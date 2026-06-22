Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොළඹ වරාය නගරය දකුණු ආසියාවේ ප්‍රමුඛ ව්‍යාපාරික මධ්‍යස්ථානය ලෙස තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ආයෝජකයින් සමග සාකච්ඡා පවත්වයි

22 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කොළඹ වරාය නගරය දකුණු ආසියාවේ ප්‍රමුඛ ව්‍යාපාරික මධ්‍යස්ථානය ලෙස තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ආයෝජකයින් සමග සාකච්ඡා පවත්වයි

ශ්‍රී ලංකාව, කොළඹ වරාය නගරය දකුණු ආසියාව පුරා වාණිජ කටයුතු සඳහා ප්‍රමුඛ ද්වාරය ලෙස ස්ථාපිත කිරීමේ අරමුණින්, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ කීර්තිමත් ව්‍යාපාරික නායකයින් සමග සෘජු සාකච්ඡාවලට පිවිස ආයෝජන ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර ඇත.

එමීර් රාජ්‍ය ප්‍රාග්ධනය සමඟ සබඳතා ගොඩනැගීම

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ නිලධාරීන් හා නියෝජිතයින්, කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතියේ අති විශාල හැකියාව ඉස්මතු කිරීම සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවේ බලගතු පෞද්ගලිකත්වයන් සමඟ සමගාමී උත්සාහයක් ලෙස හමු විය. මෙම ක්‍රියාදාමය, විදේශ සෘජු ආයෝජන誘ග් කිරීමට හා තරඟකාරී කලාපීය මූල්‍ය හා වාණිජ කේන්ද්‍රයක් ලෙස කොළඹ ස්ථාපිත කිරීමට ඇති තීරණාත්මක හැඟීම විදහා දක්වයි.

රටේ දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ආයෝජක විශ්වාසය නැවත ගොඩනඟා ගැනීමටත්, ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරයන්ට ශ්‍රේෂ්ඨ දකුණු ආසියානු කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස වරාය නගර සංවර්ධනය ඉදිරිපත් කිරීමටත් ශ්‍රී ලංකාව ගෙන ඇති පුළුල් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික හා ආර්ථික උපාය මාර්ගයේ කොටසක් ලෙස මෙම ක්‍රියාවලිය හඳුනාගත හැකිය.

වරාය නගරයේ උපාය මාර්ගික ප්‍රතිශ්‍රුතිය

ඓතිහාසික කොළඹ වෙරළට යාබදව නැවත ලබා ගත් ඉඩමක් මත ඉදිකෙරෙන කොළඹ වරාය නගරය, සුවිශේෂ නියාමන රාමුවක්, තරඟකාරී බදු සහන සහ ලෝකයේ ප්‍රමාණිත යටිතල පහසුකම් සපයන විශේෂ ආර්ථික කලාපයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වීමට සැලසුම් කර ඇත. පුළුල් දකුණු ආසියානු වෙළෙඳපොළට ප්‍රවේශය ලබා ගැනීමට ලෙලදෙන සමාගම් සඳහා භූගෝලීය පිහිටීම ප්‍රමාණවත් බව එහි හිතවාදීන් තර්ක කරති.

  • කෝටි දෙසිය ගනනකට අධික පාරිභෝගිකයින් සිටින කලාපීය වෙළෙඳපොළකට ප්‍රවේශය
  • සරල නියාමනයන් සහිත කැපවූ විශේෂ ආර්ථික කලාපයක්
  • අතිනවීන යටිතල පහසුකම් හා නූතන පහසුකම්
  • ප්‍රධාන ඉන්දියන් සාගර නැව් මාර්ග දිගේ උපාය මාර්ගික පිහිටීම

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය වැදගත් වන්නේ ඇයි

දුබායි හා අබුඩාබි වැනි ගෝලීය ව්‍යාපාරික කේන්ද්‍රවලට නිවහන වන එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය, විදේශ ආයෝජන හා ව්‍යවසායකත්ව ප්‍රවීණතාවයේ ඉතා වැදගත් මූලාශ්‍රයක් වේ. එමීර් රාජ්‍යයේ ව්‍යාපාරික නායකයින් සමඟ සෘජු ලෙස කටයුතු කිරීමෙන්, ශ්‍රී ලංකාව ලොව වඩාත්ම ගතිමත් ආයෝජන ප්‍රජාවන්ගෙන් එකකට ගාඩු ජනේ වාණිජ හවුල්කාරිත්ව ගොඩනැගීමේ අභිලාෂය ප්‍රකාශ කරයි.

