Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ඔත්තු සේවා ප්‍රධානියාට වධ පීඩා කළ බවට AI මගින් නිර්මිත ව්‍යාජ රූප සාක්ෂි ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ

23 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ඔත්තු සේවා ප්‍රධානියාට වධ පීඩා කළ බවට AI මගින් නිර්මිත ව්‍යාජ රූප සාක්ෂි ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියා පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිටියදී වධ පීඩාවලට ලක් කළ බවට සත්‍ය යැයි කියා ගනිමින් කෘත්‍රිම බුද්ධිය මගින් නිර්මිත රූප සමාජ මාධ්‍ය හරහා ප්‍රචාරය වෙමින් ඇති බව කරුණු සත්‍යාපන පරීක්ෂණයකින් හෙළිවී තිබේ.

මුළාකරවන අන්තර්ගතය අන්තර්ජාලය පුරා පැතිරේ

කිසිදු සත්‍ය සිදුවීමක ඡායාරූප නොවන මෙම රූප, හිටපු ඔත්තු සේවා ප්‍රධානියා රඳවා තබාගෙන සිටියදී ඔහුට සිදු කළ අපරාධවලට දෘශ්‍ය සාක්ෂි ලෙස ඉදිරිපත් කරමින් සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා හරහා පුළුල් ලෙස බෙදා හරිනු ලැබීය. ස්වාධීන සත්‍යාපනයෙන් තහවුරු වී ඇත්තේ මෙම රූප කෘත්‍රිම බුද්ධි මෙවලම් භාවිතයෙන් නිර්මිත ඒවා බවත්, ඒවාට සත්‍ය සිදුවීම් සමඟ කිසිදු සම්බන්ධයක් නොමැති බවත්ය.

කරුණු සත්‍යාපකයින් විසින් AI මගින් නිර්මිත රූපවලට ආවේණික පැහැදිලි ලක්ෂණ හඳුනාගෙන ඇති අතර, ඒ අතරට යන්ත්‍ර ජනනය කළ අන්තර්ගතය සමඟ සාමාන්‍යයෙන් සම්බන්ධ වන සුවිශේෂී විකෘතිතා සහ දෘශ්‍ය නොගැලපීම් ද ඇතුළත් වේ. රූපවලින් කිසිවක් සත්‍ය දර්ශනයක් හෝ රඳවා ගත් සත්‍ය පුද්ගලයෙකු නිරූපණය නොකරයි.

වර්ධනය වන අසත්‍ය තොරතුරු ප්‍රශ්නයක්

එවැනි ව්‍යාජ අන්තර්ගතයන් ප්‍රචාරය වීම, ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු පරිසරය මුහුණ දෙන වඩාත් පුළුල් හා ක්ෂණික අවධානය අවශ්‍ය ගැටලුවක් ඉස්මතු කරයි — සංවේදී දේශපාලන හා නීතිමය කරුණු සම්බන්ධයෙන් මහජන මතය හසුරවා ගැනීම සඳහා AI මගින් නිර්මිත දෘශ්‍ය සම්පාදන හිතාමතාම භාවිත කිරීමයි.

ආරක්ෂක හා බුද්ධි අංශය සමඟ සම්බන්ධ ඒවා ඇතුළු ප්‍රමුඛ පෞද්ගලයන් සම්බන්ධ සිදුවීම් අසත්‍ය තොරතුරු ව්‍යාපාරවලට විශේෂයෙන් ගොදුරු වේ; එකී පුද්ගලයන් පිළිබඳ මහජන උනන්දුව ඉහළ මට්ටමක පවතින අතර හැඟීම් ද ප්‍රබල ලෙස ක්‍රියා කළ හැකිය.

