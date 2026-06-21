Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeGeneralBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සූර්යවංශි පන්දු 11කින් අර්ධ සියවසක් සමඟ ශ්‍රී ලංකා A වලට එරෙහිව ලෝක වාර්තාවක් තබයි

21 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සූර්යවංශි පන්දු 11කින් අර්ධ සියවසක් සමඟ ශ්‍රී ලංකා A වලට එරෙහිව ලෝක වාර්තාවක් තබයි

ඉන්දියාවේ නව යොවුන් පිතිකරණ සංසිද්ධිය වෛභව් සූර්යවංශි, ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායමට එරෙහිව පැවති අවසාන මහ තරගයේදී පන්දු 11කින් ලෝක වාර්තාගත අර්ධ සියවසක් සපුරාලමින් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයට තම නම සටහන් කරගත්තේය. මෙම ක්‍රීඩා දර්ශනය රසිකයන් මෙන්ම විශේෂඥයන් ද සම්පූර්ණයෙන් විස්මයට පත් කළේය.

සිකුරු පහරවල් ගොන්නක්

තරුණ ඉන්දීය ආරම්භක පිතිකරු ශ්‍රී ලංකා A පිල්ලන් ප්‍රහාර දයකයන්ට එරෙහිව අසාමාන්‍ය ප්‍රහාරක ක්‍රීඩාවක් දක්වමින්, සිය වාර්තාගත ඉනිමේ කොටසක් ලෙස අඛණ්ඩ සිකුරු පහරවල් පහක් ත්‍රිභූමිය ඔබ්බෙන් ලබා දුන්නේය. සිකුරු, සිකුරු, සිකුරු, සිකුරු, සිකුරු — යන මෙම අනුපිළිවෙල, මෑත කාලීන ඕනෑම මට්ටමක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී දක්නට ලැබුණු වඩාත්ම හුස්ම හිරකරවන පිතිකරණ අවස්ථාවන්ගෙන් එකක් ලෙස සළකුණු විය.

පන්දු 11කින් පමණක් අර්ධ සියවස සම්පූර්ණ කළ සූර්යවංශි, ශීඝ්‍රතම අර්ධ සියවස සඳහා වූ පෙර ලෝක වාර්තාව බිඳ දැමීය. මෙම ජයග්‍රහණය ඔහු සම්පූර්ණ ශ්‍රාව්‍යතාවයෙන් ක්‍රීඩා කරන විට ඔහුගේ පිතිකරණය කෙතරම් ප්‍රහාරාත්මක විය හැකිද යන්න මනාව ඔප්පු කළේය.

නැඟී එන තරුවක්

සූර්යවංශි ඉන්දීය ක්‍රිකට්හි වඩාත්ම ආකර්ෂණීය තරුණ ක්‍රීඩකයන් අතරට ගැනෙන බව බොහෝ කලක සිට පිළිගැනෙන අතර, මෙම දේශනය ඔහු කෙරෙහි වූ අවධානය තවදුරටත් තීව්‍ර කරනු ඇත. මෙම මට්ටමේ තරඟකාරී ප්‍රතිවිරුද්ධ කණ්ඩායමකට එරෙහිව වුවද, ආකර්ෂණීය පහසුකමින් හා ස්ථාවරත්වයෙන් ත්‍රිභූමිය ඉක්මවා ගැසීමේ ඔහුගේ හැකියාව, ඔහු අසාමාන්‍ය හැකියාවක් ඇති ක්‍රීඩකයෙකු බව කැපීපෙනෙන ලෙස ඔප්පු කරයි.

ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායමට, මෙම අත්දැකීම නැඟී එන ඉන්දීය ක්‍රීඩකයන් මුදාහරිය හැකි අමු ශක්තිය සිහිපත් කරවන ප්‍රබෝධමත් හේතුවක් ලෙස ක්‍රියා කරනු ඇත. කෙසේ වෙතත්, මෙසේ ඉහළ ප්‍රමිතියේ ප්‍රතිවිරුද්ධ කණ්ඩායමකට මුහුණ දීමෙන් ලැබෙන අත්දැකීම ඔවුන්ගේ තරුණ ක්‍රීඩකයන්ගේ දියුණුව සඳහා අතිශය වටිනාකමක් දරයි.

ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක්

මෙම වාර්තාගත ඉනිම ක්‍රිකට් ලෝකය පුරා විශාල සාකච්ඡාවක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, නිරීක්ෂකයන් බොහෝ දෙනෙකු දැනටමත් ඔහුව ක්‍රීඩාවේ ශ්‍රේෂ්ඨ 마무리 ක්‍රීඩකයන් සහ ප්‍රහාරක පිතිකරුවන් සමඟ සංසන්දනය කිරීමට පෙළඹී සිටිති. ඔහුගේ වයසේදී සූර්යවංශිගේ ජයග්‍රහණය, ඉන්දීය ක්‍රිකට්හි පමණක් නොව, සමස්ත ක්‍රීඩාව සඳහාම කැපීපෙනෙන සන්ධිස්ථානයක් ලෙස නිල් ගැනේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් රසිකයන්, ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම මෙසේ විනාශකාරී ප්‍රදර්ශනයකට ලක්වීම ගැන කනගාටු වුවද, තමන් ඉදිරිපිටදී ක්‍රිකට් ඉතිහාසය නිර්මාණය වනු දැකීමේ — සිය ඇස් ඉදිරිපිටදීම සිදු වූ සංසිද්ධියේ — විශුද්ධ දීප්තිය නිසැකවම පිළිගනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

IMF තාක්ෂණික කණ්ඩායම සතියක සමාලෝචන චාරිකාවක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට සූදානම් Sinhala

IMF තාක්ෂණික කණ්ඩායම සතියක සමාලෝචන චාරිකාවක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට සූදානම්

ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ කාර්යමණ්ඩල කණ්ඩායමක් ජූනි 24 සිට 30 දක්වා ශ්‍රී ලංකාව සංචාරය කිරීමට නියමිත අතර, දූපත් රාජ්‍යය තම ආර්ථික සහන වැඩසටහන යටතේ ගෝලීය ණය දෙන…

21 Jun 2026 Discuss
යෝෂිත රාජපක්ෂ නඩුවේ මහේස්ත්‍රාත් විනිසුරුවරයා කැඳවීමක් නොකරන බවට අනූ ජනරාල්වරයා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට කැමැත්ත ලබා දෙයි Sinhala

යෝෂිත රාජපක්ෂ නඩුවේ මහේස්ත්‍රාත් විනිසුරුවරයා කැඳවීමක් නොකරන බවට අනූ ජනරාල්වරයා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට කැමැත්ත ලබා දෙයි

යෝෂිත රාජපක්ෂ නඩුවෙන් නිරුක්ත වූ කරුණකට සම්බන්ධව මහාධිකරණ විනිසුරුවරයෙකු කැඳවීමක් සිදු නොකරන බවට නීතිපතිවරයා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට කැමැත්ත ලබා දී ඇත. ශ්‍රී ලංකා…

21 Jun 2026 Discuss
බන්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළදී රුපියල් මිලියන 75ක 'කුෂ්' මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමක් රේගු නිලධාරීන් අත්අඩංගුවට Sinhala

බන්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළදී රුපියල් මිලියන 75ක 'කුෂ්' මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමක් රේගු නිලධාරීන් අත්අඩංගුවට

කටුනායක බන්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළේදී (BIA) ශ්‍රී ලංකා රේගු නිලධාරීන් විසින් විශාල මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් තැකීමක් අනාවරණය කරගනිමින්, 'කුෂ්' නම් කෘත්‍රිම…

21 Jun 2026 Discuss