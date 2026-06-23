Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බොදු බල සේනා මහලේකම් ඥානසාර හිමියන්ට නවමාස සිර දඬුවම කොළඹ මහාධිකරණය විසින් තහවුරු කෙරේ

23 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බොදු බල සේනා මහලේකම් ඥානසාර හිමියන්ට නවමාස සිර දඬුවම කොළඹ මහාධිකරණය විසින් තහවුරු කෙරේ

කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් බොදු බල සේනා (BBS) මහලේකම් ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියන්ට නියම කළ නවමාස සිර දඬුවම කොළඹ මහාධිකරණය විසින් තහවුරු කර ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාව පුරා පුළුල් මහජන අවධානයකට ලක් වූ මෙම නඩුවේ පහළ අධිකරණයේ තීරණය ඉහළ අධිකරණය විසින් සනාථ කර තිබේ.

අභියාචනාධිකරණ තීරණය

කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් නියම කළ මුල් දඬුවමට එරෙහිව ඉදිරිපත් කළ අභියාචනාවක් සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව මහාධිකරණ තීරණය ලබා දෙන ලදී. නඩු විභාග කටයුතු හා ඉදිරිපත් කළ තර්ක සම්පූර්ණයෙන් සමාලෝචනය කළ විනිසුරු මඩුල්ල, පහළ අධිකරණයේ තීන්දුව නිවැරදි බවත්, දඬුවම අවලංගු කිරීමට හෝ අඩු කිරීමට ප්‍රමාණවත් හේතු නොමැති බවත් නිගමනය කළේය.

ඥානසාර හිමියන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාමත් කැපී පෙනෙන හා මතභේදාත්මක බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් වන බැවින්, ඔවුන්ගේ පෙළහැරී හා සමහර විට ආවේගශීලී ජනමාධ්‍ය හැසිරීම් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රසිද්ධ වූ මෙම නඩු තීරණය ශ්‍රී ලංකාවේ නෛතික ක්ෂේත්‍රයේ සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක් නියෝජනය කරයි.

නඩුවේ පසුබිම

ජාතිකවාදී බෞද්ධ සංවිධානයක් වන බොදු බල සේනාවේ නායකත්වය දරන ඥානසාර හිමියන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ ශ්‍රී ලාංකේය ජනජීවිතයේ බෙදීම් ඇති කළ චරිතයක් ලෙස හැඳින්විය හැකිය. ඔවුන්ට එරෙහිව ගොනු කළ නඩුව, අධිකරණය නීතිවිරෝධී යයි සැලකූ හැසිරීමකින් නිර්ගතව, මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ මට්ටමේදී ප්‍රාථමික සිර දඬුවම නියම කිරීමට හේතු විය.

මහාධිකරණය විසින් දඬුවම තහවුරු කිරීම, අදාළ පුද්ගලයාගේ ආගමික හෝ සාමාජීය තත්ත්වය කෙසේ වෙතත්, ආඥාපනත් රාජ්‍ය සාධාරණ ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට අධිකරණය සූදානම් බව ප්‍රකට කරයි.

පුළුල් ඇඟවුම්

ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ සුළු ජාතීන් අතර මෙම තීන්දුව දැඩි ප්‍රතිරාවයක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ආගමික ආවරණයෙන් ක්‍රියා කළ යම් ජාතිකවාදී චරිතවල හැසිරීම් සහ ජනවාර්ගික ආකල්ප පිළිබඳව ඔවුන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කර ඇත.

නෛතික නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, කිසිදු පුද්ගලයෙකු නීතියට ඉහළින් නොවන බවත්, අභියාචනාධිකරණ ක්‍රියාවලිය අභිප්‍රේතිත ලෙස ක්‍රියා කරන්නේ වගකීමෙන් ගැලවීමේ යාන්ත්‍රණයක් ලෙස නොව, යුක්තිය සුරැකීමේ ආරක්ෂකයෙකු ලෙස බවත්, මහාධිකරණ තීරණය ඒ මූලධර්මය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරන බවත්ය.

ඉදිරි දිනවල නෛතික විශ්ලේෂකයන් සහ පුළුල් මහජනතාව යන දෙඅංශයෙන්ම මෙම නඩුවේ තවදුරටත් වර්ධනයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

යුනිවර්සිටි ඔෆ් වෙස්ට් ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු සම්පූර්ණ බ්‍රිතාන්‍ය විශ්වවිද්‍යාල ශාඛා පිහිටුවයි Sinhala

යුනිවර්සිටි ඔෆ් වෙස්ට් ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු සම්පූර්ණ බ්‍රිතාන්‍ය විශ්වවිද්‍යාල ශාඛා පිහිටුවයි

ශ්‍රී ලාංකික උසස් අධ්‍යාපනයේ ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක් එක්සත් රාජධානියේ විශ්වවිද්‍යාලයක පළමු සම්පූර්ණ ශාඛා පිහිටුවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය…

23 Jun 2026 Discuss
වාණිජ බැංකුවල එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ විකුණුම් අනුපාතය රු. 339 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ රුපියල තවදුරටත් අවප්‍රමාණ වෙයි Sinhala

වාණිජ බැංකුවල එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ විකුණුම් අනුපාතය රු. 339 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ රුපියල තවදුරටත් අවප්‍රමාණ වෙයි

අද 23 වැනිදා වන විට රට පුරා වාණිජ බැංකුවල එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ විකුණුම් අනුපාතය රු. 339 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල…

23 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ඔත්තු සේවා ප්‍රධානියාට වධ පීඩා කළ බවට AI මගින් නිර්මිත ව්‍යාජ රූප සාක්ෂි ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ඔත්තු සේවා ප්‍රධානියාට වධ පීඩා කළ බවට AI මගින් නිර්මිත ව්‍යාජ රූප සාක්ෂි ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියා පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිටියදී වධ පීඩාවලට ලක් කළ බවට සත්‍ය යැයි කියා ගනිමින් කෘත්‍රිම බුද්ධිය මගින් නිර්මිත රූප සමාජ මාධ්‍ය…

23 Jun 2026 Discuss