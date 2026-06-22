Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඕස්ට්‍රේලියානු පොලිසිය රහස් බංකරයක් වටලා කිලෝග්‍රෑම් 2,700ක කොකේන් තොගයක් සොයාගනී — ඓතිහාසික මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීමේ රේකෝර්ඩයක්

22 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඕස්ට්‍රේලියානු පොලිසිය රහස් බංකරයක් වටලා කිලෝග්‍රෑම් 2,700ක කොකේන් තොගයක් සොයාගනී — ඓතිහාසික මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීමේ රේකෝර්ඩයක්

ඕස්ට්‍රේලියානු නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් රටේ ඉතිහාසයේ විශාලතම කොකේන් වැටලීම සිදු කර ඇති අතර, සැඟවුණු බංකරයක් වටලා ගැනීමෙන් ටොන් 2.7ක් වූ අතිවිශාල මත්ද්‍රව්‍ය තොගයක් අත්අඩංගුවට ගනිමින් මෙම මෙහෙයුම හා සම්බන්ධ පුද්ගලයින් අටදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

ඓතිහාසික මත්ද්‍රව්‍ය අල්ලාගැනීමක්

මෙම මෙහෙයුම සංවිධිත මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමට එරෙහිව ඕස්ට්‍රේලියාව ගෙන යන අඛණ්ඩ සටනේ අසාමාන්‍ය සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරයි. මෙසේ සොයාගත් කොකේන් ප්‍රමාණය, ඊට පෙර වාර්තා වූ ඕනෑම තනි අල්ලාගැනීමකට සාපේක්ෂව සැලකිය යුතු ලෙස ඉක්මවා යයි. රහස් බංකරයක් තුළ සඟවා තබා තිබූ මෙම මහා තොගය සොයාගත් බව බලධාරීන් හෙළිදරව් කළ අතර, නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන්ගෙන් සිය මෙහෙයුම් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා මත්ද්‍රව්‍ය ජාල කෙතරම් සංකීර්ණ ක්‍රමෝපායයන් යොදා ගන්නේ දැයි මෙයින් මනාව පැහැදිලි වේ.

සැකකරුවන් අටදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

මෙම වැටලීම හා සම්බන්ධව පුද්ගලයින් අටදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, මත්ද්‍රව්‍ය ආනයනය හා බෙදාහැරීම සිදු කළ පුළුල් අපරාධ ජාලය පිළිබඳව පොලිසිය විමර්ශන කරන බව විශ්වාස කෙරේ. මෙසේ අල්ලාගත් ප්‍රමාණයේ විශාලත්වය, සැලකිය යුතු සම්පත් හිමි, හොඳින් සංවිධානගත කණ්ඩායමක් මෙයට සම්බන්ධ බව පෙන්නුම් කරයි.

කලාපීය මත්ද්‍රව්‍ය මර්දනයට හිමි වැදගත්කම

ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු ආසියා-පැසිෆික් කලාපය පුරා මත්ද්‍රව්‍ය මර්දනයට මෙම වැටලීම පුළුල් ඇඟවීම් ගෙන දෙයි. එයට හේතුව, ජාත්‍යන්තර මත්ද්‍රව්‍ය ජාල බොහෝ විට රටවල් ගණනාවක් හරහා ක්‍රියාත්මක වීමයි. මුහුදු හා ගුවන් මාර්ග ඔස්සේ මත්ද්‍රව්‍ය සැපයුම් දාම විනාශ කිරීම සඳහා කලාපීය බලධාරීන් සිය සහයෝගීතාව තීව්‍ර කරමින් සිටිති.

  • අල්ලාගත් කොකේන් ප්‍රමාණය: ටොන් 2.7ක්
  • අත්අඩංගුවට ගත් සංඛ්‍යාව: පුද්ගලයින් අටදෙනෙකු
  • තොගය සොයාගත් ස්ථානය: සඟවා තබා තිබූ භූගත බංකරයක්
  • තත්ත්වය: ඕස්ට්‍රේලියා ඉතිහාසයේ විශාලතම කොකේන් අල්ලාගැනීම
මෙම සොයාගැනීම සංවිධිත අපරාධකරුවන්ට එල්ල වූ දැඩි පහරක් නියෝජනය කරන අතර, සෑම මට්ටමකින්ම ප්‍රධාන මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් මෙහෙයුම් හඹා ගොස් විනාශ කිරීමට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් දක්වන අධිෂ්ඨානය මෙයින් ප්‍රකට වේ.

මෙම වාර්තා බිඳිනා මෙහෙයුම හා සම්බන්ධ බව විශ්වාස කෙරෙන ජාලයේ ඉතිරි සාමාජිකයින් හඳුනාගෙන අත්අඩංගුවට ගැනීමට බලධාරීන් කටයුතු කරන අතරතුර විමර්ශන දිගින් දිගටම ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

යුනිවර්සිටි ඔෆ් වෙස්ට් ලන්ඩන් විශ්ව විද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු සම්පූර්ණ බ්‍රිතාන්‍ය විශ්ව විද්‍යාල ශාඛා පිහිටුවයි Sinhala

යුනිවර්සිටි ඔෆ් වෙස්ට් ලන්ඩන් විශ්ව විද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු සම්පූර්ණ බ්‍රිතාන්‍ය විශ්ව විද්‍යාල ශාඛා පිහිටුවයි

යුනිවර්සිටි ඔෆ් වෙස්ට් ලන්ඩන් (UWL) විශ්ව විද්‍යාලය රටේ මෙතෙක් නොතිබූ එක්සත් රාජධානියේ විශ්ව විද්‍යාලයක සම්පූර්ණ ශාඛා පිහිටුවීමත් සමඟ, ශ්‍රී ලංකාවේ උසස්…

22 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ඉන්ධන ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලිය රුසියානු රාජ්‍ය සමාගම් වෙත විවෘත කරයි — බලශක්ති ප්‍රතිපත්තියේ ඓතිහාසික වෙනසක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඉන්ධන ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලිය රුසියානු රාජ්‍ය සමාගම් වෙත විවෘත කරයි — බලශක්ති ප්‍රතිපත්තියේ ඓතිහාසික වෙනසක්

ශ්‍රී ලංකාව රුසියානු රාජ්‍ය හිමිකාර සමාගම්වලට රට තුළ පවත්වන ඉන්ධන ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලියට සහභාගී වීමට අනුමැතිය ලබා දෙමින්, ස්වකීය බලශක්ති ප්‍රසම්පාදන උපාය මාර්ගය…

22 Jun 2026 Discuss
IMF නියෝජිත පිරිසක් මෙම සතියේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන්නේ සාකච්ඡා සඳහා Sinhala

IMF නියෝජිත පිරිසක් මෙම සතියේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන්නේ සාකච්ඡා සඳහා

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නියෝජිත කණ්ඩායමක් මෙම සතිය තුළ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙනු ඇතැයි වාර්තා වන අතර, දූපත් රාජ්‍යය සිය ආර්ථික ය立直 කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ ගෝලීය ණය…

22 Jun 2026 Discuss