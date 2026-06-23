Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වෛභව් සූර්යවංශී සම්බන්ධ ගැටුමකට අදාළව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට එරෙහිව පියවර ගනී

23 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වෛභව් සූර්යවංශී සම්බන්ධ ගැටුමකට අදාළව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට එරෙහිව පියවර ගනී

ඉන්දීය නව යොවුන් පිතිකරු වෛභව් සූර්යවංශී සම්බන්ධ වූ ගැටුමකට අදාළව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සිය ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකුට එරෙහිව විනය ක්‍රියාමාර්ග අරඹා ඇති බව මෑතකාලීන වාර්තා පෙන්වා දෙයි.

සිදුවීම නිල ප්‍රතිචාරයකට තුඩු දෙයි

එම ගැටුමේ විස්තර ප්‍රසිද්ධ වීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය ඉතා ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වූ අතර, මෙම සිදුවීම කිසිදු ප්‍රතිවිපාකයකින් තොරව ගෙවී යාමට ඉඩ දීමට ආයතනය සූදානම් නොමැති බවත්, එය බරපතල ලෙස සලකන බවත් ඒ මගින් පැහැදිලිව කියවේ.

සම්බන්ධ ක්‍රීඩකයන්ට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මගින් අභ්‍යන්තර ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලබන බව වටහාගෙන ඇතත්, ගනු ලබන විනය ක්‍රියාමාර්ගවල සම්පූර්ණ විස්තර මෙතෙක් නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත.

සූර්යවංශී මතභේදයේ කේන්ද්‍රස්ථානයේ

ක්‍රිකට් ලෝකය පුරා වේගයෙන් ප්‍රකටත්වයට පත් වී පුළුල් අවධානය දිනාගත් තරුණ ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා වන වෛභව් සූර්යවංශී, පාලක මණ්ඩලයේ ප්‍රතිචාරයට හේතු වූ ගැටුමේ කේන්ද්‍රීය චරිතය වූ බව වාර්තා වේ.

ක්‍රීඩාව තුළ වඩාත්ම සාකච්ඡාවට ලක්වන තරුණ ක්‍රීඩකයෙකු වන සූර්යවංශීගේ ඉහළ කීර්තිය සහ ඔහු සම්බන්ධ අන්තර්ක්‍රියා ස්වාභාවිකවම ලැබෙන දැඩි අවධානය හේතුවෙන් මෙම සිදුවීම සැලකිය යුතු ආකර්ෂණයක් ලබාගෙන ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පැහැදිලි පණිවිඩයක් යවයි

සම්බන්ධ ක්‍රීඩකයන්ට එරෙහිව ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය, ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ රටේ ක්‍රිකට් ප්‍රතිරූපය රැකගනිමින් හැසිරීමේ ප්‍රමිතීන් පවත්වා ගැනීමට දෘඪ අධිෂ්ඨානයකින් සිටින බව පෙනේ.

  • සම්බන්ධ ක්‍රීඩකයන්ට එරෙහිව විනය ක්‍රියාමාර්ග අරඹා ඇත
  • ගැටුමට ඉන්දීය තරුණ ක්‍රීඩකයා වන වෛභව් සූර්යවංශී සම්බන්ධ වූ බව වාර්තා වේ
  • ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මෙතෙක් මෙම සිදුවීම සම්බන්ධ සවිස්තර රාජ්‍ය ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත

විනය ක්‍රියාමාර්ගවල ස්වභාවය සහ සම්බන්ධ ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට යත්ම අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් රසිකයන් මෙන්ම නිලධාරීන් ද, මෙම සංවේදී තත්ත්වය පාලක මණ්ඩලය විසින් කෙසේ හසුරුවනු ඇත්දැයි දැඩි උනන්දුවෙන් බලා සිටිනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දියාවේ සූර්යවංශි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සමඟ සටන් කරන බව පෙන්වන වෛරල් වීඩියෝව කෘත්‍රිම බුද්ධියෙන් නිර්මිත ව්‍යාජයකි Sinhala

ඉන්දියාවේ සූර්යවංශි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සමඟ සටන් කරන බව පෙන්වන වෛරල් වීඩියෝව කෘත්‍රිම බුද්ධියෙන් නිර්මිත ව්‍යාජයකි

ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක වෛභව් සූර්යවංශි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සමඟ ශාරීරික ගැටුමකට එළඹෙන බව පෙන්වමින් සමාජ මාධ්‍යවල පුළුල් ලෙස ප්‍රචාරය වූ වීඩියෝවක්…

23 Jun 2026 Discuss
හිටපු ඇමති ෆව්සීට එරෙහිව රථවාහන අවභාවිතය සම්බන්ධ මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුවේ විභාගය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේදී නිමාවට Sinhala

හිටපු ඇමති ෆව්සීට එරෙහිව රථවාහන අවභාවිතය සම්බන්ධ මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුවේ විභාගය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේදී නිමාවට

හිටපු ඇමතිවරයාට එරෙහි නඩුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේදී අවසානයට හිටපු ඇමති ඒ.එච්.එම්. ෆව්සීට එරෙහිව ගොනු කරන ලද මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමේ විභාගය ශ්‍රී ලංකා…

23 Jun 2026 Discuss
අමාන තකාෆුල් පීඑල්සී සමාගම අයිතිවාසිකම් නිකුතුවෙන් රුපියල් බිලියන 1කට අධික ප්‍රාග්ධනයක් සමුච්චය කරයි Sinhala

අමාන තකාෆුල් පීඑල්සී සමාගම අයිතිවාසිකම් නිකුතුවෙන් රුපියල් බිලියන 1කට අධික ප්‍රාග්ධනයක් සමුච්චය කරයි

අමාන තකාෆුල් පීඑල්සී සමාගම, තම කොටස් හිමියන්ගෙන් ලද උද්‍යොගිමත් ප්‍රතිචාරය හමුවේ රුපියල් බිලියන 1කට අධික නව ප්‍රාග්ධනයක් සමුච්චය කරගනිමින් තම අයිතිවාසිකම්…

23 Jun 2026 Discuss