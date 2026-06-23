ශ්රී ලංකාවේ මාධ්ය මත පාලනය තද කිරීමට JVP/NPP රජය ගමන් කරත්ම අනතුරු සංඥා නැඟේ
ශ්රී ලංකාවේ පාලක ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සහ ජාතික ජනබලවේග රජය, ස්වාධීන මාධ්යකරණය සහ සිව්රස් ප්රකාශනයට සැලකිය යුතු ලෙස බාධා කළ හැකි යයි විවේචකයන් අනතුරු අඟවන පියවර හඳුන්වා දීමේ අදහස ප්රකාශ කිරීමත් සමඟ මාධ්ය නිදහස පිළිබඳ කනස්සල්ල තීව්ර වෙමින් පවතී.
මාධ්ය නිදහස පිළිබඳ වර්ධනය වන භීතිය
මාධ්ය නිදහස වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නන් සහ දේශපාලන විශ්ලේෂකයන්, JVP/NPP පරිපාලනය මාධ්ය මත රාජ්ය පාලනය තද කිරීමේ හිතාමතා ප්රයත්නයක් ලෙස ඔවුන් විස්තර කරන දෙය පිළිබඳ දැඩි අනතුරු ඇඟවීම් කර ඇත. මෙම පියවරයන්, රජය බලයට පත්වීමේදී ඉදිරිපත් කළ ප්රජාතාන්ත්රික මූලධර්මවලින් කනස්සල්ලට කරුණු සේ බැහැරවීමක් ලෙස සැලකේ.
ජනතා අතෘප්තියේ රැල්ලක් මත සහ වගවීම හා විනිවිදභාවය පිළිබඳ ප්රතිඥාවන් සමඟ බලයට පත් වූ මෙම රජය, දිවයිනේ මාධ්ය ආයතනවල ව්යවස්ථාපිත ස්වාධීනත්වය සීමා කිරීමට සහ විවේචනාත්මක වාර්තාකරණය යටපත් කිරීමට ඵලදායී ලෙස යොදා ගත හැකි නීති සම්පාදන හා නියාමන පියවරයන් සකස් කිරීමේ චෝදනාවට ලක්ව ඇත.
කරුණු සැකැස්මක අඳුරු රටාවක්
ජාතික අවශ්යතාව හෝ මාධ්ය වගකීම යන මුවාවෙන් සකස් කරන ලද නීති හා රෙගුලාසි, ඓතිහාසික වශයෙන් විරෝධී හඬ සහ විමර්ශනාත්මක මාධ්යකරණය නිහඬ කිරීමට යොදා ගෙන ඇති, පෙර ශ්රී ලංකා රජයන් යටතේ දක්නා ලැබූ පුරුදු රටාවකට යෝජිත පියවරයන් අනුගත වන බව විවේචකයන් තර්ක කරති.
- යෝජිත නියාමන රාමුවන් තුළ පුවත් ආයතන ඉලක්ක කරගත් දඬුවම් සහිත අධීක්ෂණ යාන්ත්රණ හඳුන්වා දෙන බව කියැවේ.
- මාධ්යවේදීන් සහ කතුවරුන්, කර්තෘ තීරණ ගැනීමේ ක්රියාවලියට රාජ්ය මැදිහත්වීම වැඩිවේ යැයි සැක කරති.
- විපක්ෂ පක්ෂ සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් මෙම පියවරයන් ප්රජාතාන්ත්රික නිදහස් කෙරෙහි ගරා දැමීමක් ලෙස හෙළා දැකීය.
ප්රතිඥා සහ යථාර්ථය
JVP/NPP රජය බලයට පත් වූයේ යහපාලනය, විනිවිදභාවය සහ සිවිල් නිදහස් ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ ප්රබල ප්රකාශන සමඟිනි. කෙසේ වෙතත්, මෑත කාලීන සිදුවීම් හේතුවෙන් මාධ්ය ක්ෂේත්රය තුළ බොහෝ දෙනා, එම කැපවීම් අව්යාජ වූවාද නැතහොත් ඒවා හුදු මැතිවරණ ස්ථානගත කිරීමක් පමණක් වූවාද යන්න ප්රශ්න කිරීමට පෙළඹී ඇත.
බලය තහවුරු කර ගැනීමට සහ ජනතා විමර්ශනයෙන් ආරක්ෂා වීමට ලක්ෂ්ය කරගන්නා රජයන් විසින් ගනු ලබන ප්රථම පියවරයන් අතර මාධ්ය නිදහස යටපත් කිරීම බොහෝ විට ඇතුළත් වන බව විවේචකයන් පෙන්වා දී ඇත.
දේශීය හා ජාත්යන්තර මට්ටමින් ක්රියාත්මක වන මාධ්ය නිදහස් සංවිධාන, සිව්වන රාජ්ය ශාඛාවේ ස්වාධීනත්වය අනතුරේ හෙළිය හැකි ඕනෑම පියවරක් නවත්වා දමන ලෙස ශ්රී ලංකා රජයට බල කොට ඇති අතර, නිදහස් මාධ්යයක් ඕනෑම ක්රියාකාරී ප්රජාතන්ත්රවාදයකට අත්යවශ්ය බව අනතුරු ඇඟවීය.
ශ්රී ලාංකික ප්රජාතන්ත්රවාදය සඳහා පළල් ඇඟවුම්
2022 දී ජනතා මහජන විරෝධතා ඇති කළ විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයකින් සුවය ලැබීම සඳහා තවමත් මාර්ගය සොයන රටකට, ස්වාධීන මාධ්යයක් ඇතුළු ප්රජාතාන්ත්රික ආයතනවල සෞඛ්යය ඉතා ඉහළ වැදගත්කමකින් සැලකේ. මාධ්යකරණය යටපත් කිරීමට ගත් පියවරයන් රටට පාරදර්ශී හා වගකීම් සහගත පාලනයක් හදිසියෙන් අවශ්ය වන මොහොතක, රජය කෙරෙහි ජනතා අවිශ්වාසය ගැඹුරු කළ හැකි බව විශ්ලේෂකයන් අනතුරු ඇඟවීය.
දේශීය හා ජාත්යන්තර දෙඅංශයෙන්ම පීඩනය ගොඩ නැගෙමින් පවතින විට, JVP/NPP පරිපාලනය සිය අභිප්රාය පැහැදිලි කිරීමට සහ ආරක්ෂා කිරීමට ඒ කලදී ප්රතිඥා දුන් මාධ්ය නිදහස් රැකගැනීම සඳහා අව්යාජ කැපවීමක් ප්රදර්ශනය කිරීමට සියලු ඇස් යොමු වනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.