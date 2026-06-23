Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අමාන තකාෆුල් පීඑල්සී සමාගම අයිතිවාසිකම් නිකුතුවෙන් රුපියල් බිලියන 1කට අධික ප්‍රාග්ධනයක් සමුච්චය කරයි

23 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අමාන තකාෆුල් පීඑල්සී සමාගම අයිතිවාසිකම් නිකුතුවෙන් රුපියල් බිලියන 1කට අධික ප්‍රාග්ධනයක් සමුච්චය කරයි

අමාන තකාෆුල් පීඑල්සී සමාගම, තම කොටස් හිමියන්ගෙන් ලද උද්‍යොගිමත් ප්‍රතිචාරය හමුවේ රුපියල් බිලියන 1කට අධික නව ප්‍රාග්ධනයක් සමුච්චය කරගනිමින් තම අයිතිවාසිකම් නිකුතුව සාර්ථකව නිිම කර ඇත.

ප්‍රබල ආයෝජක විශ්වාසය අධිලියාපනයට හේතු වෙයි

රක්ෂණ සමාගම විසින් කොටසකට රුපියල් 19ක මිලකට සාමාන්‍ය ඡන්දදායක කොටස් මිලියන 52.8කට අධික ප්‍රමාණයක් වෙන් කරන ලද අතර, මෙම නිකුතුව පවතින කොටස් හිමියන්ට පමණක් සීමා කරන ලදී. නිකුතුව 68.8%කින් අධිලියාපනය වීම, සමාගමේ වර්ධන අපේක්ෂාවන් කෙරෙහි ආයෝජකයන්ගේ ශක්තිමත් විශ්වාසය හා ඉල්ලුමේ ශක්තිය පිළිබිඹු කරයි.

අයිතිවාසිකම් නිකුතුවෙන් සමාගමට අත්වන ඵලය

අයිතිවාසිකම් නිකුතුවක් යනු, ලැයිස්තුගත සමාගමකට පිටස්තර ආයෝජකයන්ට අවස්ථාව ලබා දීමට පෙර, සාමාන්‍යයෙන් නියත මිලකට, සිය වත්මන් කොටස් හිමියන්ට නව කොටස් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අතිරේක ප්‍රාග්ධනයක් සමුච්චය කිරීමේ ක්‍රමවේදයකි. අමාන තකාෆුල් සමාගමේ නිකුතුව අධිලියාපනය වීම, පවතින කොටස් හිමියන්ගේ ඉල්ලුම නිකුත් කරන ලද කොටස් ප්‍රමාණය සැලකිය යුතු ලෙස ඉක්මවා ගිය බව පෙන්නුම් කරයි.

මෙම අරමුදල් එකතු කිරීමේ කටයුත්ත සාර්ථකව නිිම වීම, අමාන තකාෆුල් පීඑල්සී සමාගමට තම ප්‍රාග්ධන පදනම ශක්තිමත් කිරීමටත්, ශ්‍රී ලංකාවේ රක්ෂණ අංශය තුළ තම උපාය මාර්ගික අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමටත් හොඳින් සහාය වේ.

අමාන තකාෆුල් පීඑල්සී සමාගම, දිවයිනපුරා පුද්ගලයන්ට හා ව්‍යාපාරවලට ශරියා නීතියට අනුකූල රක්ෂණ විසඳුම් සපයන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ තකාෆුල් රක්ෂණ සේවා සපයන්නන්ගෙන් එකක් වේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රුපියල් මිලියන 20ක් වටිනා අලි මුතු සමඟ අරාව දී තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

රුපියල් මිලියන 20ක් වටිනා අලි මුතු සමඟ අරාව දී තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

රුපියල් මිලියන 20ක් පමණ වටිනා දුර්ලභ අලි මුතු හතරක් සතුව තිබියදී අරාව කරඳගහමඩ ප්‍රදේශයේදී පොලිසිය විසින් පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන්…

23 Jun 2026 Discuss
මාරාන්තික ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමට එරෙහිව සටන් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව හමුදාව යොදවයි Sinhala

මාරාන්තික ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමට එරෙහිව සටන් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව හමුදාව යොදවයි

දිවයින පුරා ඩෙංගු තර්ජනය උත්සන්න වත්ම සන්නද්ධ හමුදා සටනට සූදානම් ශ්‍රී ලංකාව දිවයිනේ දැඩි මහජන සෞඛ්‍ය හදිසි අවස්ථාවක් බවට ඉක්මනින් පත්වෙමින් පවතින ඩෙංගු උණ…

23 Jun 2026 Discuss
මැයි මාසයේ සිලෝන් තේ අපනයනයේ ප්‍රධාන චාලක බලවේගය ලෙස තුර්කිය මතුවෙයි Sinhala

මැයි මාසයේ සිලෝන් තේ අපනයනයේ ප්‍රධාන චාලක බලවේගය ලෙස තුර්කිය මතුවෙයි

තුර්කිය ඉදිරියෙන් සිටිමින් සිලෝන් තේ අපනයනයේ ශක්තිමත් කාර්යසාධනයක් මැයි මාසය තුළ සිලෝන් තේ අපනයනය ශක්තිමත් කිරීමේ ප්‍රමුඛ බලවේගයක් ලෙස තුර්කිය මතු වී ඇති අතර,…

23 Jun 2026 Discuss