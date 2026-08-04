ස්පයිඩර්-මෑන්: බ්රෑන්ඩ් නිව් ඩේ චිත්රපටය මිලියන 360ක විවෘත සති අන්ත ආදායමකින් බොක්ස් ඔෆිස් වාර්තා තලා දමමින් ඉදිරියට
මාවල් විශ්වයට නව බොක්ස් ඔෆිස් රජෙකු ලැබී ඇති අතර, ඔහු දැලක ඇදෙමින් පැමිණේ. ස්පයිඩර්-මෑන්: බ්රෑන්ඩ් නිව් ඩේ චිත්රපටය මෙතෙක් අවෙන්ජර්ස්: එන්ඩ්ගේම් සතුව තිබූ දිගු කාලීන විවෘත සති අන්ත ආදායම් වාර්තාව බිඳ දමමින්, එහි මුල් සති අන්තයේදීම කම්පා සහගත ඩොලර් මිලියන 360ක ආදායමක් ඉපයීමට සමත් විය — හොලිවුඩ් චිත්රාගාර සහ විශ්ලේෂකයන් එකසේ මවිතයට පත් කළ සංඛ්යාවකි.
වසර ගණනාවක් රැකුණු වාර්තාවක් — දැන් ඉතිහාසගතයි
දිගු කලක් තිස්සේ අවෙන්ජර්ස්: එන්ඩ්ගේම් සිනමා විවෘත සති අන්ත ආදායම් ක්ෂේත්රයේ ස්වර්ණමය ප්රමිතිය ලෙස සලකනු ලැබූ අතර, බොහෝ දෙනෙක් විශ්වාස කළේ එම ඉලක්ක ගණය පරම්පරාවක් තිස්සේ පවතිනු ඇතැයි කියාය. නවතම ස්පයිඩර්-මෑන් චිත්රපටය ඒ අනාවැකි විශිෂ්ට ලෙස සාවද්ය බව ඔප්පු කරමින්, එන්ඩ්ගේම් වාර්තාව ඉක්මවා ගොස් ගෝලීය බොක්ස් ඔෆිස් ක්ෂේත්රයේ තනි වීරයෙකු සඳහා හැකි යයි සිතෙන සීමාව නැවත නිර්වචනය කළේය.
ප්රිය අසල්වැසි වීරයා ගෝලීය වේ
බ්රෑන්ඩ් නිව් ඩේ කේන්ද්ර කොට ගන්නේ එන්ඩ්ගේම් හි ඓතිහාසික ඉලක්කම් ඉහළ නැංවූ පුළුල් සමූහ නළු රාශිය නොව, එකම වීරයෙකු වීම නිසා මෙම ජයග්රහණය විශේෂයෙන් කැපී පෙනේ. මෙම ප්රතිඵලය රසිකයන් සහ කර්මාන්ත ප්රධානීන් අතර ඒකාබද්ධව සිත් ගන්නාසුළු ප්රශ්නයක් මතු කරයි — ස්පයිඩර්-මෑන් දැන් මුළු මාවල් සිනමා විශ්වයේම වාණිජ වශයෙන් බලගතුම චරිතය ද?
- විවෘත සති අන්ත මුළු ආදායම: ඩොලර් මිලියන 360
- පෙර වාර්තා හිමිකරු: අවෙන්ජර්ස්: එන්ඩ්ගේම්
- තනි වීරයෙකු ඇසුරු කරගත් චිත්රපට නිකුතු සඳහා මෙය සන්ධිස්ථානීය මොහොතකි
කර්මාන්තයට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
ගෝලීය චිත්රපට කර්මාන්තය වීරෝත්තම චිත්රපට ගැන ප්රේක්ෂකයන් දැනෙන විඩාව පිළිබඳ ගිනිකෙළි ආඛ්යාන කනස්සල්ලෙන් නරඹමින් සිටින මොහොතක මෙම වාර්තාගත ඉදිරිදර්ශනය ලැබී ඇත. බ්රෑන්ඩ් නිව් ඩේ හි අසාධාරණ මුල් ප්රවේශය පෙන්නුම් කරන්නේ, කතාව හා චරිතය ප්රේක්ෂකයන් හදවතට දැනෙන ලෙස ඉදිරිපත් කළ විට, මාවල් අන්තර්ගතය කෙරෙහි ඔවුන්ගේ ආශාව ඇති තරම් ශක්තිමත්ව පවතී යන්නයි.
ස්පයිඩර්-මෑන් දිගු කලක් තිස්සේ ලොව පුරා මාවල් හි වඩාත්ම ආදරණීය චරිතයන්ගෙන් එකෙකු වී ඇති අතර, මෙම විවෘත සති අන්ත ප්රතිඵලය ඔහුගේ ආකර්ෂණය පරම්පරා සහ වෙළඳපොළ ඉක්මවා යයි යන්න තහවුරු කරයි.
ශ්රී ලාංකික ප්රේක්ෂකයන් අතර, දිවයිනේ සිනමා ශාලා හරහා මාවල් ජනප්රිය චිත්රපට විශාල ජනකායක් ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ සම්ප්රදාය ඉදිරියටත් ගෙන යමින්, මෙම චිත්රපටය දේශීය සිනමා ශාලාවල ශක්තිමත් ලෙස ක්රියාත්මක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. දේශීය ප්රදර්ශන ලබා ගැනීම හා ප්රතිචාර පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර ඉදිරි දිනවලදී ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, චිත්රපටයේ විවෘත සති අන්ත බලපෑම කලාපය පුරා දිගටම දැනෙමින් පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.