රජය VAT සහ SSCL සීමාව අඩු කිරීමේ තීරණයෙන් අත් අඳිනවා, පවතින සීමාව එලෙසම පවත්වාගෙන යයි
එකතු කළ අගය මත බද්ද (VAT) සහ සමාජ ආරක්ෂණ දායක බද්ද (SSCL) සඳහා වාර්ෂික පිරිවැට් සීමාව අඩු කිරීමට යෝජිතව තිබූ සැලැස්ම ක්රියාත්මක නොකිරීමට රජය තීරණය කර ඇති බව ආර්ථික සංවර්ධන නියෝජ්ය අමාත්ය නිශාන්ත ජයවීර මහතා තහවුරු කර ඇත.
මුල් අයවැය යෝජනාව අනුව, ජූලි 1 වැනිදා සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි, පවතින සීමාව රුපියල් මිලියන 36 දක්වා අඩු කිරීමට නියමිතව තිබුණි. එම ක්රියාමාර්ගය ගෙන ගියේ නම්, විශාල ව්යාපාර සංඛ්යාවක් බදු ජාලය තුළට ඇද ගැනීමට ඉඩ ලැබෙන්නට තිබිණ. කෙසේ වෙතත්, රජය දැන් එම සැලැස්මෙන් ඉවත් ව ඇත.
යෝජනාව ව්යාපාරිකයන්ට බලපාන්නේ කෙසේද?
සීමාව අඩු කිරීම ක්රියාත්මක වූයේ නම්, රුපියල් මිලියන 36 හෝ ඊට වැඩි වාර්ෂික පිරිවැටුමක් ඇති ව්යාපාර VAT සහ SSCL සඳහා ලියාපදිංචි වීම අනිවාර්ය වන්නට තිබිණ. එය බදු පදනම සැලකිය යුතු ලෙස පුළුල් කරමින්, ඊට පෙර ලියාපදිංචි සීමාවට නොපෙනී සිටි කුඩා ව්යාපාර මත අතිරේක බැඳීම් පැටවෙන්නට ඉඩ තිබිණ.
2022 ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය තවමත් අස්ථිර යථාතත්ත්වයකට පත්වෙමින් පවතින මෙවැනි කාලසන්ධියක, කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාර මත ඇතිවිය හැකි බරපතල බලපෑම සම්බන්ධයෙන් බොහෝ ව්යාපාරික මණ්ඩල සහ වෙළඳ සංගම් කනස්සල්ල පළ කර තිබිණ.
රජය ගැටලුවලට ප්රතිචාර දක්වයි
නියෝජ්ය අමාත්ය ජයවීර මහතාගේ නිවේදනය, රජය එම කනස්සල්ල සැලකිල්ලට ගෙන ඇති බවට ඇඟවීමකි. පවතින සීමාව එලෙසම පවත්වාගෙන යාමෙන්, අවම වශයෙන් මේ මොහොත සඳහා හෝ කුඩා ව්යාපාර වැඩිවන අනුකූලතා පිරිවැයෙන් ආරක්ෂා කිරීමට බලධාරීන් තෝරාගෙන ඇත.
ජූලි 1 නියමිත දිනට පෙර යෝජිත වෙනස්කම්වල පරිපාලනමය හා මූල්යමය බලපෑම් සඳහා සූදානම් ව සිටි කුඩා ව්යාපාරික ප්රජාවට මෙම තීරණය සහනයක් ලෙස දැනෙනු ඇත.
මේ අවස්ථාව වන විට සංශෝධිත කාලසටහනක් හෝ විකල්ප සීමා අගයක් නිවේදනය කර නොමැති අතර, රජය අනාගත මූල්ය සැලසුම් චක්රයන්හිදී මෙම යෝජනාව නැවත සලකා බලනු ඇත්දැයි තවම නොපැහැදිලිය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.