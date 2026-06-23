වාණිජ බැංකුවල එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ විකුණුම් අනුපාතය රු. 339 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ රුපියල තවදුරටත් අවප්රමාණ වෙයි
අද 23 වැනිදා වන විට රට පුරා වාණිජ බැංකුවල එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ විකුණුම් අනුපාතය රු. 339 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්රී ලංකා රුපියල තවදුරටත් අවප්රමාණවීමක් වාර්තා කර ඇත.
දේශීය මුදල් ඒකකය මත අඛණ්ඩ පීඩනය
විනිමය අනුපාතවල මෙම නවතම චලනය, දෛනික බැංකු ගනුදෙනුවල දී ඩොලරය දේශීය මුදල් ඒකකයට සාපේක්ෂව තවදුරටත් ශක්තිමත් වෙමින් පවතින බැවින්, ශ්රී ලංකා රුපියල මත අඛණ්ඩ පීඩනයක් පවතින බව පිළිබිඹු කරයි. එක්සත් ජනපද ඩොලර් විකුණුම් අනුපාතයේ මෙම ඉහළ යාම, වාණිජ බැංකු හරහා ඩොලර් මිලදී ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන ශ්රී ලාංකිකයන්ට කලින් සැසිවලට සාපේක්ෂව දැන් වැඩි මුදලක් ගෙවීමට සිදුවන බව පෙන්නුම් කරයි.
වාණිජ බැංකු පාරිභෝගිකයන්ට විදේශ මුදල් විකුණන අනුපාතය වන විකුණුම් අනුපාතය ඉහළ ගොස් ඇති අතර, එය මෑත ගනුදෙනුවල රුපියලේ සාමාන්ය නමුත් සැලකිය යුතු අවප්රමාණයක් කරා ඇඟිල්ල දිගු කරයි.
ශ්රී ලාංකිකයන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
ඩොලරයේ ඉහළ විකුණුම් අනුපාතය, පහත සඳහන් ඇතුළු විවිධ දෛනික ගනුදෙනු සඳහා සෘජු ඇඟවුම් ඇති කරයි:
- එක්සත් ජනපද ඩොලර් වලින් මිල නියම කෙරෙන භාණ්ඩ මිලදී ගන්නා ආනයනකරුවන්
- විදේශ අධ්යාපන ගෙවීම් සිදු කරන සිසුන් හා පවුල්
- විදේශගතව මුදල් යොමු කරන පුද්ගලයන්
- ජාත්යන්තර ඉන්වොයිස් තීරණය කරන ව්යාපාරික ආයතන
මෑත වසරවල දරුණු විදේශ විනිමය අර්බුදයකින් පසු ශ්රී ලංකාව තවමත් ආර්ථික ප්රකෘතිය කරා ගමන් කරමින් සිටින බැවින්, රුපියල-ඩොලර් විනිමය අනුපාතයේ උච්චාවචනයන් ව්යාපාරික ආයතන, ප්රතිපත්ති立案කරුවන් සහ සාමාන්ය ජනතාව විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලබන දර්ශකයක් ව පවතී.
ප්රකෘතිය තවමත් අස්ථිර මට්ටමක
ශ්රී ලංකාවේ අයඑම්එෆ් සහාය ඇති ප්රකෘතිය වැඩසටහනේ සමහර අවස්ථාවල රුපියල සාපේක්ෂ ස්ථාවරත්වයේ ලකුණු දැක්වූ නමුත්, අද දිනයේ මෙන් සිදු වූ මුදල් චලනයන් සම්පූර්ණ ආර්ථික ස්ථායීකරණය කරා ගමන් කිරීමේ මාර්ගය තවමත් ක්රියාවලියක් බව සිහිගන්වයි. රටේ පුළුල් මූල්ය සෞඛ්යයේ ප්රධාන මිනුම් දණ්ඩක් ලෙස විශ්ලේෂකයන් හා වෙළෙඳ නිරීක්ෂකයන් විනිමය අනුපාතය සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරයි.
ආයතන අතර සංඛ්යා සුළු වශයෙන් වෙනස් විය හැකි බැවින්, ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ නවතම අනුපාත සෘජුවම තම අදාළ වාණිජ බැංකු හරහා පරීක්ෂා කරන ලෙසයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.