J’ai Obtenir Près de Un autre Homme . Comment puis-je Comprendre C’est-à-dire Convient pour Moi personnellement ?

Lecteur Question:

je l’ai déjà été matchmaking mon personnel récent date depuis quatre décennies et fini par être plutôt heureux avec notre union. je juste ai grandi pour être vraiment proche de cet supplémentaire homme c’est-à-dire un copain. Nous constamment parler et se souvenir.

Je suis sûr nous deux partager pensées par différent, mais ni folks n’a en fait complètement admis parce que nous savons tous je suis dans un union déjà qui nous encore aime et ont aussi sentiments pour mon personnel récent date.

Pourrait-il y avoir des moyens help découvrir qui est correct pour moi dans cette situation ?

-Ashley (Indiana)

Dr. Réponse de Wendy Walsh:

Déchirée entre deux men. C’est le histoire de beaucoup une comédie enchanteresse et traditionnelle livre. L ‘femme a en fait un petit ami et en treks un tout nouveau man juste pour make sa chaude, ennuyée et complètement perplexe. Soyez asavis sur Chat 5 A 7é, vous, Miss Ashley, ne sont pas la toute première fille avec laquelle avoir un problème avec ce problème.

Alors que je trouve moi-même ce genre de cornichon, je voudrais personnellement prendre crayon sur rapport et créer listes des avantages et inconvénients à propos de chaque gars, remplir colonnes et colonnes et, vraiment, devenir plus perplexe. Parce que, honnêtement, c’est vraiment impossible de examiner commun, stable et comfy à intéressant, nouveau et dangereux. Ils ont tous les deux impliquent des forts points séduisants.

Je vais vous informer ceci: La relation c’est vrai disponible sera le tout vous avez vraiment avec vous-même. Pourriez-vous être être la petite amie vous aimeriez peut-être se marier tôt ou tard? Êtes-vous gérer vous-même d’une manière que retient compassion pour les deux hommes? Êtes-vous actuellement taquiner le frais man for no explication except your pride? Êtes-vous actuellement commencer à dire white lays à votre date obtenir pouvoir rencontrer Mr-Nouveau -Et-excitant?

Le partenariat qui est correct disponible pourrait être le un que vous faites right. Je commencer par faire corriger avec votre conscience. Break-up, si tel est juste ce doit se produire. Mais essayez de ne pas s’en tenir à la barrière trop longtemps, ou vous pourrait-être pressé off et secure concernant piquant side.

