Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එලොන් මස්ක්ගේ වත්කම් සතියකටත් අඩු කාලයක් තුළ රුපියල් ට්‍රිලියන ගණනින් පිරිහෙයි — ඓතිහාසික පරිහානියක්

23 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එලොන් මස්ක්ගේ වත්කම් සතියකටත් අඩු කාලයක් තුළ රුපියල් ට්‍රිලියන ගණනින් පිරිහෙයි — ඓතිහාසික පරිහානියක්

නූතන මූල්‍ය ඉතිහාසයේ වඩාත්ම නාටකීය වත්කම් විනාශයන්ගෙන් එකක් ලෙස හඳුන්වනු ලබන මෙම සිදුවීමේදී, ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයා වන එලොන් මස්ක්ගේ පෞද්ගලික වත්කම්වලින් ඇස්තමේන්තුගත ඩොලර් බිලියන 350ක් සතියකටත් අඩු කාලයක් තුළ අතුගා දමා ඇති අතර, ඔහුගේ දළ වත්කම් තියුණු ලෙස හා හදිසියේ පිරිහී ඇත.

කෙටි කාලයක් තුළ විශාල පරිහානියක්

හිස් කරකැවෙන මෙම පතනය, දින කිහිපයක් තුළ මෙතරම් දැවැන්ත දේපළ හානියක් ඒකරාශී කරගනිමින්, ලොව පුරා මූල්‍ය විශ්ලේෂකයන්ගේ හා වෙළඳපොළ නිරීක්ෂකයන්ගේ පුළුල් අවධානය ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත. මස්ක් දිගු කලක් තිස්සේ ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයාගේ ශීර්ෂය දරා සිටිය ද, ඔහුගේ වත්කම්වල මෙම වේගවත් පරිහානිය, ඔහුගේ දළ වත්කම් ඔහුගේ විවිධ ව්‍යාපාරික ව්‍යවසායන්ගේ අස්ථාවර කාර්යසාධනය සමඟ කෙතරම් සමීපව බැඳී ඇත්දැයි ඉස්මතු කරයි.

පරිහානිය පිටුපස ඇත්තේ කුමක්ද?

මස්ක්ගේ පෞද්ගලික වත්කම් බොහෝ දුරට රඳා පවතින්නේ ටෙස්ලා හා ස්පේස්එක්ස් වැනි සමාගම්වල ඔහු සතු සැලකිය යුතු කොටස් මතය. ඒ නිසා කොටස් මිල ගණන්වල තියුණු වෙනස්කම් ඉතා කෙටි කාල රාමු තුළ ඔහුගේ දළ වත්කම්වල විශාල නැඹුරුවීම්වලට හේතු විය හැකිය. ඔහු සතු කොටස්වල වෙළඳපොළ වටිනාකමේ කැපී පෙනෙන පතනය මෙම ඓතිහාසික අවහිරතාවයේ කේන්ද්‍රීය හේතුව බව අවබෝධ කරගෙන ඇත.

  • මස්ක්ගේ වත්කම් ඔහුගේ සමාගම්වල කොටස් හිමිකම්වල දැඩි ලෙස කේන්ද්‍රගත වී ඇත
  • වෙළඳපොළ උච්චාවචනයන් ධනකුවේරයන්ගේ දළ වත්කම් ගණනය කිරීම්වල නාටකීය වෙනස්කම් ඇති කළ හැකිය
  • ඩොලර් බිලියන 350 යන සංඛ්‍යාව මෙතෙක් වාර්තා වූ කෙටිකාලීන වත්කම් හානිවලින් ඉතා විශාලතම ඒවා අතර ගැනේ

සංඛ්‍යා ප්‍රමාණය සැබෑ ලෙස වටහාගනිමු

හානියේ නිශ්චිත පරිමාණය අවබෝධ කරගැනීමට, ඩොලර් බිලියන 350 යන්න රාජ්‍ය රාශියකගේ සමස්ත දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය ඉක්මවා යන බව සලකා බලන්න. මෑත වසරවලදී ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට හා ස්ථාවර කිරීමට කැප වී සිටින ශ්‍රී ලංකාව වැනි රටකට, මෙවැනි සංඛ්‍යාවක් සංසන්දනාත්මකව ඉතා ඈතකින් ඇත — එය දිවයිනේ වාර්ෂික ආර්ථික නිෂ්පාදනයේ ගුණිතයන් ගණනාවක් නියෝජනය කරයි.

