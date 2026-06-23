Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන අර්ධ අවසාන පුටුව සඳහා ඉංග්‍රීසිය සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අතර සටන

23 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන අර්ධ අවසාන පුටුව සඳහා ඉංග්‍රීසිය සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අතර සටන

දෙගුණ හා තෙගුණ තරඟ දින රාශියකින් සමන්විත කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන 2026 හි වේගය බදාදා දිනයේ තනි තරඟයකට සීමා වන නමුත්, එම තරඟය ඉතාමත් උද්යෝගිමත් එකක් බවට පත්වනු ඇත. පරාජයක් නොදත් කණ්ඩායම් දෙකක් වන සත්කාරක ඉංග්‍රීසිය සහ සෑම විටෙකම අවධානයට ලක්වන වෙස්ට් ඉන්ඩීස්, අගනා අර්ධ අවසාන ස්ථානයක් උදෙසා දැඩි ලෙස මුහුණ දෙනු ඇත.

සත්කාරක ජාතියේ අපේක්ෂා උසුලන ඉංග්‍රීසිය

ඉංග්‍රීසිය මෙම තරඟාවලියේ ප්‍රධාන අපේක්ෂකයින් ලෙස සලකනු ලබන අතර, ස්වකීය රටේ පිටිවල ඔවුන් දක්වා ඇති දස්කම් එම අපේක්ෂාවන් ටිකක් හෝ මොළොක් කර නොමැත. සත්කාරකයින් ඔවුන්ගේ මුල් තරඟවලදී අනුශාසනාකාරී ශූරාකාරිත්වයක් දක්වමින්, කාර්යක්ෂම පන්දු යැවීම හා ගලා යන පිත්තකරු ක්‍රීඩාව ඒකාබද්ධ කරමින් කිසිදු කොල්ලයක් නොඉල්ලා කණ්ඩායම් අදියරෙන් ඉදිරියට ගොස් ඇත.

ස්වකීය රසිකයන් ඉදිරිපිට ක්‍රීඩා කිරීම අමතර පීඩනයක් එක් කරන නමුත්, ඉංග්‍රීසියේ පළපුරුදු කණ්ඩායම මෙම අවස්ථාව සිනාසෙමින් භාරගෙන, සෑම ක්‍රීඩාවක් සමගම ආත්මවිශ්වාසයෙන් දියුණු වෙමින් සිටී. බදාදා ජයග්‍රහණයක් ඔවුන්ගේ අවසාන සිව් දෙනාගේ ස්ථානය තහවුරු කරන අතරම ඉතිරි ක්ෂේත්‍රයට ශක්තිමත් පණිවිඩයක් යැවීමටද හේතු වනු ඇත.

සමාරම්භය නරකට හරවා ගැනීමට සූදානම් වෙස්ට් ඉන්ඩීස්

ඉංග්‍රීසියේ ගමන් මාර්ගය හරහා අධිෂ්ඨානශීලීව ඇඳගෙන සිටින්නේ ඒ හා සමාන අතිශය හොඳ ක්‍රීඩාවක් දක්වන වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායමකි. කැරිබියානු කණ්ඩායම, කාන්තා ක්‍රිකට්හි කෙටිතම ආකෘතියේ බියජනක බලවේගයක් ලෙස බොහෝ කලක් ඔවුන් හඳුන්වා ඇති ප්‍රහාරාත්මක ක්‍රීඩා ශෛලිය හා අමු දක්ෂතාව ප්‍රදර්ශනය කර ඇත.

වෙස්ට් ඉන්ඩීස්, ඔවුන්ගේ අපරාජිත ගමන හුදෙක් වාසනාවක් නොවන බවත්, ඔවුන් අර්ධ අවසාන සාදයේ ආගන්තුකයින් පමණක් නොව සැබෑ අපේක්ෂකයින් බවත් ඔප්පු කිරීමට 간절ව උත්සාහ කරනු ඇත. ඔවුන්ගේ පිත්තකරුවන් පිපිරවීමේ තරගාරම්භ ශෛලියක දක්ෂතා ප්‍රදර්ශනය කර ඇති අතර, පන්දු යැවීමේ ප්‍රහාරය විවිධාකාරීව හා ඵලදායී ලෙස ක්‍රියා කර ඇත.