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ආයෝජකයින් කෙරෙහි ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාප්තිය, ගල්ෆ් ප්‍රාග්ධනය誘ක් කිරීම, වරාය නගරය සැබෑ දකුණු ආසියානු ව්‍යාපාරික ගමනාන්තයක් බවට පත් කිරීමේ උත්ප්‍රේරකයක් ලෙස ක්‍රියා කළ හැකි බවට ඇති පැහැදිලි අවබෝධය පිළිබිඹු කරයි.

ශක්තිමත් වර්ධන ගමන් මාර්ග සහිත නැගී එන වෙළෙඳපොළ අවස්ථා ගෝලීය ආයෝජකයින් අඛණ්ඩව සොයයි. ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික සුවය සඳහා ගමන් කරන මෙවේලේ, දිගුකාලීන ව්‍යාපාරික කැපවීම් සඳහා වරාය නගරය ස්ථාවර හා දක්ෂිණාංශ දෘෂ්ටිකෝණයකින් යුත් පරිසරයක් ලබා දෙන බව ප්‍රදර්ශනය කිරීමට රට ඉදිරිපත් වේ.

කලාපීය නායකත්වය සඳහා දැක්ම

ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් ක්‍රමාගතව වරාය නගරය රටේ ආර්ථික භූ දර්ශනය ප්‍රතිනිර්මාණය කළ හැකි පරිවර්තනීය ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ප්‍රවර්ධනය කර ඇත. සැලකිය යුතු එමීර් රාජ්‍ය ආයෝජනය誘ක් කිරීමේදී ඉකුත් වූවොත්, සංවර්ධනය රැකියා නිර්මාණය ත්වරණය කිරීමටත්, විදේශ විනිමය ආදායම ඉහළ නැංවීමටත්, ආසියාවේ නැගී එන මූල්‍ය කේන්ද්‍ර අතර බරපතල තරඟකරුවෙකු ලෙස කොළඹේ කීර්තිය තහවුරු කිරීමට

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කොතලාවල මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම: පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය කාර්යාංශය රුපියල් මිලියන 60කට අධික අයිස් තොගයක් සොයා ගනී Sinhala

කොතලාවල මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම: පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය කාර්යාංශය රුපියල් මිලියන 60කට අධික අයිස් තොගයක් සොයා ගනී

කොළඹ කොතලාවල ප්‍රදේශයේදී ග්‍රෑම් තුනකට අධික මෙතැම්ෆෙටමීන් ප්‍රමාණයක්, සාමාන්‍යයෙන් 'අයිස්' ලෙස හඳුන්වන මත්ද්‍රව්‍යය, අත්පත් කර ගත් පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය කාර්යාංශය…

22 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ එක් දිනකදී ඩෙංගු රෝගීන් 1,000 ඉක්මවයි — සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ එක් දිනකදී ඩෙංගු රෝගීන් 1,000 ඉක්මවයි — සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් තහවුරු කර ඇති පරිදි, පැය 24ක් තුළ ඩෙංගු රෝගීන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇති අතර, මෙය මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගයට…

22 Jun 2026 Discuss
කඳුළු සහ හදවත් කඩාවැටීම: චාමරි අතාපත්තු තමා 'අසාර්ථකයෙක්' යැයි කියයි — ශ්‍රී ලංකාව T20 ලෝක කුසලානයෙන් ඉවත් වෙයි Sinhala

කඳුළු සහ හදවත් කඩාවැටීම: චාමරි අතාපත්තු තමා 'අසාර්ථකයෙක්' යැයි කියයි — ශ්‍රී ලංකාව T20 ලෝක කුසලානයෙන් ඉවත් වෙයි

ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයෙන් තම කණ්ඩායම ඉවත් වීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායිකා චාමරි අතාපත්තු කඳුළු සලමින් බිඳ වැටුණු අතර, ඇය ඉදිරිපත්…

22 Jun 2026 Discuss