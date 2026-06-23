අමාන තකාෆුල් පීඑල්සී සමාගම අයිතිවාසිකම් නිකුතුවෙන් රුපියල් බිලියන 1කට අධික ප්රාග්ධනයක් සමුච්චය කරයි
අමාන තකාෆුල් පීඑල්සී සමාගම, තම කොටස් හිමියන්ගෙන් ලද උද්යොගිමත් ප්රතිචාරය හමුවේ රුපියල් බිලියන 1කට අධික නව ප්රාග්ධනයක් සමුච්චය කරගනිමින් තම අයිතිවාසිකම් නිකුතුව සාර්ථකව නිිම කර ඇත.
ප්රබල ආයෝජක විශ්වාසය අධිලියාපනයට හේතු වෙයි
රක්ෂණ සමාගම විසින් කොටසකට රුපියල් 19ක මිලකට සාමාන්ය ඡන්දදායක කොටස් මිලියන 52.8කට අධික ප්රමාණයක් වෙන් කරන ලද අතර, මෙම නිකුතුව පවතින කොටස් හිමියන්ට පමණක් සීමා කරන ලදී. නිකුතුව 68.8%කින් අධිලියාපනය වීම, සමාගමේ වර්ධන අපේක්ෂාවන් කෙරෙහි ආයෝජකයන්ගේ ශක්තිමත් විශ්වාසය හා ඉල්ලුමේ ශක්තිය පිළිබිඹු කරයි.
අයිතිවාසිකම් නිකුතුවෙන් සමාගමට අත්වන ඵලය
අයිතිවාසිකම් නිකුතුවක් යනු, ලැයිස්තුගත සමාගමකට පිටස්තර ආයෝජකයන්ට අවස්ථාව ලබා දීමට පෙර, සාමාන්යයෙන් නියත මිලකට, සිය වත්මන් කොටස් හිමියන්ට නව කොටස් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අතිරේක ප්රාග්ධනයක් සමුච්චය කිරීමේ ක්රමවේදයකි. අමාන තකාෆුල් සමාගමේ නිකුතුව අධිලියාපනය වීම, පවතින කොටස් හිමියන්ගේ ඉල්ලුම නිකුත් කරන ලද කොටස් ප්රමාණය සැලකිය යුතු ලෙස ඉක්මවා ගිය බව පෙන්නුම් කරයි.
මෙම අරමුදල් එකතු කිරීමේ කටයුත්ත සාර්ථකව නිිම වීම, අමාන තකාෆුල් පීඑල්සී සමාගමට තම ප්රාග්ධන පදනම ශක්තිමත් කිරීමටත්, ශ්රී ලංකාවේ රක්ෂණ අංශය තුළ තම උපාය මාර්ගික අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමටත් හොඳින් සහාය වේ.
අමාන තකාෆුල් පීඑල්සී සමාගම, දිවයිනපුරා පුද්ගලයන්ට හා ව්යාපාරවලට ශරියා නීතියට අනුකූල රක්ෂණ විසඳුම් සපයන ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛ තකාෆුල් රක්ෂණ සේවා සපයන්නන්ගෙන් එකක් වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.