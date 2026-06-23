ශ්රී ලංකාවේ හිටපු ඔත්තු සේවා ප්රධානියාට වධ පීඩා කළ බවට AI මගින් නිර්මිත ව්යාජ රූප සාක්ෂි ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ
ශ්රී ලංකාවේ හිටපු බුද්ධි අංශ ප්රධානියා පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිටියදී වධ පීඩාවලට ලක් කළ බවට සත්ය යැයි කියා ගනිමින් කෘත්රිම බුද්ධිය මගින් නිර්මිත රූප සමාජ මාධ්ය හරහා ප්රචාරය වෙමින් ඇති බව කරුණු සත්යාපන පරීක්ෂණයකින් හෙළිවී තිබේ.
මුළාකරවන අන්තර්ගතය අන්තර්ජාලය පුරා පැතිරේ
කිසිදු සත්ය සිදුවීමක ඡායාරූප නොවන මෙම රූප, හිටපු ඔත්තු සේවා ප්රධානියා රඳවා තබාගෙන සිටියදී ඔහුට සිදු කළ අපරාධවලට දෘශ්ය සාක්ෂි ලෙස ඉදිරිපත් කරමින් සමාජ මාධ්ය වේදිකා හරහා පුළුල් ලෙස බෙදා හරිනු ලැබීය. ස්වාධීන සත්යාපනයෙන් තහවුරු වී ඇත්තේ මෙම රූප කෘත්රිම බුද්ධි මෙවලම් භාවිතයෙන් නිර්මිත ඒවා බවත්, ඒවාට සත්ය සිදුවීම් සමඟ කිසිදු සම්බන්ධයක් නොමැති බවත්ය.
කරුණු සත්යාපකයින් විසින් AI මගින් නිර්මිත රූපවලට ආවේණික පැහැදිලි ලක්ෂණ හඳුනාගෙන ඇති අතර, ඒ අතරට යන්ත්ර ජනනය කළ අන්තර්ගතය සමඟ සාමාන්යයෙන් සම්බන්ධ වන සුවිශේෂී විකෘතිතා සහ දෘශ්ය නොගැලපීම් ද ඇතුළත් වේ. රූපවලින් කිසිවක් සත්ය දර්ශනයක් හෝ රඳවා ගත් සත්ය පුද්ගලයෙකු නිරූපණය නොකරයි.
වර්ධනය වන අසත්ය තොරතුරු ප්රශ්නයක්
එවැනි ව්යාජ අන්තර්ගතයන් ප්රචාරය වීම, ශ්රී ලංකාවේ තොරතුරු පරිසරය මුහුණ දෙන වඩාත් පුළුල් හා ක්ෂණික අවධානය අවශ්ය ගැටලුවක් ඉස්මතු කරයි — සංවේදී දේශපාලන හා නීතිමය කරුණු සම්බන්ධයෙන් මහජන මතය හසුරවා ගැනීම සඳහා AI මගින් නිර්මිත දෘශ්ය සම්පාදන හිතාමතාම භාවිත කිරීමයි.
ආරක්ෂක හා බුද්ධි අංශය සමඟ සම්බන්ධ ඒවා ඇතුළු ප්රමුඛ පෞද්ගලයන් සම්බන්ධ සිදුවීම් අසත්ය තොරතුරු ව්යාපාරවලට විශේෂයෙන් ගොදුරු වේ; එකී පුද්ගලයන් පිළිබඳ මහජන උනන්දුව ඉහළ මට්ටමක පවතින අතර හැඟීම් ද ප්රබල ලෙස ක්රියා කළ හැකිය.
මහජනයා වැඩි සැලකිල්ලෙන් කටයුතු කරන ලෙස බලාපොරොත්තු වේ
මාධ්ය සාක්ෂරතා ප්රවර්ධකයින් සහ කරුණු සත්යාපන සංවිධාන, ශ්රී ලාංකික සමාජ මාධ්ය භාවිතකරුවන්ට නිතර නිතර අනතුරු අඟවා ඇත්තේ, හිංසනය, අපයෝජනය හෝ වරදකාරී හැසිරීම් ලේඛනගත කරන බවට පෙනෙන රූප හෝ වීඩියෝ බෙදා ගැනීමට පෙර, විශේෂයෙන් ම සත්යාපිත මූලාශ්රයකින් හෝ විශ්වාසදායක සන්දර්භයකින් තොරව ප්රචාරය වන අන්තර්ගතය සම්බන්ධයෙන්, වැඩි සූක්ෂ්මතාවයකින් කටයුතු කළ යුතු බවයි.
- AI මගින් නිර්මිත රූප සත්ය ඡායාරූප ලෙස දිස්වීමට සමීපව අනුකරණය කළ හැකි අතර, එකම බැල්මකින් ඒවා හඳුනා ගැනීම දුෂ්කර විය හැකිය.
- එවැනි රූප සමඟ සම්බන්ධ වෛරස් ප්රකාශ, පසුකාලීන නිවැරදි කිරීම්වලට වඩා බෙහෙවින් වේගයෙන් පැතිරෙයි.
- යහපත් අරමුණකින් වුවද සත්යාපනය නොකළ අන්තර්ගතය බෙදා ගැනීම, හානිකර අසත්ය තොරතුරු ව්යාප්තියට දායක විය හැකිය.
මෙම සිදුවීම කාලෝචිත සිහිකැඳවීමක් ලෙස ක්රියා කරයි — වේගයෙන් ඉදිරියට යන ජනනශීලී AI තාක්ෂණයේ යුගයක, ඡායාරූප සාක්ෂි ලෙස පෙනෙන සෑම දෙයක්ම ඉදිරිපිට ඇති ස්වරූපයෙන් පිළිගත නොයුතු බවයි. සමාජ මාධ්ය හරහා ප්රචාරය වන රූප පිළිබඳ නිගමනවලට එළඹීමට පෙර, සත්යාපිත ප්රවෘත්ති මූලාශ්ර සහ පිහිටුවා ගත් කරුණු සත්යාපන වේදිකා විමසා බලන ලෙස ශ්රී ලාංකික ප්රේක්ෂකයින් දිරිගන්වනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.