාණවත් යටිතල පහසුකම් නොමැතිවීම — යන සංකීර්ණ ස්වභාවය රටව තීරණාත්මක හංගාමුවකට ගෙන ඇත.
ගැටලුවේ සංකීර්ණ ස්වභාවය
සමුද්රීය ප්ලාස්ටික් දූෂණය අනෙකුත් අපද්රව්ය වර්ග මෙන් හැසිරෙන්නේ නොවේ. ප්ලාස්ටික් සාගරයට ඇතුළු වූ පසු එය නැති නොවෙයි. කාලය ගත වූ විට හිරු රශ්මිය හා රළ ක්රියාව විශාල කෑලි ක්ෂුද්ර ප්ලාස්ටික් බවට කඩා දමයි — නිරුවත් ඇසට නොපෙනෙන කුඩා අංශු — ඒවා පසුව සමුද්රීය ජීවීන් විසින් ගිලනු ලැබ, අවසානයේ මිනිස් ආහාර මේසය දක්වා ළඟා වන ආහාර දාමයට ඇතුළු වෙයි.
ශ්රී ලාංකික ධීවර ප්රජාවට මෙය ඉතා කලකිරවනසුලු යථාර්ථයකි. ශතවර්ෂ ගණනාවක් තිස්සේ වෙරළබඩ පවුල් පෝෂණය කළ එම ජලය දිනෙන් දින කෘත්රිම සුන්බුනින් දූෂිත වෙමින් ඇත. දකුණු හා බටහිර වෙරළ දිගේ ධීවරයෝ දැලෙහි ප්ලාස්ටික් පැටලී ඇති බව ආගන්තුක සංඛ්යාතයකින් වාර්තා කරන්නේ, ගැඹුරේ රැඳෙන නොපෙනෙන, නරක අතට හැරෙමින් ඇති අර්බුදයේ දෘශ්ය රෝගලක්ෂණයක් ලෙසය.
ප්රතිචාරය ශක්තිමත් වෙමින්
සතුටුදායකව, ශ්රී ලංකාවේ සමුද්රීය ප්ලාස්ටික් ගැටලුව විසඳීමේ උත්සාහයන් දැන් අභියෝගයේ හදිසිභාවයට ගැලපෙන ලෙස ශක්තිමත් වෙමින් ඇත. රජයේ ප්රතිපත්ති, පෞද්ගලික අංශ සහභාගිත්වය සහ ජනතා මූල ප්රජා ක්රියාකාරිත්වය ඇතුළු පුළුල් මැදිහත්වීම් රාශියක් දිවයිනේ ප්රසාරණයෙමින් ඇත.
අවධානය දිනා ගන්නා ප්රවේශයන් අතර ප්ලාස්ටික් සාගරයට ළඟා වීමට පෙර නිරෝධනය කිරීමට නිර්මිත පරිමාණ ග්රාහ්ය තාක්ෂණ හා පද්ධති ඇතුළත් ය. ඒවාට ප්රධාන ජල බැස්ස ලක්ෂ්ය වෙත ස්ථානගත ගංගා බාධක පද්ධති, ප්රජා නායකත්වය ලත් වෙරළ පිරිසිදු කිරීමේ ජාල, සහ ජලමාර්ගවලට ඇතුළු වෙන ප්ලාස්ටික් ප්රමාණය මූලිකවම අඩු කිරීම ඉලක්ක කරන වෙරළ දිස්ත්රික්කවල අපද්රව්ය වර්ගීකරණ ව්යාපෘති ඇතුළත් ය.
- ඉහළ ප්රමාණයේ ප්ලාස්ටික් බැස්ස ලක්ෂ්ය ඉලක්ක කරගත් ගංගා නිරෝධන පද්ධති
- ප්රජා හා ස්වේච්ඡා සේවක නායකත්වය ලත් වෙරළ පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහන්
- වෙරළ නගරසභාවල වැඩිදියුණු කළ අපද්රව්ය වෙන් කිරීම හා එකතු කිරීම
- ප්ල
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.