Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කෘත්‍රිම බුද්ධිමත්කම මගින් නිර්මිත ව්‍යාජ රූප මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ඔත්තු ප්‍රධානියා රක්ෂිත බන්ධනාගාරයේ දී වධ හිංසාවලට ලක් වූ බව අසත්‍ය ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ

23 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කෘත්‍රිම බුද්ධිමත්කම මගින් නිර්මිත ව්‍යාජ රූප මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ඔත්තු ප්‍රධානියා රක්ෂිත බන්ධනාගාරයේ දී වධ හිංසාවලට ලක් වූ බව අසත්‍ය ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියා පොලිස් රක්ෂිත බන්ධනාගාරයේ සිටියදී වධ හිංසාවලට ලක් වූ බවට ඡායාරූප සාක්ෂි ලෙස සමාජ මාධ්‍ය හරහා කෘත්‍රිමව නිර්මිත රූප මාලාවක් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතී. මෙම රූප සත්‍ය ඡායාරූප නොව කෘත්‍රිම බුද්ධිමත්කම භාවිතයෙන් නිර්මාණය කරන ලද ඒවා බව කරුණු සත්‍යාපන විශේෂඥයින් තහවුරු කර ඇත.

රූප මගින් ඉදිරිපත් කළ කරුණු

රඳවා තබාගෙන සිටියදී හිටපු ඔත්තු ප්‍රධානියාට ශාරීරික අපයෝජන සිදු වූ බවට සාක්ෂි ලෙස ඉදිරිපත් කරමින් මෙම නොමඟ යවන රූප සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා රාශියක පුළුල් ලෙස බෙදා හරිනු ලැබීය. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ රඳවා ගන්නන්ගේ සැලකිලිමත්භාවය පිළිබඳ කනස්සල්ලෙන් සිටි ජනතාවගේ සැලකිය යුතු අවධානයක් හා කලබලයක් මෙම සටහන් ඇති කළේය.

රූප කෘත්‍රිම බුද්ධිමත්කම මගින් නිර්මිත බව සොයා ගැනේ

හොඳින් පරීක්ෂා කිරීමේදී, විමර්ශකයින් සහ ඩිජිටල් සත්‍යාපන විශේෂඥයින් එම රූප කෘත්‍රිම බුද්ධිමත්කමින් නිර්මිත අන්තර්ගතයේ ලක්ෂණ රැගෙන සිටින බව නිර්ණය කළහ. අස්වාභාවික සමේ ගතිගුණ, නොගැලපෙන ආලෝකකරණය සහ විකෘති පසුබිම් විස්තර ඇතුළු කෘත්‍රිමව නිපදවන ලද රූප සඳහා සාමාන්‍ය ලක්ෂණ, ඡායාරූප සාදන ලද ඒවා මිස සැබෑ පරිසරයක ගත් ඒවා නොවන බවට පැහැදිලි දර්ශකයන් ලෙස හඳුනාගන්නා ලදී.

ශ්‍රී ලංකාවට වැඩෙන ගැටලුවක්

විශේෂයෙන් දේශපාලනිකව සංවේදී සන්දර්භයන්හිදී අසත්‍ය තොරතුරු පතුරුවා හැරීමට කෘත්‍රිම බුද්ධිමත්කමින් නිර්මිත රූප අවියක් ලෙස භාවිතා කිරීමේ කරදරකාරී හා දිනෙන් දිනෙ පොදු වෙමින් පවතින රටාවක් මෙම සිදුවීම ඉස්මතු කරයි. ප්‍රසිද්ධ නෛතික හා දේශපාලන කරුණු වටා ජනමතය උද්දීපනය කිරීම සඳහා ඩිජිටල් ලෙස හසුරුවන ලද අන්තර්ගතය භාවිතා කිරීමේ ඉහළ යෑමක් ශ්‍රී ලංකාවේ දක්නට ලැබේ.

නෛතික කටයුතුවල හෝ රක්ෂිත බන්ධනාගාරයේ සිටින පුද්ගලයින් සම්බන්ධ ඒවා ඇතුළු සත්‍යාපනය නොකළ රූප හෝ වීඩියෝ බෙදා ගැනීමට පෙර ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙස බලධාරීන් සහ මාධ්‍ය සාක්ෂරතා පෙනෙලිකරුවන් මහජනයාගෙන් ඉල්ලා සිටී.