මහජනයා වැඩි සැලකිල්ලෙන් කටයුතු කරන ලෙස බලාපොරොත්තු වේ

මාධ්‍ය සාක්ෂරතා ප්‍රවර්ධකයින් සහ කරුණු සත්‍යාපන සංවිධාන, ශ්‍රී ලාංකික සමාජ මාධ්‍ය භාවිතකරුවන්ට නිතර නිතර අනතුරු අඟවා ඇත්තේ, හිංසනය, අපයෝජනය හෝ වරදකාරී හැසිරීම් ලේඛනගත කරන බවට පෙනෙන රූප හෝ වීඩියෝ බෙදා ගැනීමට පෙර, විශේෂයෙන් ම සත්‍යාපිත මූලාශ්‍රයකින් හෝ විශ්වාසදායක සන්දර්භයකින් තොරව ප්‍රචාරය වන අන්තර්ගතය සම්බන්ධයෙන්, වැඩි සූක්ෂ්මතාවයකින් කටයුතු කළ යුතු බවයි.

  • AI මගින් නිර්මිත රූප සත්‍ය ඡායාරූප ලෙස දිස්වීමට සමීපව අනුකරණය කළ හැකි අතර, එකම බැල්මකින් ඒවා හඳුනා ගැනීම දුෂ්කර විය හැකිය.
  • එවැනි රූප සමඟ සම්බන්ධ වෛරස් ප්‍රකාශ, පසුකාලීන නිවැරදි කිරීම්වලට වඩා බෙහෙවින් වේගයෙන් පැතිරෙයි.
  • යහපත් අරමුණකින් වුවද සත්‍යාපනය නොකළ අන්තර්ගතය බෙදා ගැනීම, හානිකර අසත්‍ය තොරතුරු ව්‍යාප්තියට දායක විය හැකිය.

මෙම සිදුවීම කාලෝචිත සිහිකැඳවීමක් ලෙස ක්‍රියා කරයි — වේගයෙන් ඉදිරියට යන ජනනශීලී AI තාක්ෂණයේ යුගයක, ඡායාරූප සාක්ෂි ලෙස පෙනෙන සෑම දෙයක්ම ඉදිරිපිට ඇති ස්වරූපයෙන් පිළිගත නොයුතු බවයි. සමාජ මාධ්‍ය හරහා ප්‍රචාරය වන රූප පිළිබඳ නිගමනවලට එළඹීමට පෙර, සත්‍යාපිත ප්‍රවෘත්ති මූලාශ්‍ර සහ පිහිටුවා ගත් කරුණු සත්‍යාපන වේදිකා විමසා බලන ලෙස ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රේක්ෂකයින් දිරිගන්වනු ලැබේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

යුනිවර්සිටි ඔෆ් වෙස්ට් ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු සම්පූර්ණ බ්‍රිතාන්‍ය විශ්වවිද්‍යාල ශාඛා පිහිටුවයි Sinhala

යුනිවර්සිටි ඔෆ් වෙස්ට් ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු සම්පූර්ණ බ්‍රිතාන්‍ය විශ්වවිද්‍යාල ශාඛා පිහිටුවයි

ශ්‍රී ලාංකික උසස් අධ්‍යාපනයේ ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක් එක්සත් රාජධානියේ විශ්වවිද්‍යාලයක පළමු සම්පූර්ණ ශාඛා පිහිටුවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය…

23 Jun 2026 Discuss
වාණිජ බැංකුවල එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ විකුණුම් අනුපාතය රු. 339 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ රුපියල තවදුරටත් අවප්‍රමාණ වෙයි Sinhala

වාණිජ බැංකුවල එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ විකුණුම් අනුපාතය රු. 339 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ රුපියල තවදුරටත් අවප්‍රමාණ වෙයි

අද 23 වැනිදා වන විට රට පුරා වාණිජ බැංකුවල එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ විකුණුම් අනුපාතය රු. 339 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල…

23 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍ය මත පාලනය තද කිරීමට JVP/NPP රජය ගමන් කරත්ම අනතුරු සංඥා නැඟේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍ය මත පාලනය තද කිරීමට JVP/NPP රජය ගමන් කරත්ම අනතුරු සංඥා නැඟේ

ශ්‍රී ලංකාවේ පාලක ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සහ ජාතික ජනබලවේග රජය, ස්වාධීන මාධ්‍යකරණය සහ සිව්රස් ප්‍රකාශනයට සැලකිය යුතු ලෙස බාධා කළ හැකි යයි විවේචකයන් අනතුරු අඟවන…

23 Jun 2026 Discuss