මෙම පතනයේ පරිමාණය, ඉතාම අසාමාන්‍ය ලෙස කේන්ද්‍රගත වූ වත්කම් පවා ගෝලීය මූල්‍ය වෙළඳපොළවල අනාවැකි කිව නොහැකි බලවේගවලට යටත් බව ශක්තිමත් ලෙස සිහිපත් කරවයි.

ධනවත්ම අය අතර තවමත් ස්ථාවරයි

දැවැන්ත හානිය නොතකා, මස්ක් ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයන් අතර ඔහුගේ ස්ථානය රකිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ධනකුවේරයන්ගේ දළ වත්කම් සංඛ්‍යා, විශේෂයෙන් කොටස් වටිනාකම් සමඟ බැඳුනු ඒවා, සැලකිය යුතු ලෙස උච්චාවචනය වන බව දන්නා අතර ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම ද්‍රවශීල වත්කම් හෝ ස්ථිර මූල්‍ය හානි පිළිබිඹු නොකරයි. එහෙත්, මෙම සිද්ධිය අතිශය වත්කම්වල කේන්ද්‍රීකරණය හා ඒවායේ ආවේනික අස්ථාවරත්වය ඉලක්ක කරගත් ගෝලීය සාකච්ඡා නැවත ඇවිලවීමට හේතු වී ඇත.

ඉදිරි දින හා සති කිහිපය තුළ මස්ක්ගේ වත්කම් ප්‍රතිසාධනයක් ලබනු ඇත්ද, නැතහොත් මෙම පතනය ඔහුගේ ව්‍යාපාරික අධිරාජ්‍යය වටා ඇති වෙළඳපොළ හැඟීමේ දිගු කාලීන වෙනසක් සංඥා කරනු ඇත්ද යන්න මූල්‍ය නිරීක්ෂකයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජනතා පීඩනය ජය ගනී: VAT සටනේ ජය ප්‍රකාශ කරයි හර්ෂ ද සිල්වා Sinhala

ජනතා පීඩනය ජය ගනී: VAT සටනේ ජය ප්‍රකාශ කරයි හර්ෂ ද සිල්වා

යෝජිත එකතු කළ අගය මත බද්ද (VAT) වෙනස්කම්වලට එරෙහි සටනේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව ජයග්‍රහණය ලබා ගත් බව විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂ ද සිල්වා ප්‍රකාශ කර ඇත.…

23 Jun 2026 Discuss
චාමරිගේ දිදුලන සියවස ශ්‍රී ලංකාවට අයර්ලන්තයට එරෙහිව T20 ලෝක කුසලාන ජයග්‍රහණයක් ගෙන දෙයි Sinhala

චාමරිගේ දිදුලන සියවස ශ්‍රී ලංකාවට අයර්ලන්තයට එරෙහිව T20 ලෝක කුසලාන ජයග්‍රහණයක් ගෙන දෙයි

ශ්‍රී ලංකා නායිකා චාමරි අතාපත්තු විස්මයජනක සියවසක් ඉදිරිපත් කරමින් ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේදී අයර්ලන්තයට එරෙහිව තම කණ්ඩායමට ඒත්තු ගැන්වෙන…

23 Jun 2026 Discuss
කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන අර්ධ අවසාන පුටුව සඳහා ඉංග්‍රීසිය සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අතර සටන Sinhala

කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන අර්ධ අවසාන පුටුව සඳහා ඉංග්‍රීසිය සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අතර සටන

දෙගුණ හා තෙගුණ තරඟ දින රාශියකින් සමන්විත කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන 2026 හි වේගය බදාදා දිනයේ තනි තරඟයකට සීමා වන නමුත්, එම තරඟය ඉතාමත් උද්යෝගිමත් එකක් බවට පත්වනු ඇත.…

23 Jun 2026 Discuss