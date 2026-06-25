විනීසියස් ජූනියර්ගේ ද්විත්ව ගෝලය සහ නෙයිමාර්ගේ පෙනීම බ්රසීලය ලෝක කුසලාන දෙවන වටයට රැගෙන යයි
බ්රසීලය බදාදා පැවති C කණ්ඩායමේ අවසාන තරගයේදී ස්කොට්ලන්තයට එරෙහිව 3-0 ක ප්රබල ජයග්රහණයක් ලබා ලෝක කුසලාන දෙවන වටය සනාථ කර ගත්තේ, විනීසියස් ජූනියර් ගෝල දෙකක් රැස් කරගෙන සිටියදී, ප්රවීණ තරුව නෙයිමාර් බොහෝ කලකට පසු ජාත්යන්තර රංගනයට නැවත එළැඹීම විශේෂ අවධානයට ලක් විය.
විනීසියස් ජූනියර්ගේ දිදුලන රාත්රිය
රියල් මැඩ්රිඩ් ඉදිරි පෙළ ක්රීඩකයා ස储 සවස් කාලයේ කැපී පෙනෙන ක්රීඩකයා බවට පත් වූ අතර, ගෝල දෙකක් ගනිමින් බ්රසීලයේ ආධිපත්ය දිනා ගැනීමට ප්රධාන භූමිකාවක් රඟ දැක්වීය. ඔහුගේ නිවැරදි ගෝල සාදන කුසලතාව සහ පිපිරෙන වේගය මුළු තරගය පුරා ස්කොට්ලන්ත ආරක්ෂකයන්ට ඉවසීමට නොහැකි අභියෝගයක් විය; ලෝක පාපන්දු ක්රීඩාවේ වඩාත්ම භයංකර ප්රහාරකයන් අතර ඔහු ගණනය වන්නේ මන්දැයි එය නැවතත් ඔප්පු කළේය.
නෙයිමාර් නැවතත් කහ-කොළ ජර්සිය ඇඳ
තරගයේ වඩාත්ම අපේක්ෂිත මොහොත වූයේ නෙයිමාර් වසර තුනකට පසු බ්රසීල ජාතික කණ්ඩායමේ ජර්සිය ඇඳ නැවත පිටියට ඇවිදීමය. හිටපු පැරිස් සාන්ත-ජේර්මෑං තරුවගේ ප්රත්යාවර්තනය අතිවිශාල උද්යෝගයකින් පිළිගනු ලැබූ අතර, ඔහුගේ පිටිය මත සිටීම බ්රසීලයේ දැනටමත් බලවත් ප්රහාරක ක්රීඩාවට තවත් මානයක් එක් කළේය.
බ්රසීලය ඊළඟ වටයට දිව යයි
ඒත්තු ගැන්වෙන ජයග්රහණය නිසා බ්රසීලය තරගාවලියේ ප්රියතම කණ්ඩායමක් ලෙස සිය කීර්තිය අඛණ්ඩව රකිමින් C කණ්ඩායමෙන් ඉදිරියට ගියේය. ක්රමානුකූල බ්රසීල ආරක්ෂා පෙළ බිඳ හෙළීමට අපොහොසත් වූ ස්කොට්ලන්තය, ප්රතිවාදීන් ආත්මවිශ්වාසයෙන් දෙවන වටයට ඇතුළු වීම වළකා ගත නොහැකි විය.
- අවසාන ලකුණු: බ්රසීල 3-0 ස්කොට්ලන්ත
- විනීසියස් ජූනියර් බ්රසීලය වෙනුවෙන් ගෝල දෙකක් ගැසීය
- නෙයිමාර් වසර තුනකට පසු බ්රසීල ජාතික කණ්ඩායමේ ක්රීඩා කළේය
- බ්රසීලය C කණ්ඩායමෙන් සුදුසුකම් ලැබීය
මෙම ප්රතිඵලය ඉදිරි තීරණාත්මක අදියරවලදී බ්රසීලය බරපතල තර්ජනයක් වනු ඇති බව ඉස්මතු කරයි; පළපුරුදු ක්රීඩකයන් සහ ශක්තිමත් තරුණ ක්රීඩකයන්ගේ එකතුව ඔවුන්ගේ සහය දක්වන්නන්ට ශුභවාදී වීමට සෑම හේතුවක්ම ලබා දෙයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.