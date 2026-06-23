Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජනතා පීඩනය ජය ගනී: VAT සටනේ ජය ප්‍රකාශ කරයි හර්ෂ ද සිල්වා

23 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජනතා පීඩනය ජය ගනී: VAT සටනේ ජය ප්‍රකාශ කරයි හර්ෂ ද සිල්වා

යෝජිත එකතු කළ අගය මත බද්ද (VAT) වෙනස්කම්වලට එරෙහි සටනේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව ජයග්‍රහණය ලබා ගත් බව විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂ ද සිල්වා ප්‍රකාශ කර ඇත. තිරසාර ජනතා විරෝධය සහ නීතිනිර්මාතෘවරුන්ගේ පීඩනය ඒකාබද්ධ වීමෙන් රජය තම ස්ථාවරයෙන් පසු බැසීමට අවසානයේ බල කෙරුණු බව ඔහු තහවුරු කළේය.

ජනතාවගේ ජයග්‍රහණයක්

විපක්ෂයේ කැපී පෙනෙන චරිතයක් වන ද සිල්වා, මෙම ප්‍රතිඵලය ඇති කිරීමේ ගෞරවය සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට පිරිනැමීය. VAT කරුණෙහිදී රජයේ ස්ථාවරය ආපසු හැරවීමට තීරණාත්මක ලෙස ඉවහල් වූයේ පාර්ලිමේන්තු නාලිකා හරහා විශාල කරන ලද ජනතාවගේ සාමූහික හඬ බව ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

ඒ මන්ත්‍රීවරයාගේ ප්‍රකාශ, විපක්ෂ පෙළේ වර්ධනය වන හැඟීමක් යටිරේඛා අඳිනු ලබයි — ශ්‍රී ලාංකිකයන් රටේ ඓතිහාසික ආර්ථික අර්බුදයෙන් ඉතිරිව ඇති දුෂ්කරතාවන් සමඟ ඇදගෙන යෑමට තවමත් උත්සාහ ගන්නා මෙවන් මොහොතක, ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිවලට එරෙහි පුරවැසි නායකත්වයෙන් යුත් ප්‍රතිරෝධය රජයේ තීරණ හැඩ ගැස්වීමේ ශක්තිමත් බලවේගයක් ලෙස පවතින බවටය.

පාර්ලිමේන්තු පීඩනය තීව්‍ර වෙයි

ද සිල්වා පැවසූ පරිදි, ජනතාවගේ අතෘප්තිය සංනිවේදනය කිරීමේදී, ව්‍යවස්ථාදායකය තුළ ඡන්දදායකයන්ගේ කනස්සල්ල ශ්‍රවණය කරවා ක්‍රියාත්මක කරවීමේදී, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කළහ. ඒකාබද්ධ උත්සාහය රජයට ක්‍රියා කළ හැකි ඉඩ ඉතා සීමිත කළ බව ඔහු තර්ක කළේය.

මෙම සිදුවීම විපක්ෂ නායකයන් විසින් වගවීමේ වැදගත් මොහොතක් ලෙස සලකනු ලැබේ. පුරවැසියන් සහ ඔවුන්ගේ නියෝජිතයන් එකමුතු හඬකින් කථා කරන විට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පීඩනයට මුහුණ දීමේ අවදානමට පාලනය තවමත් නිරාවරණය වී ඇති බව ඒ මඟින් ප්‍රදර්ශනය වේ.

ශ්‍රී ලංකාව, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ කොන්දේසි ඉටු කිරීමට ගමන් කරන අතරතුර, VAT අනුපාත සහ බදු නිදහස් කිරීම් ගෘහස්ථ ආර්ථිකය සහ ව්‍යාපාර යන දෙඅංශයටම ඉතාමත් සංවේදී කාරණා බවට පත්ව ඇති හෙයින්, මෑත වසරවලදී රටේ බදු ප්‍රතිපත්ති දැඩි සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවකට ලක්ව ඇත.

පුළුල් ව්‍යාප්තිය

මෙම ගැටුමේ ප්‍රතිඵලය, ඉදිරි අයවැය සහ රාජකීය ප්‍රතිපත්ති විවාදවලදී විපක්ෂ නීතිනිර්මාතෘවරුන් නිර්භීත කිරීමට ඉඩ ඇති අතර, පාර්ලිමේන්තුවෙන් සහ ජනතාවෙන් සංවිධිත හා ඵලදායී ප්‍රතිරෝධයකට මුහුණ නොදී රජයට ඒකපාර්ශ්විකව බදු පියවර ගත නොහැකි බව ඒ මඟින් සංඥා කෙරේ.

ද සිල්වාගේ ප්‍රකාශ පුළුල් ලෙස ප්‍රතිධ්වනි වී ඇත. දිවයිනේ සෑම තැනකම පවුල්වලට ජීවන වියදම සහ දෛනික ආර්ථික බරට සෘජුව බලපාන තීරණවලදී තමන්ගේ හඬට වඩා ඉහළ බරක් හිමි විය යුතු බව සිතන ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර පවතින පුළුල් මනෝගතිය ඒ ප්‍රකාශ පිළිබිඹු කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එලොන් මස්ක්ගේ වත්කම් සතියකටත් අඩු කාලයක් තුළ රුපියල් ට්‍රිලියන ගණනින් පිරිහෙයි — ඓතිහාසික පරිහානියක් Sinhala

එලොන් මස්ක්ගේ වත්කම් සතියකටත් අඩු කාලයක් තුළ රුපියල් ට්‍රිලියන ගණනින් පිරිහෙයි — ඓතිහාසික පරිහානියක්

නූතන මූල්‍ය ඉතිහාසයේ වඩාත්ම නාටකීය වත්කම් විනාශයන්ගෙන් එකක් ලෙස හඳුන්වනු ලබන මෙම සිදුවීමේදී, ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයා වන එලොන් මස්ක්ගේ පෞද්ගලික වත්කම්වලින්…

23 Jun 2026 Discuss
චාමරිගේ දිදුලන සියවස ශ්‍රී ලංකාවට අයර්ලන්තයට එරෙහිව T20 ලෝක කුසලාන ජයග්‍රහණයක් ගෙන දෙයි Sinhala

චාමරිගේ දිදුලන සියවස ශ්‍රී ලංකාවට අයර්ලන්තයට එරෙහිව T20 ලෝක කුසලාන ජයග්‍රහණයක් ගෙන දෙයි

ශ්‍රී ලංකා නායිකා චාමරි අතාපත්තු විස්මයජනක සියවසක් ඉදිරිපත් කරමින් ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේදී අයර්ලන්තයට එරෙහිව තම කණ්ඩායමට ඒත්තු ගැන්වෙන…

23 Jun 2026 Discuss
කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන අර්ධ අවසාන පුටුව සඳහා ඉංග්‍රීසිය සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අතර සටන Sinhala

කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන අර්ධ අවසාන පුටුව සඳහා ඉංග්‍රීසිය සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අතර සටන

දෙගුණ හා තෙගුණ තරඟ දින රාශියකින් සමන්විත කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන 2026 හි වේගය බදාදා දිනයේ තනි තරඟයකට සීමා වන නමුත්, එම තරඟය ඉතාමත් උද්යෝගිමත් එකක් බවට පත්වනු ඇත.…

23 Jun 2026 Discuss