Consejos Decirle La mujer No eres Prepared for Boda

6 cosas que puede hacer Cuándo informar la mujer usted no está dispuesto a Engancharse

Duradero interacciones incorporar un particular grupo de objetivos. Cuando haya ya haya estado emparejamiento alguien durante años, individuos empezar empujándote. Incluso si no listo para boda, preguntan si vas a probablemente eventualmente pop problema . Ellos realmente no saben que que posiblemente no estar preparado para otros cinco años, o tal vez, nunca también quiero conseguir casado.

Eso es bien, pero es en serio una discusión necesitas tener junto con tu pareja. Tienes que asegurarte de ambos para una fantasía pasajera página web para evitar alguien (o ustedes dos) obtener lastimado en el futuro. Aquí hay algunos información útil para que explorar este campo minado.

1. Descubrir Dónde Su Cabeza en

Es posible que haya evitado esa incómoda discusión hasta ahora, sin embargo, si estás leyendo esto artículo, eso es lo más probable un indicador que es tiempo para ti preguntarle a la dama qué ella quiere. No simplemente es en realidad una discusión proactiva la maduro mover para hacer, italso indica ella no necesitará torpemente caer pistas incluyendo “accidentalmente” dejando un anillo de bodas directorio cuando miras el baño.

Tú: “hemos estado juntos tiempo ahora, y yo también quería preguntar el método que creyó hacia futuro. Exactamente qué hacer la cosa es que sucediendo alrededor? Precisamente cuáles son sus objetivos? “

No lo estés miedo preguntar sobre honestamente! Permítale que sepa ella podrá ser sincera, sin importar qué. No eres aquí mismo evaluar ella respuestas.

2. No ser también Severo

Tú: “Bueno, eso es simplemente también pobre quieres obtener casado, porque realmente no. “



La mujer: “exactamente qué haces tú implicar, que no? ¿Has pensado en? “

Tú: “Yo sólo no deberías.”

Este es en realidad el variedad de conversación que puede girar feo, rápido.

Tenga en cuenta que descubrir su pareja no quiere lograr casado puede ser muy difícil saber! Es llamativa declaración esas características muchos potencial para molestar alguien, y es por eso tú casi seguro no debe ser entonces contundente. Más bien, terminar siendo suave, y expresión de una manera más suave. Esto ayudará a reducir cualquier estrés por todas partes tema .

Tú: “No lo sé cómo yo siento sobre matrimonio. Para ser sincero, No estoy seguro que Yo soy preparado por eso. Permítanos hablamos más sobre esto simplemente porque me gustaría usted convertirse para una fantasía pasajera página web con cada cosa “.

3. Describe Tu Razonamiento

puede parecer como tú no es necesario aclarar depende de usted, pero esto no es como hacer una elección sobre un helado sabor en el centro comercial. Esto realmente es algo que afectará|impacto|influencia} tanto usted como su amante, por lo tanto es solo justo transmitir el pensamiento detrás de este tipo de una decisión.

Tú: “estoy estresado porque no estoy preparado para boda. No lo soy psicológicamente adulto adecuado para ello ahora mismo. También, mi personal profesión está en un difícil ubicación. Sería desagradable para sus requisitos pretender de lo contrario, y matrimonio es tal un gran acción. No le gustaría entrar con frío piernas “.

Cuanto más ciertamente puedes hacer para deletrear tu decisión final, cuanto mejor. Simplemente afirmando no estás listo es realmente un poco claro, subjetivo declaración cuál será lo más probable terminar siendo frustrante por ella. Oferta contexto siempre que sea posible. ¿Estás experimentando una fobia de devoción quizás tienes visto tu madre y tu padre ‘matrimonio digerir? ¿Usted no tener fe en el organización de boda? Como un plus, va a ayudar ella empatizará junto contigo en caso de que comuniques tu cerebro.

4. Enfatizar es tal vez no Acerca de ella

Tú: “Te quiero para descubrir que esto no es acerca de usted mismo en absoluto. Espero que encontrarás eso. Yo no estaré preparado para matrimonio Independientemente de cuál Me convertí en línea citas. Tú eres maravilloso, y yo quisiera quiero para todos nosotros para ser entre sí duradero. Esto no influencia eso “.

Tan pronto como usted señale que no querrá para casarse, el uno al otro podría pensar realmente es algo que hicieron, es difícil no tómalo en realidad, y ella podría imaginar que usted estás solo en esto cuando se reduce a corto plazo, o que no ves su como matrimonio material. Eso sería una agonizante posibilidad para cualquiera para confrontar .

Debería quiera ser debido a esto individuo para su largo plazo, dile ella eso. Explica las razones por las que tienes una aversión a relación, pero eso no no significa simplemente no puedes comprometerse a la chica. Reducir ella de cada miedo y tranquilizar esta dama que amas la chica.

5. Esté preparado para un Difícil respuesta

desafortunadamente, un desacuerdo fundamental desacuerdo de esta manera será el tipos de cosa parejas ruptura terminado. Una persona quizás no intentando casarse|casarse} podría potencialmente terminar siendo un factor decisivo. Independientemente de lo que suceda, es muy probable que su cónyuge tendrá un más fuerte psicológico reacción. En tal circunstancia, no deberías pánico, y como alternativa, Tty dar hablado y emocional apoyo como más útil podrá. Observe que, mientras que para sus requisitos, se siente usted es solo indicando una preferencia, la chica, ella en realidad está manejo un robusto como un tipo de rechazo.

Tú: “Soy por lo tanto lamento que tuve para entregar esta noticia al hacer esto. Deseo realmente podría tener suministrado mucho más. Estoy aquí mismo para usted personalmente, independientemente. “

6. Resistir el deseo de mentir

Si estás seguro nunca quiero conseguir casado, no decirle su contener por año en un energía equivocado para ahorrar ella sentimientos. Esto puede simplemente causar aún más miseria y malentendidos en el futuro. Como alternativa, informar la niña el hecho porque suavemente como puedas. En caso de que con amabilidad, lo hará será mucho menos probablemente reaccionar enojado o quizás a arremeter abajo.

En última instancia, informe su que harías como para ver si encontrarás medio superficie o cualquier espacio para daño. Socios a menudo alcanzar un punto en cosas como esto, y es realmente gratificante examinar si tienes área regular, ya sea eso explorando el problema a través de mucho más conversaciones, o incluso probablemente parejas terapia. De esta manera, puede obtener sobre esto aparentemente insuperable obstáculo, y simplemente ten una feliz, duradera unión.

