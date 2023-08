Il governo statunitense vieta gli appuntamenti, i giochi e i bitcoin app da Cell Phones di serie militare}

Il governo federale degli Stati Uniti è breaking upon prospective on the web sicurezza risk da dispositivi dato alle persone fornitura dentro Marines americani.

Il Marine Corps attualmente ha effettivamente stretto assistenza in atto per cosa programmi possono essere installati cellulari, relativo a militare .com. Tuttavia ora autorità effettivamente rilasciato vedere a causa del suo persone eliminare qualsiasi app che sono considerato come una minaccia, specificamente quelli possono accedere foto, video, associati, microfono, luogo o calendario. Most dating app avere la capacità di accedere almeno alcuni di questi dal loro utenti ‘dispositivi.

Questa direttiva comes after del government degli Stati Uniti contro TikTok business con sede in Cina, dopo che Trump ha minacciato di vietare la condivisione di video app nel Stati Uniti, indicando sicurezza problemi. Il Pentagono recentemente proibito l ‘application da dispositivi emessi dai militari.

Militare .com spiega le vulnerabilità di queste programmi e come davvero funzionari prendi tutti, causato da potenziale devastante rischi potrebbe cost schedule. Nel 2019, un servicemember is at a training Employ vicino a Palm Desert in Ca quando ha preso un selfie, inconsciamente regalando suo luogo. A dimostrazione per il effetti, questa supervisione {ha provocato|portato a|innescato|piombo a|ha contribuito a far sì che l’artiglieria prodotto di acquatico diventi “venga portata su “da un finto nemico chi potrebbe avere tracked che info.

“telefoni cellulari tendono ad essere un principale elemento in entrambi residenza e pro ogni giorno dei Marines; per quel motivo, è diventato un potenziale obiettivo per diminuire informazioni personali o fornitura a system for any other unlawful behavior, “given Maj. Greg Carroll, a portavoce per il tuo vice comandante per informazioni.

Il governo features agito su protection problems prima, in particolare con homosexual dating application Grindr, that has been precedentemente posseduto da cinese affari Beijing Kunlun technical. Observing la sicurezza pericolo e ricatto possibile – soprattutto a persone in il governo e militari sono stati facendo uso di app, che si occupa di sensibile informazioni come indirizzo, personale comunicazioni, immagini, e anche HIV posizione – un governo supervisione agenzia ha spinto la acquisto.

Esercito .com sottolinea che governo problemi non solo connesso a protezione pericoli, e a pratiche sicure minacce. Proprio come il coronavirus costantemente diffusione in tutto il mondo, funzionari sono preoccupati per i membri del servizio utilizzando dating programmi per connect, e potenzialmente diffusione tra militari unità, che avvenne con un unità militare situato in Giappone.

La Marine Corp non offrire numeri su come molte persone con telefoni cellulari emesse dal governo già scaricate queste applicazioni, tuttavia sono veramente non accessibile su criminali a tramite Google Divertiti o Apple shop.