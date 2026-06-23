ඉතා වැදගත් ආර්ථික තක්සේරුවක් සඳහා IMF තාක්ෂණික කණ්ඩායම ශ්රී ලංකාවට පැමිණීමට සූදානම්
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්රගතිය තක්සේරු කිරීමට ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ සමාලෝචකයින් පැමිණෙතැයි අපේක්ෂා කෙරේ
ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ (IMF) තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩලයේ නියෝජිත පිරිසක් ශ්රී ලංකාවේ ක්රියාත්මක ආර්ථික ප්රකෘතිමත් වීමේ වැඩසටහනේ නිල සමාලෝචනයක් සිදු කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිත බව කොළඹ වාර්තා පවසයි.
ශ්රී ලංකාව ගෝලීය ණය දායකයා සමඟ ඇති කරගත් මූල්ය සහන එකඟතාවයේ මූලික පදනම වන ප්රතිසංස්කරණ සන්ධිස්ථාන සහ මූල්ය ඉලක්කයන්ට ශ්රී ලංකාව කොතෙක් දුරට අනුගත වී ඇත්දැයි සංචාරක කණ්ඩායම විසින් ඇගයීමට ලක් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. එවැනි වාර කාලීන කාර්ය මණ්ඩල සමාලෝචනයන් IMF වැඩසටහන් ගිවිසුම් යටතේ සම්මත අවශ්යතාවයක් වන අතර, ණය ලබා ගන්නා රාජ්යයට මූල්ය වාරික මුදාහැරීම නිරන්තරව සිදු කිරීමේ තීරණය කෙරෙහි ඒවා සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කරයි.
මෙම සමාලෝචනය ශ්රී ලංකාවට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
විදේශ විනිමය සංචිත කඩා වැටීම, රට පුරා ඉන්ධන හා ඖෂධ හිඟයන් හටගැනීම සහ පුළුල් පොදු අසහනය හේතු කොටගෙන රජය වෙනස් වීමට බල කළ 2022 වර්ෂයේ බිහිසුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසුව ශ්රී ලංකාව IMF හි දිගු කාලීන අරමුදල් පහසුකම් (Extended Fund Facility) ගිවිසුමකට ඇතුළු විය. ඉන් පසුව IMF වැඩසටහන ශ්රී ලංකාවේ ස්ථාවරතා ප්රයත්නයන් සඳහා ඉතා වැදගත් නැංගුරමක් ලෙස ක්රියා කර ඇත.
අනුප්රාප්තික සමාලෝචනයන් මඟින් පහත ප්රධාන දර්ශකයන් විමර්ශනය කර ඇත:
- රජයේ ආදායම් එකතු කිරීම සහ මූල්ය ඒකාබද්ධ කිරීමේ ඉලක්කයන්
- ද්විපාර්ශ්වික හා වාණිජ ණය හිමියන් සමඟ ණය ප්රතිව්යූහගතකරණ ප්රගතිය
- විදේශ විනිමය සංචිත සමුච්චය කිරීම
- රාජ්ය ව්යවසායන් හා මූල්ය අංශයේ ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ
ඕනෑම IMF සමාලෝචනයක් සාර්ථකව නිම වීම සාමාන්යයෙන් වැඩසටහන් අරමුදල්වල ඊළඟ වාරිකය ලබා දීමට මඟ පාදන අතර, අනෙකුත් ජාත්යන්තර ණය දෙන්නන් හා ආයෝජකයින් අතර ශ්රී ලංකාවේ විශ්වාසනීයත්වය ශක්තිමත් කිරීමට ද දායක වේ.
පුළුල් ආර්ථික පසුබිම
ගතවූ වර්ෂය තුළ ශ්රී ලංකාව දළ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය ක්ෂේත්රයේ කැපී පෙනෙන දියුණුවක් වාර්තා කර ඇති අතර, උද්ධමනය ඓතිහාසික ඉහළ මට්ටම්වලින් තියුණු ලෙස අඩු වී රුපියල සාපේක්ෂ ස්ථාවරත්වයක් දක්වා ඇත. ණය ප්රතිව්යූහගතකරණ සාකච්ඡා කෙරෙහිද රජය ක්රමිකව ප්රගතියක් ලබා ඇති නමුත් එම ක්රියාවලිය සංකීර්ණ ස්වභාවයක් ගනිමින් ඉදිරියටත් ක්රියාත්මක වෙමින් පවතී.
කෙසේ වෙතත්, බදු වැඩිවීම් හා සහනාධාර කපා හැරීම ඇතුළු දැඩි ආර්ථික ප්රතිපත්තිවල බර සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයින්ට දැඩි ලෙස දැනෙමින් ඇති බව ආර්ථික විශේෂඥයින් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් අවධාරණය කරමින් සිටින අතර, වර්තමාන ප්රතිසංස්කරණ මාර්ගයේ දිගුකාලීන සාමාජීය ස්ථාවරත්වය පිළිබඳ ප්රශ්නයන් මතු කෙරේ.
ශ්රී ලංකාව ආර්ථික ප්රකෘතිමත් වීම හා ස්ථාවරත්වය කරා දුෂ්කර නමුත් ඉතා වැදගත් ගමනක් ගෙන යන මෙම අවස්ථාවේ, IMF කාර්ය මණ්ඩල සංචාරයේ ප්රතිඵලය වෙළෙඳපොළ, ප්රතිපත්ති立නනිරූපිතයින් හා පුරවැසියන් සිය දෙනා සමාන අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.