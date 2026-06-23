Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රජය VAT සහ SSCL සීමාව අඩු කිරීමේ තීරණයෙන් අත් අඳිනවා, පවතින සීමාව එලෙසම පවත්වාගෙන යයි

23 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රජය VAT සහ SSCL සීමාව අඩු කිරීමේ තීරණයෙන් අත් අඳිනවා, පවතින සීමාව එලෙසම පවත්වාගෙන යයි

එකතු කළ අගය මත බද්ද (VAT) සහ සමාජ ආරක්ෂණ දායක බද්ද (SSCL) සඳහා වාර්ෂික පිරිවැට් සීමාව අඩු කිරීමට යෝජිතව තිබූ සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක නොකිරීමට රජය තීරණය කර ඇති බව ආර්ථික සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නිශාන්ත ජයවීර මහතා තහවුරු කර ඇත.

මුල් අයවැය යෝජනාව අනුව, ජූලි 1 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි, පවතින සීමාව රුපියල් මිලියන 36 දක්වා අඩු කිරීමට නියමිතව තිබුණි. එම ක්‍රියාමාර්ගය ගෙන ගියේ නම්, විශාල ව්‍යාපාර සංඛ්‍යාවක් බදු ජාලය තුළට ඇද ගැනීමට ඉඩ ලැබෙන්නට තිබිණ. කෙසේ වෙතත්, රජය දැන් එම සැලැස්මෙන් ඉවත් ව ඇත.

යෝජනාව ව්‍යාපාරිකයන්ට බලපාන්නේ කෙසේද?

සීමාව අඩු කිරීම ක්‍රියාත්මක වූයේ නම්, රුපියල් මිලියන 36 හෝ ඊට වැඩි වාර්ෂික පිරිවැටුමක් ඇති ව්‍යාපාර VAT සහ SSCL සඳහා ලියාපදිංචි වීම අනිවාර්ය වන්නට තිබිණ. එය බදු පදනම සැලකිය යුතු ලෙස පුළුල් කරමින්, ඊට පෙර ලියාපදිංචි සීමාවට නොපෙනී සිටි කුඩා ව්‍යාපාර මත අතිරේක බැඳීම් පැටවෙන්නට ඉඩ තිබිණ.

2022 ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය තවමත් අස්ථිර යථාතත්ත්වයකට පත්වෙමින් පවතින මෙවැනි කාලසන්ධියක, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර මත ඇතිවිය හැකි බරපතල බලපෑම සම්බන්ධයෙන් බොහෝ ව්‍යාපාරික මණ්ඩල සහ වෙළඳ සංගම් කනස්සල්ල පළ කර තිබිණ.

රජය ගැටලුවලට ප්‍රතිචාර දක්වයි

නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ජයවීර මහතාගේ නිවේදනය, රජය එම කනස්සල්ල සැලකිල්ලට ගෙන ඇති බවට ඇඟවීමකි. පවතින සීමාව එලෙසම පවත්වාගෙන යාමෙන්, අවම වශයෙන් මේ මොහොත සඳහා හෝ කුඩා ව්‍යාපාර වැඩිවන අනුකූලතා පිරිවැයෙන් ආරක්ෂා කිරීමට බලධාරීන් තෝරාගෙන ඇත.

ජූලි 1 නියමිත දිනට පෙර යෝජිත වෙනස්කම්වල පරිපාලනමය හා මූල්‍යමය බලපෑම් සඳහා සූදානම් ව සිටි කුඩා ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවට මෙම තීරණය සහනයක් ලෙස දැනෙනු ඇත.

මේ අවස්ථාව වන විට සංශෝධිත කාලසටහනක් හෝ විකල්ප සීමා අගයක් නිවේදනය කර නොමැති අතර, රජය අනාගත මූල්‍ය සැලසුම් චක්‍රයන්හිදී මෙම යෝජනාව නැවත සලකා බලනු ඇත්දැයි තවම නොපැහැදිලිය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව ඓතිහාසික이정표යක් සනිටුහන් කරයි — උසස් කළ කෆීර් සටන් යානය අහසට නැගේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව ඓතිහාසික이정표යක් සනිටුහන් කරයි — උසස් කළ කෆීර් සටන් යානය අහසට නැගේ

ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්ම උසස් කරන ලද කෆීර් සටන් යානය සාර්ථකව එහි පළමු පියාසැරිය සම්පූර්ණ කිරීමත් සමඟ, රට ස්වකීය හමුදා ගුවන් සේවා ඉතිහාසයේ සැලකිය යුතු이정표යක් කරා ළඟා…

23 Jun 2026 Discuss
මදුරුවන් රෝගය පාලනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව හමුදාව යොදවයි Sinhala

මදුරුවන් රෝගය පාලනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව හමුදාව යොදවයි

ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වත්ම සන්නද්ධ හමුදා බලඇණි සක්‍රිය කෙරේ දූපත පුරා මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන ඩෙංගු රෝගය මර්දනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව හමුදා පිරිස් යොදවීමේ…

23 Jun 2026 Discuss
ඉතා වැදගත් ආර්ථික තක්සේරුවක් සඳහා IMF තාක්ෂණික කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට සූදානම් Sinhala

ඉතා වැදගත් ආර්ථික තක්සේරුවක් සඳහා IMF තාක්ෂණික කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රගතිය තක්සේරු කිරීමට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ සමාලෝචකයින් පැමිණෙතැයි අපේක්ෂා කෙරේ ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ (IMF) තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩලයේ…

23 Jun 2026 Discuss