Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අධිකරණ පුරප්පාඩු විවාදය මැද ආතතීන් හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු සැසිය තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

23 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අධිකරණ පුරප්පාඩු විවාදය මැද ආතතීන් හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු සැසිය තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

අධිකරණ පුරප්පාඩු සම්බන්ධ විවාදය අතරතුර රජය සහ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් අතර උද්වේගකර ගැටුමක් ඇතිවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ සැසිය බ්‍රහස්පතින්දා (23) මධ්‍ය සැසිය තුළදීම හදිසියේ කල් දමන ලදී.

රජයේ තීරණය මහල් ආතතීන්ට තුඩු දෙයි

රජය විසින් අධිකරණ පුරප්පාඩු පිළිබඳ විවාදය ඉදිරියට ගෙන යාමට ඉඩ නොදෙන බව නිවේදනය කිරීමෙන් පසු තත්ත්වය ඉතා වේගයෙන් පිරිහී ගියේය. දේශයේ අධිකරණ ක්‍රමය පිළිබඳ ඉතාමත් වැදගත් සාකච්ඡාවක් යටපත් කිරීමට රජය උත්සාහ කරන බව චෝදනා කළ විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු ඉන් ක්ෂණිකව දරුණු විරෝධය පළ කළහ.

එම නිවේදනය හේතුවෙන් සභා මහලේ උණුසුම් ගැටුමක් ඇති වූ අතර, ජාතික වශයෙන් ඉතා වැදගත් කාරණාවක් සම්බන්ධව වගවීමෙන් මිදීමට රජය ගන්නා උත්සාහයක් ලෙස විවරණය කරමින් විවිධ විපක්ෂ ආසන වලින් මන්ත්‍රීවරු දැඩි විරෝධය ප්‍රකාශ කළහ.

සාමය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට කල් දැමීම

සභා ශාලාව තුළ වාතාවරණය ක්‍රමයෙන් රත් ව යාමත් සමඟ, තත්ත්වය තවදුරටත් උත්සන්න වීම වළකා ලමින් සාමය යළි ස්ථාපිත කිරීම සඳහා කථානායකතුමා සැසිය කල් දැමීමට තීරණය කළේය.

කටයුතු අත්හිටුවීමේ පියවරට මිශ්‍ර ප්‍රතිචාර ලැබුණු අතර, රජයේ මන්ත්‍රීවරු එම තීරණය නිදහස් කර ගත් නමුත්, අධිකරණ ක්‍රමයේ පුරප්පාඩු සම්බන්ධව විනිවිදභාවයෙන් හා විවෘතව පාර්ලිමේන්තු සාකච්ඡාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවට හිමි බව විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු තර්ක කළහ.

අධිකරණ පුරප්පාඩු වැඩෙන ගැටලුවක් ලෙස

නීතිඥ ප්‍රජාව සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් අතර ශ්‍රී ලංකාවේ ශාලාවල පිරවීමට නොලැබූ අධිකරණ තනතුරු සම්බන්ධ ගැටලුව ‍දිගුකාලයක් තිස්සේ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අද්භූත ද්‍රව්‍යයකින් සමුද්‍රීය තර්ජනයක් දක්වා: ප්ලාස්ටික් දූෂණයට එරෙහි ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනශීලී සටන Sinhala

අද්භූත ද්‍රව්‍යයකින් සමුද්‍රීය තර්ජනයක් දක්වා: ප්ලාස්ටික් දූෂණයට එරෙහි ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනශීලී සටන

නූතන කර්මාන්තය සහ දෛනික ජීවිතය පරිවර්තනය කළ විප්ලවීය ද්‍රව්‍යයක් ලෙස ඉතා ගෞරවයෙන් සැලකූ දෙය අද ලොව මුහුණ දී ඇති දරුණුතම පරිසරීය තර්ජනයක් බවට පත්ව ඇත. විසිවන…

23 Jun 2026 Discuss
දේශීය හා විදේශීය ඩිජිටල් සේවා සපයන්නන් අතර බදු අසමානතාවය පිළිබඳ MP හර්ෂ ද සිල්වා අවධානය යොමු කරයි Sinhala

දේශීය හා විදේශීය ඩිජිටල් සේවා සපයන්නන් අතර බදු අසමානතාවය පිළිබඳ MP හර්ෂ ද සිල්වා අවධානය යොමු කරයි

පොදු මුදල් පිළිබඳ කමිටුවේ (COPF) සභාපති සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂ ද සිල්වා, ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන දේශීය හා විදේශීය ඩිජිටල් සේවා සපයන්නන් අතර බදු…

23 Jun 2026 Discuss
යුනිවර්සිටි ඔෆ් වෙස්ට් ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු සම්පූර්ණ බ්‍රිතාන්‍ය විශ්වවිද්‍යාල ශාඛා පිහිටුවයි Sinhala

යුනිවර්සිටි ඔෆ් වෙස්ට් ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු සම්පූර්ණ බ්‍රිතාන්‍ය විශ්වවිද්‍යාල ශාඛා පිහිටුවයි

ශ්‍රී ලාංකික උසස් අධ්‍යාපනයේ ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක් එක්සත් රාජධානියේ විශ්වවිද්‍යාලයක පළමු සම්පූර්ණ ශාඛා පිහිටුවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය…

23 Jun 2026 Discuss