අභිතැන්නේ ඇත්තේ කුමක්ද

කණ්ඩායම් දෙකම මෙම තරඟයට පරාජයකින් තොරව පැමිණෙන හෙයින්, ඔට්ටු ඉතා ඉහළ මට්ටමක ඇත. තරඟයට පෙර ප්‍රධාන සාකච්ඡා කරුණු නම්:

  • ඕනෑම කණ්ඩායමක ජයග්‍රහණයක් ඵලදායී ලෙස අර්ධ අවසාන ප්‍රවේශය සහතික කරනු ඇත.
  • ඉංග්‍රීසියේ ස්වකීය බිම් වාසිය ඉහළ පීඩන වාතාවරණයක් ලෙස අපේක්ෂිත මෙහිදී තීරණාත්මක සාධකයක් විය හැකිය.
  • වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ගේ ශක්තිමත් පිත්ත ප්‍රහාර හැකියාව ඕනෑම පන්දු යැවීමේ ප්‍රහාරයකට සැලකිය යුතු තර්ජනයක් එල්ල කරයි.
  • මෙම ප්‍රතිඵලය කණ්ඩායම් පිළිවෙළට සහ අනාගත අවසාන අදියරේ බීජ ස්ථාන වලටද බලපෑ හැකිය.

ගෞරවනීය සම්මුඛ ගැටුමක්

දැනටමත් ඕනෑ තරම් නාට්‍යාකාරී සිදුවීම් හා උද්යෝගය ලබා දී ඇති මෙම තරඟාවලියේ, බදාදාගේ එකම තරඟ කාලසටහන සියලු ඇස් මෙම එකම තරඟාවලිය වෙත යොමු කරයි. කාන්තා ක්‍රිකට් රසිකයින් සඳහා, ක්‍රීඩාවේ වර්ධනය වන ගෝලීය ප්‍රේක්ෂකයන් ආදරයෙන් බලාපොරොත්තු වන ඉහළ ඔට්ටු සහිත ගැටුමක් මෙය වේ.

ඉංග්‍රීසිය ස්වකීය බිම් වාසිය යොදාගෙන ඉදිරියට ගියත් හෝ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ප්‍රකාශනාත්මක කම්පා සහගත ජයග්‍රහණයක් ලැබීමත් කෙසේ වෙතත්, එක් කරුණක් නිශ්චිතය — මෙම තරඟය කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන 2026 හි ශ්‍රේෂ්ඨ අවස්ථාවන්ගෙන් එකක් බවට පත්වනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජනතා පීඩනය ජය ගනී: VAT සටනේ ජය ප්‍රකාශ කරයි හර්ෂ ද සිල්වා Sinhala

ජනතා පීඩනය ජය ගනී: VAT සටනේ ජය ප්‍රකාශ කරයි හර්ෂ ද සිල්වා

යෝජිත එකතු කළ අගය මත බද්ද (VAT) වෙනස්කම්වලට එරෙහි සටනේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව ජයග්‍රහණය ලබා ගත් බව විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂ ද සිල්වා ප්‍රකාශ කර ඇත.…

23 Jun 2026 Discuss
එලොන් මස්ක්ගේ වත්කම් සතියකටත් අඩු කාලයක් තුළ රුපියල් ට්‍රිලියන ගණනින් පිරිහෙයි — ඓතිහාසික පරිහානියක් Sinhala

එලොන් මස්ක්ගේ වත්කම් සතියකටත් අඩු කාලයක් තුළ රුපියල් ට්‍රිලියන ගණනින් පිරිහෙයි — ඓතිහාසික පරිහානියක්

නූතන මූල්‍ය ඉතිහාසයේ වඩාත්ම නාටකීය වත්කම් විනාශයන්ගෙන් එකක් ලෙස හඳුන්වනු ලබන මෙම සිදුවීමේදී, ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයා වන එලොන් මස්ක්ගේ පෞද්ගලික වත්කම්වලින්…

23 Jun 2026 Discuss
චාමරිගේ දිදුලන සියවස ශ්‍රී ලංකාවට අයර්ලන්තයට එරෙහිව T20 ලෝක කුසලාන ජයග්‍රහණයක් ගෙන දෙයි Sinhala

චාමරිගේ දිදුලන සියවස ශ්‍රී ලංකාවට අයර්ලන්තයට එරෙහිව T20 ලෝක කුසලාන ජයග්‍රහණයක් ගෙන දෙයි

ශ්‍රී ලංකා නායිකා චාමරි අතාපත්තු විස්මයජනක සියවසක් ඉදිරිපත් කරමින් ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේදී අයර්ලන්තයට එරෙහිව තම කණ්ඩායමට ඒත්තු ගැන්වෙන…

23 Jun 2026 Discuss