හිටපු ඔත්තු ප්‍රධානියා සම්බන්ධ සන්දර්භය

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය ආරක්ෂක යාන්ත්‍රණය සමඟ සම්බන්ධ හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියා මෑත කාලයේ නෛතික විමර්ශනයේ කේන්ද්‍රයේ පසු වේ. ඔහුගේ රඳවා ගැනීම මහජල අවධානය ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇති අතර, නීත්‍යානුකූල ක්‍රියාමාර්ගවල හැසිරීම වටා ඇති ආඛ්‍යාන හේතු කර ගෙන කෝපය අවුලුවාලීමට හෝ ආඛ්‍යාන හැසිරවීමට සැලසුම් කළ අසත්‍ය තොරතුරු ව්‍යාපාරවල ඉලක්කයක් බවට ඔහු පත් කර ඇත.

විමසිල්ලෙන් සිටීමේ ඉල්ලීම

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක ඩිජිටල් අයිතිවාසිකම් කණ්ඩායම් සහ මාධ්‍ය සංවිධාන, අන්තර්ජාලය හරහා ප්‍රචාරය කිරීමට පෙර අන්තර්ගතය සත්‍යාපනය කිරීමේ වැදගත්කම නැවත අවධාරණය කර ඇත. AI මෙවලම් වඩාත් ප්‍රවේශ්‍ය හා නවීන වන විට, ව්‍යාජ රූප නිසා ආයතන කෙරෙහි විශ්වාසය බිඳ දැමීම සහ අරගල අවුලුවාලීම ඇතුළු සැබෑ ලෝකයේ හානියක් ඇති කිරීමේ හැකියාව ඉහළ යමින් පවතී.

දිගින් දිගටම සිදු වන නෛතික නඩු සම්බන්ධ සැක සහිත රූප හෝ වීඩියෝ හමු වන මහජනයා, ඒවා අදාළ බලධාරීන්ට වාර්තා කරන ලෙසත්, නිවැරදි තොරතුරු සඳහා සත්‍යාපිත ප්‍රවෘත්ති මූලාශ්‍ර පමණක් යොමු කර ගන්නා ලෙසත් දිරිමත් කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මැයි මාසයේ සිලෝන් තේ අපනයනයේ ප්‍රධාන චාලක බලවේගය ලෙස තුර්කිය මතුවෙයි Sinhala

මැයි මාසයේ සිලෝන් තේ අපනයනයේ ප්‍රධාන චාලක බලවේගය ලෙස තුර්කිය මතුවෙයි

තුර්කිය ඉදිරියෙන් සිටිමින් සිලෝන් තේ අපනයනයේ ශක්තිමත් කාර්යසාධනයක් මැයි මාසය තුළ සිලෝන් තේ අපනයනය ශක්තිමත් කිරීමේ ප්‍රමුඛ බලවේගයක් ලෙස තුර්කිය මතු වී ඇති අතර,…

23 Jun 2026 Discuss
දින 90ක් තුළ ප්‍රධාන ප්‍රතිසංස්කරණ ඉලක්ක කරන ශ්‍රී ලංකාව — නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා Sinhala

දින 90ක් තුළ ප්‍රධාන ප්‍රතිසංස්කරණ ඉලක්ක කරන ශ්‍රී ලංකාව — නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා

ශ්‍රී ලංකා රජය පුළුල් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රතිසංස්කරණ දෙසට තීරණාත්මක පියවරක් තබා ඇති අතර, ඉදිරි දින 90 තුළ දී ප්‍රධාන නීති සම්පාදන හා ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම්…

23 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා-එක්සත් ජනපද සබඳතා මධ්‍යගත වන අතර ජනාධිපති දිසානායක ජ්‍යෙෂ්ඨ එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයා සමඟ හමුවෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා-එක්සත් ජනපද සබඳතා මධ්‍යගත වන අතර ජනාධිපති දිසානායක ජ්‍යෙෂ්ඨ එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයා සමඟ හමුවෙයි

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා බදාදා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී ඉහළ මට්ටමේ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික හමුවක් පවත්වමින්, දකුණු හා මධ්‍යම ආසියානු කටයුතු පිළිබඳ එක්සත්…

23 Jun 2026 Discuss