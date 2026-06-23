Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු ඇමති ෆව්සීට එරෙහිව රථවාහන අවභාවිතය සම්බන්ධ මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුවේ විභාගය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේදී නිමාවට

23 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු ඇමති ෆව්සීට එරෙහිව රථවාහන අවභාවිතය සම්බන්ධ මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුවේ විභාගය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේදී නිමාවට

හිටපු ඇමතිවරයාට එරෙහි නඩුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේදී අවසානයට

හිටපු ඇමති ඒ.එච්.එම්. ෆව්සීට එරෙහිව ගොනු කරන ලද මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමේ විභාගය ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් අවසන් කර ඇත. රථවාහනයක් අවභාවිතයට ගැනීම හරහා පෙත්සම්කරුගේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාමය අයිතිවාසිකම් කඩකළ බවට ඔහුට එරෙහිව චෝදනා එල්ල වී ඇත.

රටේ ශ්‍රේෂ්ඨතම අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද මෙම පෙත්සම, ෆව්සී විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ සහතික කරන ලද මූලික අයිතිවාසිකම්වලට පටහැනි ලෙස හැසිරුණු බවට කරන ලද චෝදනා කේන්ද්‍ර කොටගෙන ඇත.

නඩුවේ පසුබිම

ඔහුගේ දේශපාලන ජීවිතය පුරාවට විවිධ අමාත්‍ය ධූර දරා සිටි පළපුරුදු දේශපාලනඥයෙකු වන ඒ.එච්.එම්. ෆව්සී, මැතිවරණයෙන් තේරී පත් වූ නිලධාරීන්ගේ හැසිරීම හා රාජ්‍ය සම්පත් භාවිතය සම්බන්ධයෙන් පුළුල් ජනතා විමර්ශනයක් ඇතිවී ඇති සන්දර්භයක් තුළ මෙම නීතිමය අභියෝගයට මුහුණ දුන්නේය.

රාජ්‍ය නළු නිළියන් හෝ රාජ්‍ය නිලධාරීන් විසින් ව්‍යවස්ථාවෙන් ආරක්ෂිත මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ කර ඇතැයි සිතෙන විට, පුරවැසියන්ට සෘජුවම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරියේ පිළියම් ඉල්ලා සිටීමට මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් ඉඩ සලසා දෙයි.

මීළඟට සිදුවන්නේ කුමක්ද

විභාගය දැන් නිල වශයෙන් අවසන් වී ඇති බැවින්, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට පෙර කරුණු සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතය. ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් සම්බන්ධ වගවීමේ ප්‍රමිතීන් සඳහා ඇඟවීම් රැසක් ගෙන ඒ මෙම නඩුවේ ප්‍රතිඵලය ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරේ.

විභාගය නිමාවට පත්වීම, අමාත්‍යවරුන්ගේ හැසිරීම හා රාජ්‍ය ධූරය දරන්නන්ට භාරදෙන ලද සම්පත් වගකීමෙන් යුතුව භාවිතය පිළිබඳ ප්‍රශ්නවලට සැලකිය යුතු අවධානයක් යොමු කළ නඩුවක ඉදිරි ගමනේ වැදගත් පියවරක් ලෙස සලකුණු කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දියාවේ සූර්යවංශි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සමඟ සටන් කරන බව පෙන්වන වෛරල් වීඩියෝව කෘත්‍රිම බුද්ධියෙන් නිර්මිත ව්‍යාජයකි Sinhala

ඉන්දියාවේ සූර්යවංශි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සමඟ සටන් කරන බව පෙන්වන වෛරල් වීඩියෝව කෘත්‍රිම බුද්ධියෙන් නිර්මිත ව්‍යාජයකි

ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක වෛභව් සූර්යවංශි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සමඟ ශාරීරික ගැටුමකට එළඹෙන බව පෙන්වමින් සමාජ මාධ්‍යවල පුළුල් ලෙස ප්‍රචාරය වූ වීඩියෝවක්…

23 Jun 2026 Discuss
වෛභව් සූර්යවංශී සම්බන්ධ ගැටුමකට අදාළව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට එරෙහිව පියවර ගනී Sinhala

වෛභව් සූර්යවංශී සම්බන්ධ ගැටුමකට අදාළව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට එරෙහිව පියවර ගනී

ඉන්දීය නව යොවුන් පිතිකරු වෛභව් සූර්යවංශී සම්බන්ධ වූ ගැටුමකට අදාළව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සිය ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකුට එරෙහිව විනය ක්‍රියාමාර්ග අරඹා ඇති බව…

23 Jun 2026 Discuss
අමාන තකාෆුල් පීඑල්සී සමාගම අයිතිවාසිකම් නිකුතුවෙන් රුපියල් බිලියන 1කට අධික ප්‍රාග්ධනයක් සමුච්චය කරයි Sinhala

අමාන තකාෆුල් පීඑල්සී සමාගම අයිතිවාසිකම් නිකුතුවෙන් රුපියල් බිලියන 1කට අධික ප්‍රාග්ධනයක් සමුච්චය කරයි

අමාන තකාෆුල් පීඑල්සී සමාගම, තම කොටස් හිමියන්ගෙන් ලද උද්‍යොගිමත් ප්‍රතිචාරය හමුවේ රුපියල් බිලියන 1කට අධික නව ප්‍රාග්ධනයක් සමුච්චය කරගනිමින් තම අයිතිවාසිකම්…

23 Jun 2026 Discuss