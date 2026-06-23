Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සිගිරිය ගල් බලකොටුව අසල වල් අලියෙකු විදේශීය සංචාරකයන් කරා හදිසියේ පැනීමෙන් භීතිය

23 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සිගිරිය ගල් බලකොටුව අසල වල් අලියෙකු විදේශීය සංචාරකයන් කරා හදිසියේ පැනීමෙන් භීතිය

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම ප්‍රසිද්ධ යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම අඩවිවලින් එකක් වන සිගිරිය ගල් බලකොටුවේ ප්‍රවේශ ස්ථානය අසළදී වල් අලියෙකු විදේශීය සංචාරකයන් කණ්ඩායමකට පහරදීමට ආ අවස්ථාවක ඔවුන් අනතුරෙන් ගැලවී ගිය සිදුවීමක් වාර්තා විය.

ජනප්‍රිය සංචාරක ගමනාන්තයක භීතිජනක හමුවීමක්

වීඩියෝවකින් සටහන් වූ මෙම සිදුවීමෙහිදී, සිගිරිය ප්‍රවේශ ස්ථානය අවට ප්‍රදේශයේදී වල් අලියා ආක්‍රමණශීලීව ඔවුන් දෙසට ළඟා වෙද්දී සංචාරකයන් දිවිගලවා ගැනීමට දිව යන දර්ශන දක්නට ලැබේ. වාසනාවකට මෙන්, කණ්ඩායමේ සියලු දෙනා තුවාලයකින් තොරව ගැලවී ගියහ.

මධ්‍යම පළාතේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි සිගිරිය, සෑම වසරකම දේශීය හා විදේශීය සංදර්ශකයන් දහස් ගණනක් ආකර්ෂණය කරගනී. ඒ අවට භූ දර්ශනය පුළුල් වනජීවී කොරිඩෝවක කොටසක් වන අතර, අලි ඇතුන් දර්ශනය වීම එම ප්‍රදේශයේ දුර්ලභ සිදුවීමක් නොවේ — කෙසේ නමුත්, මෙවැනි තීව්‍රතාවයෙන් යුත් හමුවීම් මිනිසුන් හා වනජීවීන් එකම අවකාශය හවුල් කරගත් විට ඇතිවිය හැකි අවදානම් කෙරෙහි තදින් අවධානය යොමු කරවයි.

මිනිස්-අලි ගැටුමේ අන්තරාය පිළිබඳ සිහිකැඳවීමක්

ශ්‍රී ලංකාව ලොව විශාලතම ආසියානු අලි ජනගහනයන්ගෙන් එකක් ගෙදර කරගෙන ඇති අතර, මිනිස්-අලි ගැටුම දිවයිනේ බරපතල හා ක්‍රියාත්මක ගැටලුවක් ලෙස පවතී. වනජීවී අධිකාරිවරුන් විසින් සංචාරකයන් හා දේශීය ජනතාව යන දෙපිරිසටම, වල් අලි ඇතුන් ගැවසෙන ප්‍රදේශවල ඉතාමත් ප්‍රවේශමෙන් හැසිරෙන ලෙස නිතරම උපදෙස් දී ඇත.

  • කිසිදු තත්ත්වයක් යටතේ වල් අලි ඇතුන් ළඟට ගොස් කරදර කිරීමෙන් වැළකී සිටීමට සංචාරකයන්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
  • අලි ඇතුන් දර්ශනය වූ විට, ආරක්ෂිත දුරක් පවත්වාගෙන සන්සුන්ව — දිවීමකින් තොරව — පිටව යාම නිර්දේශ කෙරේ.
  • හඬ නැගීම හා හදිසි චලනයන් අලි ඇතුන් කෝපයට පත් කළ හැකි අතර, ඔවුන් පහරදීමට හේතු විය හැකිය.
සන්සුන් ලෙස පෙනෙන අලි ඇතුන් පවා, විශේෂයෙන් මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් අසළදී තර්ජනයට ලක් වූ හෝ කොටු වූ බවක් දැනෙන විට, තත්පර කිහිපයක් ඇතුළත භයානක විය හැකි බව වනජීවී විශේෂඥයෝ අවධාරණය කරති.

සංචාරක ස්ථානවල වැඩිදුර දැනුවත් කිරීම සඳහා ඉල්ලීම්

මෙම සිදුවීම හේතුවෙන්, අලි ඇතුන් වාසය කරන ස්ථාන ආසන්නයේ පිහිටි ජනප්‍රිය සංචාරක ගමනාන්තවල ශක්තිමත් ආරක්ෂිත පියවර හා වනජීවී දැනුවත් කිරීමේ සංඥා පුවරු ඉදිකිරීම සඳහා කරනු ලබන ඉල්ලීම් නැවත හිස ඔසවා තිබේ. සිගිරිය වැනි ස්ථානවලට සංදර්ශකයන් පැමිණීම දිනෙන් දින වැඩිවත්ම, භයානක වනජීවී හමුවීම්වල සම්භාවිතාවද ඉහළ යන බව සංරක්ෂකයෝ තර්ක කරති.

සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් අධිකාරිවරුන් තවමත් නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැති නමුත්, සමාජ මාධ්‍ය හරහා පුළුල් ලෙස ප්‍රචාරය වූ දර්ශන සැලකිල්ලට ගනිමින්, ප්‍රදේශයේ ආරක්ෂිත පියවර සමාලෝචනය කිරීමට වනජීවී නිලධාරීන් කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

යුනිවර්සිටි ඔෆ් වෙස්ට් ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු සම්පූර්ණ බ්‍රිතාන්‍ය විශ්වවිද්‍යාල ශාඛා පිහිටුවයි Sinhala

යුනිවර්සිටි ඔෆ් වෙස්ට් ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු සම්පූර්ණ බ්‍රිතාන්‍ය විශ්වවිද්‍යාල ශාඛා පිහිටුවයි

ශ්‍රී ලාංකික උසස් අධ්‍යාපනයේ ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක් එක්සත් රාජධානියේ විශ්වවිද්‍යාලයක පළමු සම්පූර්ණ ශාඛා පිහිටුවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය…

23 Jun 2026 Discuss
වාණිජ බැංකුවල එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ විකුණුම් අනුපාතය රු. 339 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ රුපියල තවදුරටත් අවප්‍රමාණ වෙයි Sinhala

වාණිජ බැංකුවල එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ විකුණුම් අනුපාතය රු. 339 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ රුපියල තවදුරටත් අවප්‍රමාණ වෙයි

අද 23 වැනිදා වන විට රට පුරා වාණිජ බැංකුවල එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ විකුණුම් අනුපාතය රු. 339 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල…

23 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ඔත්තු සේවා ප්‍රධානියාට වධ පීඩා කළ බවට AI මගින් නිර්මිත ව්‍යාජ රූප සාක්ෂි ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ඔත්තු සේවා ප්‍රධානියාට වධ පීඩා කළ බවට AI මගින් නිර්මිත ව්‍යාජ රූප සාක්ෂි ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියා පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිටියදී වධ පීඩාවලට ලක් කළ බවට සත්‍ය යැයි කියා ගනිමින් කෘත්‍රිම බුද්ධිය මගින් නිර්මිත රූප සමාජ මාධ්‍ය…

23 Jun 2026 Discuss