Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සංවර්ධනය අර්බුදයට පත් ඇඳුම් පැළඳුම් අංශය ගලවා ගැනීමට ජනාධිපති දිසානායක හදිසි සාකච්ඡා කැඳවයි

22 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සංවර්ධනය අර්බුදයට පත් ඇඳුම් පැළඳුම් අංශය ගලවා ගැනීමට ජනාධිපති දිසානායක හදිසි සාකච්ඡා කැඳවයි

රටේ ප්‍රධානතම අපනයන අංශයන්ගෙන් එකක් වන ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් පැළඳුම් කර්මාන්තය මුහුණ දෙන දැඩි අභියෝගවලට හදිසි විසඳුම් සෙවීම අරමුණු කරගනිමින් ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා බ්‍රහස්පතින්දා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් සභාපතිත්වයෙන් පවත්වන ලදී.

අපනයන ප්‍රකෘතිය හා ඩොලර් ඉපැයීම් කෙරෙහි අවධානය

මැයි 22 වැනිදා දහවල් පැවැති මෙම රැස්වීමට ප්‍රධාන පාර්ශ්වකරුවන් රැසක් එක්ව, ඇඳුම් හා රෙදිපිළි අංශය මේ වන විට ගිලී සිටින දුෂ්කරතා විමර්ශනය කරන ලදී. ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආශ්‍රිත ආර්ථික ප්‍රකෘතිය ශක්තිමත් කිරීම සහ ඉතා අවශ්‍ය විදේශ විනිමය ඉපැයීම් ඉහළ නැංවීම කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කෙරිණි.

ඇඳුම් පැළඳුම් කර්මාන්තය දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයේ ශිලාවක් ලෙස කටයුතු කර ඇති අතර, රටේ ප්‍රධාන විදේශ විනිමය ඉපැයුම්කරුවන් අතර නිරන්තරයෙන් ස්ථානගත වෙමින් සිය ගණනක් සේවකයන්ට, විශේෂයෙන් කාන්තාවන්ට රැකියා සැලසීමෙන් රටේ ආර්ථිකයට තීරණාත්මක දායකත්වයක් සපයා ඇත.

ඉහළම මට්ටමේ හදිසි මැදිහත්වීම

ජනාධිපති දිසානායක මහතා친ෙවිෙශෂෙයෙන් සාකච්ඡාවට සභාපතිත්වය දැරීම, මෑත වසරවල දරුණු මූල්‍ය අර්බුදයෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය කරා ගමන් කරන මෙම සන්ධිස්ථානයේ දී, අංශයේ තීරණාත්මක වැදගත්කම රජය විසින් පිළිගන්නා බවේ සංඥාවක් ලෙස දැකිය හැකිය.

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් පෙන්වා දුන්නේ, දිගුකාලීන ප්‍රතිපත්ති සාකච්ඡාවලට පමණක් සීමා නොවී, කර්මාන්ත ක්‍රීඩකයන් මුහුණ දෙන බාධකවලට ඉක්මන් හා ප්‍රායෝගික විසඳුම් සෙවීම වටා සාකච්ඡාව ව්‍යුහගත කර තිබූ බවයි.

පීඩනයට ලක් වූ අංශයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් පැළඳුම් අපනයනකරුවන් මෑත කාලයේ ඉහළ නගින නිෂ්පාදන පිරිවැය, ගෝලීය ඉල්ලුමේ උච්චාවචනයන් සහ කලාපීය තරඟකරුවන්ගෙන් දැඩිවන තරඟය ඇතුළු බාධක රාශියකට මුහුණ දී ඇත. දේශීය නිෂ්පාදකයන්ට ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳපොළවල තරඟකාරිත්වය පවත්වා ගැනීමට හැකිවන පරිදි ඉලක්කගත සහන ක්‍රියාමාර්ග හා ප්‍රතිපත්ති සහාය හඳුන්වා දෙන ලෙස කර්මාන්ත නියෝජිතයන් රජයෙන් නැවත නැවතත් ඉල්ලා සිටි ය.

බ්‍රහස්පතින්දා ජනාධිපති සාකච්ඡාවේ ප්‍රතිඵල ඉදිරි දින කිහිපය තුළ පුළුල් කර්මාන්ත ප්‍රජාවට දන්වා යැවීමට නියමිත අතර, රජයේ ඉහළම මට්ටමෙන් සංයුක්ත ක්‍රියා සැලසුම් ලැබෙතැයි පාර්ශ්වකරුවන් බලාපොරොත්තු සිටිති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට රුපියල් බිලියන 1.2ක් වටිනා චන්ද්‍රිකා සන්නිවේදන පද්ධතියක් භාරදේ Sinhala

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට රුපියල් බිලියන 1.2ක් වටිනා චන්ද්‍රිකා සන්නිවේදන පද්ධතියක් භාරදේ

එක්සත් ජනපද රජය ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට රුපියල් බිලියන 1.2කට ආසන්න වටිනාකමක් සහිත අතිනවීන චන්ද්‍රිකා සන්නිවේදන පද්ධතියක් පරිත්‍යාග කර ඇති අතර, එය දිවයිනේ…

22 Jun 2026 Discuss
චාමරි අතාපත්තු ශ්‍රී ලංකාවේ කම්පනකාරී ලෝක කුසලාන අපගමනය පිළිබඳ හදවතේ වේදනාව හෙළිදරව් කරයි Sinhala

චාමරි අතාපත්තු ශ්‍රී ලංකාවේ කම්පනකාරී ලෝක කුසලාන අපගමනය පිළිබඳ හදවතේ වේදනාව හෙළිදරව් කරයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායිකා චාමරි අතාපත්තු, වෙස්ට් ඉන්ඩීස් හමුවේ පන්දු පහකින් ලැබූ පරාජය සම්බන්ධයෙන් තමන් තුළ ඇති ගැඹුරු පෞද්ගලික喪失 හැඟීම…

22 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමන අනුපාතය 5.4% දක්වා ඉහළ යාමෙන් ආර්ථික කනස්සල්ල වැඩිවෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමන අනුපාතය 5.4% දක්වා ඉහළ යාමෙන් ආර්ථික කනස්සල්ල වැඩිවෙයි

උද්ධමනය ඉහළ යාමත් සමඟ මිල පීඩනය නැවත හිස එසවයි නවතම දත්තවලට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමන අනුපාතය 5.4% දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, එය රට පුරා පවුල් වලට දැනෙනු ඇතැයි…

22 Jun 2026 Discuss