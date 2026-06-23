Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වාණිජ බැංකුවල එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ විකුණුම් අනුපාතය රු. 339 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ රුපියල තවදුරටත් අවප්‍රමාණ වෙයි

23 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වාණිජ බැංකුවල එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ විකුණුම් අනුපාතය රු. 339 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ රුපියල තවදුරටත් අවප්‍රමාණ වෙයි

අද 23 වැනිදා වන විට රට පුරා වාණිජ බැංකුවල එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ විකුණුම් අනුපාතය රු. 339 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල තවදුරටත් අවප්‍රමාණවීමක් වාර්තා කර ඇත.

දේශීය මුදල් ඒකකය මත අඛණ්ඩ පීඩනය

විනිමය අනුපාතවල මෙම නවතම චලනය, දෛනික බැංකු ගනුදෙනුවල දී ඩොලරය දේශීය මුදල් ඒකකයට සාපේක්ෂව තවදුරටත් ශක්තිමත් වෙමින් පවතින බැවින්, ශ්‍රී ලංකා රුපියල මත අඛණ්ඩ පීඩනයක් පවතින බව පිළිබිඹු කරයි. එක්සත් ජනපද ඩොලර් විකුණුම් අනුපාතයේ මෙම ඉහළ යාම, වාණිජ බැංකු හරහා ඩොලර් මිලදී ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට කලින් සැසිවලට සාපේක්ෂව දැන් වැඩි මුදලක් ගෙවීමට සිදුවන බව පෙන්නුම් කරයි.

වාණිජ බැංකු පාරිභෝගිකයන්ට විදේශ මුදල් විකුණන අනුපාතය වන විකුණුම් අනුපාතය ඉහළ ගොස් ඇති අතර, එය මෑත ගනුදෙනුවල රුපියලේ සාමාන්‍ය නමුත් සැලකිය යුතු අවප්‍රමාණයක් කරා ඇඟිල්ල දිගු කරයි.

ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

ඩොලරයේ ඉහළ විකුණුම් අනුපාතය, පහත සඳහන් ඇතුළු විවිධ දෛනික ගනුදෙනු සඳහා සෘජු ඇඟවුම් ඇති කරයි:

  • එක්සත් ජනපද ඩොලර් වලින් මිල නියම කෙරෙන භාණ්ඩ මිලදී ගන්නා ආනයනකරුවන්
  • විදේශ අධ්‍යාපන ගෙවීම් සිදු කරන සිසුන් හා පවුල්
  • විදේශගතව මුදල් යොමු කරන පුද්ගලයන්
  • ජාත්‍යන්තර ඉන්වොයිස් තීරණය කරන ව්‍යාපාරික ආයතන

මෑත වසරවල දරුණු විදේශ විනිමය අර්බුදයකින් පසු ශ්‍රී ලංකාව තවමත් ආර්ථික ප්‍රකෘතිය කරා ගමන් කරමින් සිටින බැවින්, රුපියල-ඩොලර් විනිමය අනුපාතයේ උච්චාවචනයන් ව්‍යාපාරික ආයතන, ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන් සහ සාමාන්‍ය ජනතාව විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලබන දර්ශකයක් ව පවතී.

ප්‍රකෘතිය තවමත් අස්ථිර මට්ටමක

ශ්‍රී ලංකාවේ අයඑම්එෆ් සහාය ඇති ප්‍රකෘතිය වැඩසටහනේ සමහර අවස්ථාවල රුපියල සාපේක්ෂ ස්ථාවරත්වයේ ලකුණු දැක්වූ නමුත්, අද දිනයේ මෙන් සිදු වූ මුදල් චලනයන් සම්පූර්ණ ආර්ථික ස්ථායීකරණය කරා ගමන් කිරීමේ මාර්ගය තවමත් ක්‍රියාවලියක් බව සිහිගන්වයි. රටේ පුළුල් මූල්‍ය සෞඛ්‍යයේ ප්‍රධාන මිනුම් දණ්ඩක් ලෙස විශ්ලේෂකයන් හා වෙළෙඳ නිරීක්ෂකයන් විනිමය අනුපාතය සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරයි.

ආයතන අතර සංඛ්‍යා සුළු වශයෙන් වෙනස් විය හැකි බැවින්, ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ නවතම අනුපාත සෘජුවම තම අදාළ වාණිජ බැංකු හරහා පරීක්ෂා කරන ලෙසයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

යුනිවර්සිටි ඔෆ් වෙස්ට් ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු සම්පූර්ණ බ්‍රිතාන්‍ය විශ්වවිද්‍යාල ශාඛා පිහිටුවයි Sinhala

යුනිවර්සිටි ඔෆ් වෙස්ට් ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු සම්පූර්ණ බ්‍රිතාන්‍ය විශ්වවිද්‍යාල ශාඛා පිහිටුවයි

ශ්‍රී ලාංකික උසස් අධ්‍යාපනයේ ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක් එක්සත් රාජධානියේ විශ්වවිද්‍යාලයක පළමු සම්පූර්ණ ශාඛා පිහිටුවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය…

23 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ඔත්තු සේවා ප්‍රධානියාට වධ පීඩා කළ බවට AI මගින් නිර්මිත ව්‍යාජ රූප සාක්ෂි ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ඔත්තු සේවා ප්‍රධානියාට වධ පීඩා කළ බවට AI මගින් නිර්මිත ව්‍යාජ රූප සාක්ෂි ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියා පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිටියදී වධ පීඩාවලට ලක් කළ බවට සත්‍ය යැයි කියා ගනිමින් කෘත්‍රිම බුද්ධිය මගින් නිර්මිත රූප සමාජ මාධ්‍ය…

23 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍ය මත පාලනය තද කිරීමට JVP/NPP රජය ගමන් කරත්ම අනතුරු සංඥා නැඟේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍ය මත පාලනය තද කිරීමට JVP/NPP රජය ගමන් කරත්ම අනතුරු සංඥා නැඟේ

ශ්‍රී ලංකාවේ පාලක ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සහ ජාතික ජනබලවේග රජය, ස්වාධීන මාධ්‍යකරණය සහ සිව්රස් ප්‍රකාශනයට සැලකිය යුතු ලෙස බාධා කළ හැකි යයි විවේචකයන් අනතුරු අඟවන…

23 Jun 2026 Discuss