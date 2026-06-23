බොදු බල සේනා මහලේකම් ඥානසාර හිමියන්ට නවමාස සිර දඬුවම කොළඹ මහාධිකරණය විසින් තහවුරු කෙරේ
කොළඹ මහේස්ත්රාත් අධිකරණය විසින් බොදු බල සේනා (BBS) මහලේකම් ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියන්ට නියම කළ නවමාස සිර දඬුවම කොළඹ මහාධිකරණය විසින් තහවුරු කර ඇති අතර, ශ්රී ලංකාව පුරා පුළුල් මහජන අවධානයකට ලක් වූ මෙම නඩුවේ පහළ අධිකරණයේ තීරණය ඉහළ අධිකරණය විසින් සනාථ කර තිබේ.
අභියාචනාධිකරණ තීරණය
කොළඹ මහේස්ත්රාත් අධිකරණය විසින් නියම කළ මුල් දඬුවමට එරෙහිව ඉදිරිපත් කළ අභියාචනාවක් සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව මහාධිකරණ තීරණය ලබා දෙන ලදී. නඩු විභාග කටයුතු හා ඉදිරිපත් කළ තර්ක සම්පූර්ණයෙන් සමාලෝචනය කළ විනිසුරු මඩුල්ල, පහළ අධිකරණයේ තීන්දුව නිවැරදි බවත්, දඬුවම අවලංගු කිරීමට හෝ අඩු කිරීමට ප්රමාණවත් හේතු නොමැති බවත් නිගමනය කළේය.
ඥානසාර හිමියන් ශ්රී ලංකාවේ ඉතාමත් කැපී පෙනෙන හා මතභේදාත්මක බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් වන බැවින්, ඔවුන්ගේ පෙළහැරී හා සමහර විට ආවේගශීලී ජනමාධ්ය හැසිරීම් සම්බන්ධයෙන් ප්රසිද්ධ වූ මෙම නඩු තීරණය ශ්රී ලංකාවේ නෛතික ක්ෂේත්රයේ සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක් නියෝජනය කරයි.
නඩුවේ පසුබිම
ජාතිකවාදී බෞද්ධ සංවිධානයක් වන බොදු බල සේනාවේ නායකත්වය දරන ඥානසාර හිමියන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ ශ්රී ලාංකේය ජනජීවිතයේ බෙදීම් ඇති කළ චරිතයක් ලෙස හැඳින්විය හැකිය. ඔවුන්ට එරෙහිව ගොනු කළ නඩුව, අධිකරණය නීතිවිරෝධී යයි සැලකූ හැසිරීමකින් නිර්ගතව, මහේස්ත්රාත් අධිකරණ මට්ටමේදී ප්රාථමික සිර දඬුවම නියම කිරීමට හේතු විය.
මහාධිකරණය විසින් දඬුවම තහවුරු කිරීම, අදාළ පුද්ගලයාගේ ආගමික හෝ සාමාජීය තත්ත්වය කෙසේ වෙතත්, ආඥාපනත් රාජ්ය සාධාරණ ලෙස ක්රියාත්මක කිරීමට අධිකරණය සූදානම් බව ප්රකට කරයි.
පුළුල් ඇඟවුම්
ශ්රී ලංකාවේ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ සුළු ජාතීන් අතර මෙම තීන්දුව දැඩි ප්රතිරාවයක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ආගමික ආවරණයෙන් ක්රියා කළ යම් ජාතිකවාදී චරිතවල හැසිරීම් සහ ජනවාර්ගික ආකල්ප පිළිබඳව ඔවුන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇත.
නෛතික නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, කිසිදු පුද්ගලයෙකු නීතියට ඉහළින් නොවන බවත්, අභියාචනාධිකරණ ක්රියාවලිය අභිප්රේතිත ලෙස ක්රියා කරන්නේ වගකීමෙන් ගැලවීමේ යාන්ත්රණයක් ලෙස නොව, යුක්තිය සුරැකීමේ ආරක්ෂකයෙකු ලෙස බවත්, මහාධිකරණ තීරණය ඒ මූලධර්මය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරන බවත්ය.
ඉදිරි දිනවල නෛතික විශ්ලේෂකයන් සහ පුළුල් මහජනතාව යන දෙඅංශයෙන්ම මෙම නඩුවේ තවදුරටත් වර්ධනයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.